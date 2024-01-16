В ходе проведённых испытаний боевая часть ракеты достигла скорости 10 Махов

Фото: KCNA

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) или попросту Северная Корея является для "цивилизованного" западного мира страной-изгоем и на протяжении многих лет находится в международной изоляции. Впрочем, даже это не помешало стране развить собственную оборонную промышленность.

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Надо признать, что северные корейцы очень преуспели в освоении ракетных технологий. Испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки и способных достать до территории США, следуют один за другим. К тому же совсем недавно КНДР успешно вывела на околоземную орбиту собственный спутник-шпион. Правда, злые языки из разведывательных сообществ Южной Кореи и стран западного мира поговаривают, что успех с запуском спутника стал возможен при непосредственном участии специалистов из России. Но и это ещё не все!

Похоже, что в очень ограниченном клубе стран-обладательниц гиперзвукового оружия прибыло. Стало известно, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

Как пишет западная и корейская пресса, в воскресенье 14 января никогда не унывающий Ким Чен Ын с товарищами пульнул чем-то ракетным, что напоминает баллистическую ракету, в направлении акватории Японского моря. Запуск был произведён из района Пхеньяна в 14:55 по местному времени. Ракета пролетела около 1000 километров, поднявшись на высоту до 50 километров, и приводнилась за пределами исключительной экономической зоны. Как сообщается, после свершившегося пуска в Сеуле проявили беспокойство. Власти Южной Кореи стали проводить анализ ситуации в координации с США и Японией.

Вечером того же дня северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян провёл успешное испытание новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней и большой дальности.

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Собственно, сама ракета не совсем гиперзвуковая. Обычная ракета-носитель. Гиперзвуковой является её боевая часть, то есть гиперзвуковой боевой блок. Согласно данным, опубликованным японской газетой Sankei, на одном из этапов полёта боевая часть достигла скорость 10 Махов (12250 км/ч), а сама ракета-носитель потенциально могла долететь до острова Гуам в Центральной части Тихого океана. На этом острове расположены базы стратегических бомбардировщиков ВВС США и атомных подводных лодок.