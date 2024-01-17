Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса

В 30-годы XX века Советский Союз, проводивший индустриализацию, сильно помог Штатам
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

1.jpgАмериканский инженер Роберт Робертсон даёт указания рабочим советского завода. Фото: Лев Носов / РИА Новости

Великая Отечественная война стала очень серьёзным испытанием для СССР. Несмотря ни на что советский народ выстоял в той кровопролитной войне. Выстоял и победил, чем фактически обеспечил себе право на существование ещё на протяжении нескольких десятилетий. Только бывшие союзники превратились в заклятых противников.

реклама



В свете современны геополитических реалий среди некоторых наших соотечественников стало модным говорить, что американцы не особо помогли СССР в годы войны. Мол, что этот их ленд-лиз? Капля в море по сравнению с продукцией военного назначения, выпускавшейся советскими предприятиями. Дескать, выстояли и победили бы и без их военных поставок.

Безусловно, выстояли бы и победили. Только попозже и ценой сотен тысяч и миллионов советских граждан. Американские поставки, несмотря на их достаточно скромные объёмы, имели стратегическое значение. Взять те же армейские грузовики "Студебекер". Именно эти машины позволили посадить РККА "на колёса". Именно эти машины вытащили больше половины войны. Это только один единственный пример. А ведь были ещё паровозы, порох, высокооктановый бензин, медикаменты, продовольствие и много-много ещё чего...

Эти поставки имели стратегически важное для СССР значение. И советское руководство, прекрасно понимая важность этих поставок, платило за них чистым золотом и серебром либо встречными поставками стратегического сырья. Того, в которых нуждались Соединённые Штаты.

реклама



В общем, американцы тогда действительно помогли. Но сейчас речь не об этом. Оказывается, перед тем как США помогли Союзу, наша страна успела оказать неоценимую помощь Америке. И речь именно молодой советской стране. Итак, о том как СССР спас США в период экономического кризиса.

Для начала необходимо отметить, что именно Соединённые Штаты стали главным выгодоприобритателем по итогам Первой мировой войны. Эта страна позже всех вступила в конфликт. В результате войны некогда могущественные империи Старого света были разрушены, а экономика ключевых государств Европы откатилась в своём развитии очень сильно назад.

Зато США стали по-настоящему шиковать! По ту сторону океана появилось настоящее экономическое чудо. И этому чуду рядовые американцы были обязаны обычным биржевым спекуляциям. Дошло до того, что рядовые домохозяйки и мелкие офисные клерки, переквалифицировавшиеся в трейдеров, могли покупать себе роскошные авто и престижные дома. В большинстве случаев в кредит. А уж тостеры и пылесосы (неслыханное инженерное чудо в то время) в 20-х годах прошлого столетия были обычным явлением в квартирах простых американцев.

Привлеченные невиданным экономическим чудом, а так же возможностью быстро поднять лёгкие деньги, европейские капиталисты перенаправили свои миллионы франков и фунтов стерлингов за океан и вложили их в акции американских предприятий. Это вместо того, чтобы восстанавливать и развивать национальные экономики. В свою очередь, приток европейских денег стимулировал рост экономики США.

реклама



Однако сладкая жизнь американского социума продолжалась сравнительно недолго. Наступил тот самый Чёрный четверг (29 октября 1929 года). "Американская мечта", раздутая до состояния мыльного пузыря, с грохотом лопнула. Биржевые индексы рухнули и сразу же потянули за собой всю американскую экономику.

Инвесторы бесследно потеряли около 40 миллиардов долларов, обанкротились около 5 тысяч банков, уровень безработицы на пике кризиса в 1929-1933 годах достиг неслыханных 25%, а американское промышленное производство сократилось вдвое. Как следствие безработица.

Миллионы безработных кочевали по всей стране. Но нигде не были ни работы, ни еды. Достаточно отметить, что фермеры в миг потеряли половину своих доходов...

Американские власти просто не знали, что делать. И тут кто-то из представителей бизнеса предложил обратить своё внимание на Советский Союз. Это при том, что официальный Вашингтон в тот момент категорически отказывался признавать молодую страну Советов.

реклама



А в СССР тогда полным ходом шла индустриализация. Страна активно строилась, требовалось оборудование, станки, материалы, технологии... Наконец, требовались квалифицированные кадры – инженеры и просто технически грамотные рабочие.

Хочешь – не хочешь, но американским властям (через представителей бизнеса) пришлось договариваться с властями Советского Союза. Удалось договорится на взаимовыгодных условиях. И этот исторический момент ещё раз наглядно демонстрирует всю сущность заокеанской демократии – когда необходимо Штатам, там могут проявлять некоторую гибкость. Советский Союз тоже не проиграл от такого сотрудничества.

В соответствии с достигнутыми договорённостями  в СССР были направлены около 200 тысяч американских инженеров, техников и просто квалифицированных рабочих. В Союзе они были обеспечены работой. Разумеется, трудились американцы не бесплатно. Именно эти люди первоначально отвечали за производство. Кстати, выезд своих граждан в Союз санкционировало само правительство США! 

Впоследствии именно американские инженеры, профессора и преподаватели в течение 10 лет подготовили в СССР около 300 тысяч специалистов высокой квалификации. Подготовка велась на так называемых рабфаках – рабочих факультетах.

Сталинградский тракторный завод и американские специалисты

Ко всему прочему СССР размещал заказы на предприятиях США и Канады. 2/3 выпускаемой американскими предприятиями продукции в то время производилось именно по советским заказам. В первую очередь это касалось станков и прочего производственного оборудования. Во многих случаях американцы производили, а затем поставляли в СССР практически целые заводы. Кстати, Сталинградский тракторный завод, спроектированный Альбертом Каном, был выпущен в США, затем в разобранном виде был доставлен в СССР и собран. Запуск предприятия состоялся в июне 1930 года.

В качестве успешного примера межгосударственного сотрудничества можно привести Генри Форда, чьи автомобили стали родоначальниками целого семейства уже советских авто, тракторов и даже броневиков. Первые советские авто были полными клонами продукции Форда. А сам Горьковский автомобильный завод был возведён американской фирмой Austin. Многие советские предприятия, построенные в то время были практически полными клонами заводов, размещённых на территории США. Американцы даже поучаствовали в строительстве "Днепрогэс". Сам проект был реализован при участии американской фирмы Cooper Engineering Company и немецкой компании Siemens. А оборудование для выработки электроэнергии поставила американская фирма General Electric. 

Разумеется, Соединённые Штаты смогли заработать очень неплохие деньги о сотрудничества с Союзом. Очень им нужные деньги.

Что касается признания СССР со стороны Вашингтона, то оно состоялось уже в 1933 году. Необходимо было обеспечить законность и легитимность пребывания американцев на советской территории.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша политика история промышленность ссср индустриализация
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
32
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
28
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Myśl Polska: ВС России будут "перепахивать" колонны бронетехники ВСУ передовыми бомбами "Дрель"
10
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
14
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
4
В СВО прибыли сотни ударных дронов-бомбардировщиков «Инферно», использующих тактику ковровых ударов
3
У новых российских беспилотников есть два больших преимущества для победы в СВО
2
Китайский юань и индийские рупии спасли рынок электроники РФ и позволили избежать дефицита
+
Астрономы обнаружили планету размером с Землю, наполовину состоящую из лавы
+
ОАК запатентовала искажающую окраску для истребителя Су-75, скрывающую его принадлежность
+
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
7
Использование противотанковой ракеты Вихрь стало рекламой российского оружия
1
Россия использовала "умные бомбы" при штурме позиций украинской армии в Авдеевке
1
Microsoft работает над платной подпиской Copilot Pro
+
One UI 6.1 позволит изменять виджет часов на экране блокировки без ограничений
1
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
+
Мексиканский ритейлер выставил на продажу Galaxy S24 с указанием цены
+
Инженеры украинской Минобороны разработали специальные бронебойные боеприпасы для FPV-дронов
+
Минцифры Украины предложил украинцам собирать FPV-дроны дома и поставлять их ВСУ
+
Новое исследование раскрыло жизненно важный процесс создания уникального типа лунных пород
+
Новая ракета использует свои уже ненужные части в качестве топлива
1
AMD считает, что получила преимущество над Nvidia благодаря генерации кадров на основе драйверов
9

Популярные статьи

США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
5
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
173
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
27
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
65
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
25
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
63
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
14
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
17

Сейчас обсуждают

Вячеслав Эрин
04:40
если надо могу скринов накидать дерьмака3 с Рт, по отдельности Рт функции и без, и разница 4к натив и длсс качество, баланс. Скажу так, я играл с Фулл Рт но с длсс баланс. С Рт куда лучше картинка, те...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Apyruite
04:37
А Lutris как?
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Apyruite
04:37
Объясни
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Apyruite
04:37
А что неудобного? Надал на иконку браузера и сиди в интернете
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Вячеслав Эрин
04:36
поменял 3070 на 3080ti, доволен более чем. играю в 4к.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Apyruite
04:35
Это не форк, просто список использованных библиотек указан
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Игорь Дмитриев
04:34
70к блин. Вот когда я в мае 2022 взял свою RX 6800 xt за 107к, а в каком то октябре-ноябре она стоила уже 60-70к - вот это реально обсер))) Но ниче, вроде гоняет. А насчёт лучей, то нахрен они нужны, ...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Apyruite
04:33
С чего нельзя?
Выпущена первая 3D модель в галерее Chi-Gallery - батарейка 9V 6F22 ChimbaPower v1
Apyruite
04:32
Ну а что ты хочешь, ии всех заменил
Выпущена первая 3D модель в галерее Chi-Gallery - батарейка 9V 6F22 ChimbaPower v1
nukemall
03:55
Единственный активно применявшийся. А вообще до конца войны успели передать в войска первые серийные Bell P-59, для войсковых испытаний передали Lockheed P-80. Что касаемо стреловидного крыла на 262-...
Gloster Meteor – единственный реактивный самолёт союзников в годы Второй мировой войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем