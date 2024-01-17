Американский инженер Роберт Робертсон даёт указания рабочим советского завода. Фото: Лев Носов / РИА Новости

Великая Отечественная война стала очень серьёзным испытанием для СССР. Несмотря ни на что советский народ выстоял в той кровопролитной войне. Выстоял и победил, чем фактически обеспечил себе право на существование ещё на протяжении нескольких десятилетий. Только бывшие союзники превратились в заклятых противников.

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В свете современны геополитических реалий среди некоторых наших соотечественников стало модным говорить, что американцы не особо помогли СССР в годы войны. Мол, что этот их ленд-лиз? Капля в море по сравнению с продукцией военного назначения, выпускавшейся советскими предприятиями. Дескать, выстояли и победили бы и без их военных поставок.

Безусловно, выстояли бы и победили. Только попозже и ценой сотен тысяч и миллионов советских граждан. Американские поставки, несмотря на их достаточно скромные объёмы, имели стратегическое значение. Взять те же армейские грузовики "Студебекер". Именно эти машины позволили посадить РККА "на колёса". Именно эти машины вытащили больше половины войны. Это только один единственный пример. А ведь были ещё паровозы, порох, высокооктановый бензин, медикаменты, продовольствие и много-много ещё чего...

Эти поставки имели стратегически важное для СССР значение. И советское руководство, прекрасно понимая важность этих поставок, платило за них чистым золотом и серебром либо встречными поставками стратегического сырья. Того, в которых нуждались Соединённые Штаты.

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В общем, американцы тогда действительно помогли. Но сейчас речь не об этом. Оказывается, перед тем как США помогли Союзу, наша страна успела оказать неоценимую помощь Америке. И речь именно молодой советской стране. Итак, о том как СССР спас США в период экономического кризиса.

Для начала необходимо отметить, что именно Соединённые Штаты стали главным выгодоприобритателем по итогам Первой мировой войны. Эта страна позже всех вступила в конфликт. В результате войны некогда могущественные империи Старого света были разрушены, а экономика ключевых государств Европы откатилась в своём развитии очень сильно назад.

Зато США стали по-настоящему шиковать! По ту сторону океана появилось настоящее экономическое чудо. И этому чуду рядовые американцы были обязаны обычным биржевым спекуляциям. Дошло до того, что рядовые домохозяйки и мелкие офисные клерки, переквалифицировавшиеся в трейдеров, могли покупать себе роскошные авто и престижные дома. В большинстве случаев в кредит. А уж тостеры и пылесосы (неслыханное инженерное чудо в то время) в 20-х годах прошлого столетия были обычным явлением в квартирах простых американцев.

Привлеченные невиданным экономическим чудом, а так же возможностью быстро поднять лёгкие деньги, европейские капиталисты перенаправили свои миллионы франков и фунтов стерлингов за океан и вложили их в акции американских предприятий. Это вместо того, чтобы восстанавливать и развивать национальные экономики. В свою очередь, приток европейских денег стимулировал рост экономики США.

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Однако сладкая жизнь американского социума продолжалась сравнительно недолго. Наступил тот самый Чёрный четверг (29 октября 1929 года). "Американская мечта", раздутая до состояния мыльного пузыря, с грохотом лопнула. Биржевые индексы рухнули и сразу же потянули за собой всю американскую экономику.

Инвесторы бесследно потеряли около 40 миллиардов долларов, обанкротились около 5 тысяч банков, уровень безработицы на пике кризиса в 1929-1933 годах достиг неслыханных 25%, а американское промышленное производство сократилось вдвое. Как следствие безработица.

Миллионы безработных кочевали по всей стране. Но нигде не были ни работы, ни еды. Достаточно отметить, что фермеры в миг потеряли половину своих доходов...

Американские власти просто не знали, что делать. И тут кто-то из представителей бизнеса предложил обратить своё внимание на Советский Союз. Это при том, что официальный Вашингтон в тот момент категорически отказывался признавать молодую страну Советов.

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А в СССР тогда полным ходом шла индустриализация. Страна активно строилась, требовалось оборудование, станки, материалы, технологии... Наконец, требовались квалифицированные кадры – инженеры и просто технически грамотные рабочие.

Хочешь – не хочешь, но американским властям (через представителей бизнеса) пришлось договариваться с властями Советского Союза. Удалось договорится на взаимовыгодных условиях. И этот исторический момент ещё раз наглядно демонстрирует всю сущность заокеанской демократии – когда необходимо Штатам, там могут проявлять некоторую гибкость. Советский Союз тоже не проиграл от такого сотрудничества.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в СССР были направлены около 200 тысяч американских инженеров, техников и просто квалифицированных рабочих. В Союзе они были обеспечены работой. Разумеется, трудились американцы не бесплатно. Именно эти люди первоначально отвечали за производство. Кстати, выезд своих граждан в Союз санкционировало само правительство США!

Впоследствии именно американские инженеры, профессора и преподаватели в течение 10 лет подготовили в СССР около 300 тысяч специалистов высокой квалификации. Подготовка велась на так называемых рабфаках – рабочих факультетах.

Сталинградский тракторный завод и американские специалисты

Ко всему прочему СССР размещал заказы на предприятиях США и Канады. 2/3 выпускаемой американскими предприятиями продукции в то время производилось именно по советским заказам. В первую очередь это касалось станков и прочего производственного оборудования. Во многих случаях американцы производили, а затем поставляли в СССР практически целые заводы. Кстати, Сталинградский тракторный завод, спроектированный Альбертом Каном, был выпущен в США, затем в разобранном виде был доставлен в СССР и собран. Запуск предприятия состоялся в июне 1930 года.

В качестве успешного примера межгосударственного сотрудничества можно привести Генри Форда, чьи автомобили стали родоначальниками целого семейства уже советских авто, тракторов и даже броневиков. Первые советские авто были полными клонами продукции Форда. А сам Горьковский автомобильный завод был возведён американской фирмой Austin. Многие советские предприятия, построенные в то время были практически полными клонами заводов, размещённых на территории США. Американцы даже поучаствовали в строительстве "Днепрогэс". Сам проект был реализован при участии американской фирмы Cooper Engineering Company и немецкой компании Siemens. А оборудование для выработки электроэнергии поставила американская фирма General Electric.

Разумеется, Соединённые Штаты смогли заработать очень неплохие деньги о сотрудничества с Союзом. Очень им нужные деньги.

Что касается признания СССР со стороны Вашингтона, то оно состоялось уже в 1933 году. Необходимо было обеспечить законность и легитимность пребывания американцев на советской территории.