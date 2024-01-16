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crazycat21
Польша призвала НАТО к любым сценариям в отношении России
Министр обороны Польши дал понять, что Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию событий из-за успехов России

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Фото: © AP Photo / Alik Keplicz

На фоне того, что Вооружённые силы России перехватили инициативу в зоне проведения Специальной военной операции, США прекратили оказание военной помощи незалежной из-за отсутствия средств, в европейских столицах всё сильнее набирает обороты антироссийская военная риторика.  Сначала была Германия, чей министр обороны Борис Писториус заявил о том, что необходимо готовиться к возможной войне в Европе. Кстати, свою мысль он изложил ещё до того, как Вашингтон заявил об отсутствии средств для оказания военной "помощи" Киеву. Затем последовали аналогичные заявления из столицы Швеции. Призыв всё тот же – население должно готовится к войне. В обоих случаях потенциальный противник не назывался, но всё и так понятно.

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Потом последовала довольно интересная публикация в немецкой прессе, где были изложены коварные планы НАТО и Германии относительно России в случае её успехов на Украине. Бундесвер пытался "отвертеться" и заявил, что это всего лишь один из гипотетических сценариев, которые отрабатываются в ходе учений. Спустя короткое время премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своём интервью британской прессе заявляет о том, что блок НАТО должен принять в отношении России меры "сдерживания" по аналогии с теми, что были во время холодной войны.

Теперь поляки...  Владислав Косиняк-Камыш, новый министр национальной обороны Польши, в интервью телеканалу Polsat заявил, что страны Североатлантического альянса на фоне наступления ВС РФ в ходе СВО должны учитывать все сценарии. 

Своё заявление он сделал, комментируя публикацию в немецком издании Bild. Ту самую, в которой говорится о возможной войне альянса против России.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий."

Это при том, что Владимир Путин уже говорил о том, что Россия не намерена воевать против НАТО. Нет никаких резонов, как в военном, так и в экономическом с геополитическими планах. Выходит, что в войнушку планируют в брюссельской штаб-квартире НАТО? Но там молчат. Зато форменный визг поднялся в европейских столицах. При этом заводилой, похоже, выступает Польша. И понятно почему. Польские деятели, движимые собственными геополитическими амбициями, имеют собственные интересы на Украине. Так называемые Восточные Крёсы покоя не дают. Поэтому Варшаве и не нравятся успехи России в ходе Специальной военной операции. 

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Необходимо понимать, что под словом "мы" польский министр имел в виду не только одну лишь Польшу, а весь Североатлантический альянс. Тот, который его генсек Йенс Столтенберг называет исключительно "оборонительным". Сами поляки без прикрытия других стран ни о каких "сценариях" даже не могут мечтать.

#новости #россия #политика #нато #польша #геополитика
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