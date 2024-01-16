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crazycat21
Eurasian Times: Украина выпрашивает у Австралии вертолёты, подлежащие списанию
Власти Австралии решили досрочно снять с вооружения и списать четыре с половиной десятка вертолётов. Но в Киеве считают, что Украине они нужнее

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Многоцелевые вертолёты MRH-90 Taipan. Фото: Министерство обороны Австралии

На протяжении достаточно длительного времени страны коллективного Запада оказывают Украине помощь, предоставляя военную технику. Но в последние время достаточно щедрые потоки этой "помощи" сильно сократились. Во-первых, у Соединённых Штатов – главного спонсора Киева, закончились деньги на эту помощь. Во-вторых, западные страны основательно подчистили собственные запасы как вполне приличной военной техники, так и той, которая в перспективе подлежала утилизации. 

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Однако Киев продолжает требовать оружие. Требует и пробует искать его самостоятельно. Киевские деятели даже обратили свой взор на Австралию! Где Украина, а где Австралия? 

Как сообщило индийско-канадское издание Eurasian Times, украинские чиновники и представители "общественности" активизировали усилия для того, чтобы власти Австралии пересмотрели своё решение о выводе из эксплуатации и последующей утилизации 45 вертолетов MRH-90 Taipan. Вместо этого их предлагается передать Украине.

MRH-90 Taipan – это версия многоцелевого вертолёта NHI NH90 от европейского консорциума Eurocopter (ныне Airbus Helicopters).

Вооружённые силы Австралии прекратили эксплуатацию данного типа вертолётов в сентябре 2023 года после трагической катастрофы, случившейся у побережья Квинсленда в июле. Первоначально планировалось снять с вооружения все MRH-90 Taipan, но из-за целого ряда технических проблем парка военно-политическое руководство решило ускорить процесс.

Однако, как пишет Eurasian Times, сторонники Украины в Австралии, считают что эти вертолёты могли бы сыграть решающую роль в боях, помогая в борьбе "за свободу и демократию". И эти сторонники разочарованы тем, что от правительства Австралии не поступает никакой информации о выводе из эксплуатации и утилизации MRH-90. Кроме того, отмечено, что согласно последним отчётам, опасения по поводу безопасности этих вертолётов преувеличены. 

Сторонники передачи вертолётов Украине даже провели 14 января в Сиднее митинг. Они пытались повлиять на общественное мнение и оказать давление на власти Австралии, чтобы они пересмотрели своё решение. Но официальные лица по-прежнему сохраняют свою позицию в данном вопросе – вертолёты будут выведены из эксплуатации и "захоронены" на специальном оборонном объекте.

Снятые с вооружения MRH-90 будут заменены четырьмя десятками многоцелевых вертолётов UH-60M Black Hawk американского производства. В настоящее время Австралия уже получила несколько таких машин.

Как отмечает издание, на фоне всего этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко по-прежнему надеется на пересмотр решения австралийских властей. Но ответа он не получил. Кроме того, процесс разборки списанных вертолётов уже начался, и на этапе утилизации ни одна из стран больше не проявила интереса к вертолётам.

Eurasian Times отмечает, что в настоящее время фирмы Airbus Australia Pacific и NATO Helicopter Industries предпринимают совместные усилия для "спасения" основных запасных частей с утилизируемых вертолётов. Цель этих действий – использование компонентов другими операторами NH90.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив поставил под сомнение то, что власти Австралии решат вопрос в пользу Украины. Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что австралийские власти сами не предложили Киеву вертолёты до преждевременного их снятия с вооружения. По его мнению, передача этих вертолётов "в дар" Украине, а также запасных частей к ним и вспомогательного оборудования, в будущем не наложит на Австралию какого-то финансового бремени. Ещё он отметил, что европейские союзники Украины, эксплуатирующие вертолёты NH90, оказали Киеву щедрую военную помощь. Кроме того, Украина уже имеет вертолёты Airbus Super Puma, поэтому наладила процесс цепочки поставок запчастей и технического обслуживания. Поэтому она не столкнётся с теми же проблемами, с которыми столкнулась Австралия при эксплуатации MRH-90 Taipan.

Eurasian Times отмечает, что несмотря на возросшее давление, окончательное решение остаётся за правительством Австралии. Вероятно, австралийские власти тщательно взвесили все выгоды и риски, связанные со снятием с вооружения вертолётов и их дальнейшей утилизацией.

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В политике нынешних властей Украины ничего нового. И ничего нового в требованиях "общественников". Сомнительно, что власти Австралии вдруг пересмотрят своё решение и передадут ещё не разделанные вертолёты Киеву. Во-первых, власти незалежной явно хотят получить вертолёты бесплатно. Во-вторых, даже если бы австралийские политики решили вопрос в пользу незалежной, то за чей бы счёт происходила транспортировка вертолётов? Это очень дорого. В-третьих, указано, что фирма Airbus снимает нужные комплектующие со списанных вертолётов, чтобы ими могли воспользоваться другие операторы однотипных машин. А таковых в Европе аж девять! Выгода налицо. Одно дело отдать эти запчасти за деньги, другое – подарить кому-то бесплатно.

#новости #политика #оружие #военный #вертолеты #mrh-90 taipan #nh90
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