Глава правительства Эстонии всерьёз считает, что России "нападёт" на Прибалтику

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Jürgen Randma / Stenbocki maja

Что-то плотно пошло. Сначала военно-политическое руководство Швеции призвало своих граждан готовится к войне, не конкретизируя с кем. Но всё и так понятно. Потом в немецкой прессе появилась информация о том, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией. И эта война, согласно сценарию минобороны Германии, может начаться чуть ли не в ближайшее время. После чего военное ведомство ФРГ весьма размыто прокомментировало данную информацию, заявив, что это всего лишь один из сценариев, которые отрабатываются в ходе тренировок. Теперь прибалты вылезли...

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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии призвала НАТО принять стратегию "сдерживания" России в стиле холодной войны. Своё видение геополитической ситуации госпожа премьер изложила в интервью британской газете The Times. Опять британцы тут как тут. И это после того, как министр обороны Великобритании Грант Шаппс в своей речи прямо сказал, что одним из возможных театров военных действий в будущем может стать Россия. Совпадение? Возможно.

Что касается Каи Каллас, то эта дама на полном серьёзе заявила, что через три-пять лет Россия может стать военной угрозой для НАТО.

"По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и сохраним свою позицию в отношении Украины."

Политик ссылается на некий отчёт внешней разведки Эстонии, в котором говорится о том, что Россия рассматривает прибалтийские республики как самое слабое звено во всём Североатлантическом альянсе. Поэтому может предпринять в отношении них враждебные действия.

Чтобы этого не произошло, премьер-министр Эстонии считает необходимым, чтобы НАТО приняло стратегию "сдерживания" России. И эта стратегия должна быть похожа на ту, что была в годы холодной войны. Правда, Кая Каллас отметила, что Североатлантический альянс в этом вопросе может столкнуться с проблемами. И главными из них являются нехватка вооружений в странах НАТО и сложность с развёртыванием большого воинского контингента.

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Ох, уж эта эстонская разведка! Разгадала все планы Кремля. Всё знает! Только по существу Прибалтика не нужна России. Ага, корми их потом ещё... Кроме того, президент Владимир Путин ранее уже говорил, что у России нет никаких интересов, чтобы воевать со странами Североатлантического альянса. А заявление госпожи Каллас относятся к формату "у страха глаза велики", хотя нельзя исключать, что она действовала по указке Вашингтона, чтобы "раскачать" европейцев на более активное предоставление военной помощи Украине.