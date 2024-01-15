Подводная лодка U-34 ВМС Германии. Фото: Бундесвер / commons.wikimedia.org

В современных условиях, когда идёт переформатирование глобального мироустройства, а "исключительно оборонительный" Североатлантический альянс вплотную приблизился к границам России, немалый интерес представляет состояние вооружённых сил и их отдельных компонент стран-участниц НАТО.

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Одной из таких стран является Германия. Во-первых, это ключевая экономика всей коллективной Европы. Во-вторых, Германия имеет немалый вес во всем Североатлантическом альянсе. В-третьих, относительно недавно канцлер Шольц заявил о том, что в скором времени у Германии будет самая мощная "обычная" армия (без ядерного оружия) из стран НАТО в Европе. Если учитывать экономический кризис в Европе, то пока непонятно, как будет реализовано задуманное.

Согласно данным рейтинга Global Fire Power, оценивающим боеспособность армий мира, в 2024 году немецкий бундесвер занимает 19-ю строчку рейтинга из 145 рассмотренных армий. Бундесвер состоит из Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (Luftwaffe) и Военно-морских сил (Marine).

Немаловажную роль в обороноспособности Германии и повседневной деятельности НАТО играют именно ВМС. Германия имеет выход к Северному и Балтийскому морям, а Балтика, как известно, является одной из важнейших водных акваторий в Европе, именно там проходят многие судоходные пути.

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U-31 (S-181) – головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 212A в порту города Киль. Фото: Вольфганг Грейнер / commons.wikimedia.org

Немецкий флот имеет в своём составе две важнейшие компоненты: надводные корабли и подводные лодки. В свете нарастающего глобального противостояния именно немецкий подводный флот представляет наибольший интерес. Современный корабль, каким бы он не был совершенным, легко можно обнаружить при помощи радиолокационных средств. Обнаружить, а затем взять на сопровождение и при необходимости уничтожить средствами поражения корабельного, авиационного или берегового базирования. С подводными лодками всё намного сложнее.

Ещё в Первую мировую войну подводный флот Кригсмарине был самым грозным в мире. В годы той войны немецкие подлодки отправили на дно более 5000 кораблей. Из-за действий кайзеровских подводников погибло около 15000 моряков стран Антанты. Кроме того, потопление транспорта "Лузитания" стало катализатором для вступления в ту войну Соединённых Штатов.

В годы Второй мировой войны немецкие подлодки нанесли ещё больший ущерб, потопив 2779 военных кораблей и торговых судов союзником совокупным тоннажем 14,1 миллиона тонн. Приведённое количество кораблей и судов составляет 70% потерь союзников на всех морских театрах боевых действий.

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Сегодняшний крошечный подводный флот ФРГ представляет собой жалкое наследие былого величия с точки зрения количества подлодок и численности личного состава. Компенсируют ли немецкие подлодки численную недостачу своими возможностями?

Подводная лодка U-33 (S-183) ВМС Германии. Фото: ВМС США / commons.wikimedia.org

С момента своего создания в 1956 году военный флот Германии получил официальное название Bundesmarine (Федеральный флот). После объединения Восточной и Западной Германии и включения в состав ВМС восточногерманского Volksmarine (Народный флот), название изменили на Deutsche Marine или Немецкий флот.

В годы холодной войны подплав Западной Германии состоял из подводных лодок проектов 205 и 206. Первые стали поступать на вооружение с 1962 года и служили до 2005 года. Вторые несли службу в составе ВМС в период с 1973 по 2007 годы. Примечательно, что в составе флота Восточной Германии (ГДР) никогда не было подводных лодок. Немного странно, поскольку ННА – Национальная народная армия ГДР была второй по своей мощи армией (после Советской) среди всех Вооружённых сил стран Варшавского договора. Поэтому СССР запросто мог передать своим союзникам несколько подлодок класса "Кило" (ДЭПЛ проекта 877 "Палтус").

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Подводная лодка U-32 ВМС Германии. Фото: Бундесвер / commons.wikimedia.org

В настоящее время немецкий подводный флот состоит из шести субмарин проекта 212A. В итальянском флоте они известны как класс Todaro. Подводные лодки построены на верфи компании Howaldtswerke-Deutsche Werft AG в городе Киль. Первым кораблём этого типа стала подводная лодка U-31 (S-181), принятая в состав ВМС Германии в октябре 2002 года. Самая новая подлодка – U-36 (S -186). Она находится в строю с октября 2011 года.

Согласно данным, опубликованным на официальной странице ВМС Германии, эскадра подводных лодок базируется в Эккернфёрде. Помимо шести подводных лодок типа 212A в её составе имеется одна плавбаза типа "Эльба" и разведывательные корабли типа "Осте". В состав эскадры также входят Центр подготовки подводных лодок и Центр гидроакустического анализа ВМС.

Основными задачами подводных лодок являются сбор информации при помощи гидролокатора дальнего действия, а также поражения подводных и надводных целей. Несмотря на то, что подводные лодки разработаны для применения в различных районах Мирового океана, их размер, конструкция и манёвренность делают субмарины идеальными для операций на мелководье и в прибрежных районах.

Благодаря воздухонезависимым силовым установкам [AIP], подводные лодки могут оставаться под водой в заданном районе в течение длительного времени и заниматься сбором разведывательной информации. Кроме того, субмарины могут быть использованы для высадки и эвакуации подразделений сил специального назначения.

Лодка проекта 212A является дизель-электрической. Её подводное водоизмещение составляет 1840 тонн. Длина корпуса – 56 метров, максимальная ширина – 6,8 метра, осадка – 6,4 метра. Рабочая глубина погружения – 230 метров. Согласно некоторым данным, критическая глубина, при которой происходит разрушение корпуса субмарины составляет 700 метров. Скорость хода подводная – 20 узлов, скорость хода надводная – 12 узлов. Дальность хода по запасам топлива и провизии – 8000 миль 8-узловым ходом. Экипаж подводной лодки состоит из 27 человек (из них 5 офицеров).

Вооружена подводная лодка шестью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Запас торпед – 12 единиц. Субмарина может нести до 24 донных или 36 якорных мин вместо торпед.

Немецкая подводная лодка проекта 212A. Фото из открытых источников

Некоторое время назад с немецким подводным флотом стряслась настоящая неприятность. В период с 2017 по 2018 годы все шесть субмарин оказались небоеготовыми. Готовность подлодок была восстановлена лишь к январю 2019 года. В качестве причин возникших проблем с готовностью лодок названы недофинансирование и банальная нехватка моряков.

Примечательно, что при этом Германия является четвёртой по величине экономикой в мире [устаревшие данные, поскольку Россия уже обогнала ФРГ]. Её годовой ВВП составляет 3,85 триллиона долларов (за 2022 год). По всей видимости, этого недостаточно для содержания подводного флота, состоящего всего из шести субмарин.

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В июне 2021 года ВМС Германии наконец получили столь необходимое дополнительное финансирование со стороны государства. В частности, в выделенных средствах были заложены статьи на строительство улучшенных подводных лодок проекта 212СD. Они будут длиннее предшественниц на 17 метров, а водоизмещение возрастёт на 1000 тонн. Лодки будут построены с применением технологий малозаметности, а так же оборудованы интерактивной системой обороны и нападения (IDAS). Две подводные лодки этого проекта будут построены непосредственно для ВМС Германии, а четыре будут проданы в Норвегию.