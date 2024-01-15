Истребитель МиГ-29. Источник фото: авиару.рф

Уже более тридцати лет на карте мира не существует великого и могучего государства под названием Союз Советских Социалистических Республик. Вместе с распадом СССР начался делёж и его некогда могучих Вооруженных сил вместе с техникой и вооружением.

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Данный процесс проходил по территориальному признаку – каждое новоявленное суверенное государство получало те части и соединения, которые оказались на его территории на момент развала Союза. Досталось всем по чуть-чуть, исключением стали разве что республики Прибалтики, объявившие о своём суверенитете несколько раньше и отказавшиеся от притязаний на советское военное наследство. Кроме того, со временем всё ядерное оружие и его носители были выведены из теперь уже независимых республик на территорию Российской Федерации.

При делёжке советского "пирога" досталось и Молдавии. Да досталось столько, что эта небольшая республика смогла сформировать собственную армию, включающую даже военно-воздушные силы. В ходе советского имущества Молдавии досталось 34 истребителя, 8 вертолётов Ми-8 (по другим данным 4 Ми-8 и 4 Ми-26), несколько транспортных самолётов.

Истребители, откуда? Дело в том, что в советское время в Молдавии на аэродроме Маркулешты базировался 86-й гвардейский авиационный полк ВВС Черноморского флота СССР. Вот он и попал под юрисдикцию Молдавии. Республике достались 31 истребитель МиГ-29 и 3 учебно-боевых самолёта МиГ-29УБ.

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Истребители МиГ-29 ВВС Молдавии. Фото: commons.wikimedia.org

По состоянию на 1994 год ВВС страны имели в своём составе полноценный истребительный авиаполк, почти полноценную эскадрилью вертолётов и несколько транспортников. Весьма не плохо для государства, площадь которого чуть меньше 34 тысяч квадратных километров. Для сравнения, площадь самого маленького из государств Прибалтики – Эстонии, составляет всего чуть более 45 тысяч квадратных километров.

Наследство новоявленному суверенному государству досталось богатое, но время неумолимо... В настоящее время ВВС Молдавии насчитывают около 800 человек личного состава вместе с расчётами ПВО [вероятно, это устаревшие данные]. А что с вооружением и техникой? Всё плохо.

По данным портала Flight Global, по состоянию на 2024 год, в ВВС страны имеются в наличии один лёгкий военно-транспортный самолёт Ан-26 и два вертолёта: один Ми-8 и один Ми-2.

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Аналогичные данные по количеству летательных аппаратов на 2024 опубликовал и рейтинг Global Firepower. Всё те же два вертолёта и транспортный самолёт. При этом в готовности находятся один самолёт и один вертолёт. Второй вертолёт, по данным рейтинга, к полётам не пригоден.

В принципе, наличие или отсутствие транспортников и вертушек сути дела не меняет. Вопрос в другом, а именно куда подевались молдавские МиГ-29?

Один самолёт, по сообщениям властей Приднестровья, был сбит ещё летом 1992 года в ходе конфликта, хотя власти Молдавии данный факт категорически отрицают, второй МиГ был продан Румынии в том же 1992 году (по другим данным, просто передан за помощь со стороны Бухареста в ходе конфликта). Ещё четыре истребителя были проданы Йемену в 1994 году. Итого 6 машин.

Соответственно, ещё 28 истребителей должны были остаться в распоряжении Молдавии. Где МиГи? Проданы!

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Власти Молдавии решили пополнить бюджет находившейся в состоянии рецессии страны и выставили оставшиеся самолёты на продажу. В итоге их выкупили США, испугавшиеся, что самолёты четвертого поколения достанутся Ирану, что позволит последнему существенно усилить свой воздушный флот.

МиГ-29УБ ВВС Молдавии, проданный Соединённым Штатам. Фото: wikipedia.org

Правда, американцы купили не все самолёты, а всего 21 машину, из которых только 6 могли подняться в воздух. Самолёты разобрали и бортами военно-транспортной авиации переправили на североамериканский континент, где над их изучением хорошо потрудились специалисты из различных эскадрилий и специальных центров.

Интересно, что для приобретения молдавских истребителей Вашингтон потратил средства, выделенные в рамках программы Нанна-Лугара. Данная программа была создана Штатами для совместной ликвидации оружия массового поражения, которое осталось в новых суверенных государствах, образованных после распада СССР. В конце 1990-х годов США использовали средства этой программы для покупки 21 истребителя МиГ-29, принадлежавших Молдавии. Какая связь? В Вашингтоне мотивировали траты тем, что эти самолёты могут нести ядерное оружие.

Путём нехитрых математических вычислений можно выяснить, что у Молдавии должно было остаться ещё 7 истребителей МиГ-29. Они то где?

В 2010 году власти страны заявили о намерении продать "оставшиеся на вооружении" 6 истребителей. Вроде бы в рабочем состоянии. По крайней мере, в 2007 году так оно и было. Официальный Кишинёв решил провести торги, аукцион. Стартовая цена за все самолёты составляла всего 8,5 миллиона долларов США. Не так и много, если самолёты рабочие. Но покупателей не нашлось.

Очередная попытка продать оставшиеся истребители в порядке аукциона была предпринята молдавскими властями в 2012 году. Начальная стоимость – все те же 8,5 миллиона долларов. Но и этот аукцион был отменен из-за отсутствия покупателей.

Где МиГи? В дальнейшем судьба молдавских истребителей покрыта мраком. Есть версия, что они были проданы Эритрее. И действительно, по данным на 2018 год, в ВВС этой африканской страны имелось 4 истребителя МиГ-29 в базовой версии, 2 "спарки" МиГ-29 и один МиГ-29СЭ. Последний, похоже, явно не молдавский, а экспортная модификация.

Действительно, если взглянуть на информацию от Flight Global, то по состоянию на 2022 год Военно-воздушные силы Эритреи должны иметь в своем составе 7 истребителей МиГ-29. Похоже, пазл сложился. Согласно данным, имеющимся в открытом доступе, в 2023 году ВВС Эритреи располагали уже восьмью истребителями данного типа: 4 МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 2 МиГ-29СЭ.

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А на начало 2024 года , по данным того же ресурса Flight Global, на начало 2024 года в ВВС Эритреи не было ни одного самолёта МиГ-29. Совпадение? Возможно.