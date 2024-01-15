Истребитель завоевания господства в воздухе F-15 Eagle ВВС США. Фото: commons.wikimedia.org

Тяжёлый истребитель F-15 Eagle, разработанный фирмой McDonnell Douglas, совершил свой первый полёт в далёком 1972 году. Спустя четыре года новая машина стала поступать на вооружение ВВС США. Это сейчас "Орёл", выпускаемый корпорацией Boeing, превратился в универсальную воздушную платформу, а тогда это был "чистый" истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе.

реклама





Изначально планировалось, что основными потенциальными целями для "Орла" станут советские самолёты 3-го поколения, а так же перспективные машины, такие как МиГ-29, Су-27 и перехватчики МиГ-31.

Последние два типа Советский Союз никогда не поставлял на экспорт. А поскольку США не находились в прямом военном противостоянии с СССР, то F-15 не удалось встретиться в воздушном бою со своими "одноклассниками". А если реального боя с тяжёлыми машинами не было, то постепенно стали говорить о том, что американский "Орел" является практически непобедимым.

Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец, так же как и мифам о непобедимости. Американский воздушный ас потерпел поражение от своего иракского коллеги, летавшем на самолёте предыдущего поколения! Воздушный бой с самолётом, выпущенным в СССР, развеял миф о непобедимости американского истребителя F-15.

реклама





Что это за старый советский самолёт? Это был советский сверхзвуковой высотный перехватчик МиГ-25, по классификации НАТО – Foxbat.

Советский перехватчик МиГ-25 в полёте. Фото из открытых источников

Дело было в 1991 году во время войны в Персидском заливе. На тот момент перехватчик МиГ-25 считался, мягко говоря, несовременным самолётом. Но именно он загнал американского "Орла" в землю.

Только один этот тип самолёта из нескольких, стоявших на вооружении армии Саддама Хусейна, попортил достаточно много крови американским асам. Больше, чем все 500 самолётов иракской армии вместе взятые.

реклама





Для начала один единственный МиГ-25 из 96-й эскадрильи ВВС Ирака при помощи дальнобойной ракеты Р-40 спустил с небес на землю палубный штурмовик F-18 Hornet, убив при этом его пилота – лейтенанта Скотта Спейчера. Управлявший МиГ-25 иракский лётчик воспользовался тем, что дальность пуска подвешенных на его самолёт ракет была существенно больше, чем дальность американских ракет класса "воздух-воздух".

В этот же день ещё пара иракских МиГ-25 вступила в воздушный бой с группой американских F-15. Выпущенные ракеты Р-40 своей цели не достигли, американцы уклонились и ответили залпом уже десяти ракет. Однако иракские лётчики легко уклонились от ответной атаки, используя скоростные и высотные преимущества своих самолётов.

Но последний бой тяжёлых истребителей, поставивший все точки над "i" и развеявший миф о непобедимости американского F-15, произошёл 30 января 1991 года. Уже после того, как большая часть иракских самолётов была перебазирована на аэродромы на территории соседнего Ирана. В Ираке осталось лишь незначительное количество МиГ-25. Эти "МиГи" должны были бороться с F-15, которые использовались для контроля воздушного пространства над Ираком.

Пуск ракеты истребителем F-15A. Фото: commons.wikimedia.org

реклама





Две пары американских истребителей дежурили в воздухе, ожидая самолёты Саддама. Фактически американцы находились в засаде. Но иракские военные в результате радиоперехвата переговоров установили район нахождения истребителей ВВС США и направили туда перехватчики МиГ-25.

Благодаря тому, что самолёты ВВС Ирака вылетели с разных авиабаз и заходили на непрошенных гостей с разных сторон, их первый ракетный залп был удачным. Одна из ракет Р-40 поразила американский F-15.

Хотя американцы изначально на официальном уровне отрицали факт потери своего самолёта, лётчики иракских ВВС заслужено записали на свой счёт воздушную победу после обнаружения места падения "Орла". Именно воздушный бой, произошедший 30 января 1991 года наглядно продемонстрировал, что американский истребитель F-15 Eagle не является непобедимым.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А отрицание собственной потери со стороны американцев вполне объяснимо. Неприятно, когда достаточно современный, "нашпигованный" электроникой истребитель был сбит самолётом предыдущего поколения. Мало того, что старым, так ещё иракский перехватчик являлся экспортной версией МиГ-25 и значительно отличался по боевым возможностям от советского варианта. И это при том, что американским лётчикам практически постоянно оказывали поддержку самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.