Командующий вооружёнными силами Литвы намерен при помощи танков ходить в какие-то контратаки

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис. Источник фото: news.tts.lt

В народе ходит шутка о том, что у республик Прибалтики, в настоящее время входящих в НАТО, один танк на троих. И эксплуатируют они его по очереди. Близко к истине. Точно неизвестно, катаются ли на этом танке прибалтийские военные по очереди, но танк действительно один. Вроде бы у Латвии. Но как же в НАТО и без танков?

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Стало известно, что военные Литвы потребовали от властей танки. Такую информацию распространили СМИ. Командующий вооруженным силами республики генерал Вальдемарас Рупшис, выступая перед общественностью, заявил, что тяжёлая бронетехника, и танки в том числе, должна быть на вооружении армии Литвы. Зачем? На этот вопрос ответил сам командующий.

"Мы доводим до политического руководства, что нам необходимы военные средства для проведения контратак и захвата тех или иных объектов. Речь идет о механизированных и танковых подразделениях, которые Литве нужны обязательно".

Также генерал отметил, что в определённых кругах идут дискуссии, какой вид вооружения является приоритетным [куда потратить деньги, прим.]: артиллерия или дроны, танки или дроны. По мнению литовского военного, такой подход является крайне ошибочным, поскольку нужны все типы вооружения.

Вопросом приобретения танков в Литве озадачились давно. Дело в том, что в настоящий момент литовские военные пытаются сформировать целую механизированную дивизию. Нет, не абсолютно новое соединение, а дивизию из уже имеющихся бригад литовской армии. Сейчас в сухопутных войсках Литвы есть три бригады. Вот из них местные военные и "лепят" дивизию. Чтобы всё было по стандартам НАТО. А какая дивизия без танков? В идеале необходим танковый полк. Только это слишком накладно. Поэтому тот же генерал Рупшис когда-то заявил, что власти Литвы рассматривают вопрос приобретения 54 танков по штату НАТО для оснащения одного танкового батальона. В НАТОвском танковом батальоне именно столько машин. И в танковый батальон планировалось переформировать один из уже имеющихся механизированных батальонов.

Только проблема в том, как глаголили злые языки, что у властей Литвы денег найдётся только для того, чтобы купить танки для оснащения одного... танкового взвода!

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И ещё интересный вопрос. Что там командующий ВС Литвы собрался "захватывать" при помощи танков, и куда он собрался "контратаковать"?