Защита самоходной гаубицы будет усилена

Изображение: скриншот видео Минобороны РФ

Дивизионная 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", разработка которой была начата во второй половине 70-х годов, была принята на вооружение артиллерийских подразделений Советской армии в 1989 году. Самоходка по-прежнему не потеряла своей актуальности и стоит на вооружении российской армии.

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За годы службы САУ подвергалась модернизации. Самой совершенной версией является 2С19М2 "Мста-С". Данная модификация получила новую автоматизированную систему управления огнём, систему навигации. Кроме того, скорострельность самоходки была увеличена до 10 выстрелов в минуту. А ещё в установке реализована функция "огневого налёта". Это когда несколько выпущенных снарядов одновременно поражают цель.

В настоящий момент 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С" являются главной ударной силой артиллерии российской армии. Конечно, если не брать в расчёт более совершенные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", поставка которых в войска только началась, и дальнобойные РСЗО "Ураган" и "Смерч" ("Торнадо-С").

Самоходные гаубицы "Мста-С" активно применяются в ходе Специальной военной операции. Опыт боевых действий показал необходимость модернизации таких установок. И она будет проведена. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник. Доработки коснутся усиления защиты башни.

Доработки самоходка "Мста-С" по результатам применения в СВО получит. В частности, затронут улучшение конструктива башни, улучшат ее защиту. Будут учитывать способы, которыми противник пытается бороться с этими САУ на поле боя.

Давно назревшее решение, поскольку самоходка хоть и построена на базе танкового шасси, но толщина брони корпуса уменьшена до 15 мм. Аналогичное бронирование имеет и башня. Такая броня обеспечивает защиту экипажа только от пуль и осколков, но не от более серьёзных средств поражения. В то же время противник массово применяет беспилотные летательные аппараты, как коптеры со сбросами, так и FPV-дроны с подвешенными противотанковыми боеприпасами. Такие средства поражения обычно бьют в верхнюю полусферу.

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Российские артиллеристы уже оборудуют свои самоходки так называемыми "мангалами", предназначенными для защиты от сбросов. Но, вероятно, такая модернизация проводится в полевых условиях. Есть необходимость, чтобы усилением защиты занималась промышленность. По аналогии с танками Т-90 и Т-72Б3.