Американцы не смогли учесть, куда делось оружие на огромную сумму

Фото: Министерство обороны США

На протяжении длительного времени коллективный Запад оказывает Украине военную и финансовую помощь. При этом необходимо отметить, что накачка незалежной оружием была начата до Специальной военной операции. Основным поставщиком товаров военного назначения являются Соединённые Штаты. Однако, похоже, не вся американская военная "помощь" дошла до адресата. Или просто "растворилась" на маршруте следования.

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Стало известно, что Пентагон не знает, куда подевалось часть отправленного Украине оружия. Публикация на эту тему вышла на страницах американского издания The New York Times (NYT).

Как говорится в материале, ответственные лица Пентагона, а также дипломаты в Вашингтоне и в Европе не смогли быстро (или полностью) отчитаться о всех 40000 единицах оружия, которое было отправлено на Украину.

В новом докладе Пентагона говорится о том, что американские чиновники не отслеживали должным образом транспортировку ручных противотанковых гранатомётов, дронов-камикадзе и приборов ночного видения. Данный факт вызывает опасение, что всё это имущество могло быть украдено или перевезено контрабандой. Заявленная стоимость "потерянного" военного имущества составляет более одного миллиарда долларов.

В Пентагоне не смогли дать точного ответа, использовалось ли это оружие не по назначению после того, как оно было отправлено в военный логистический центр США в польском Жешуве или после того, как прибыло на поля сражений на Украине. В отчете военного ведомства США говорится о том, что в задачи инспекторов не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи.

Как заявляет NYT, по состоянию на июнь 2023 года США передали Украине более 10000 противотанковых ракет, 2500 ПЗРК Stinger, около 750 беспилотников-камикадзе Switchblade, 23000 приборов ночного видения и 430 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. Суммарная стоимость отправленного вооружения составила 1,69 миллиарда долларов. По всей видимости, ранее упомянутые "ручные гранаты" – это и есть те самые ПТРК "Джавелин" [прим.].

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Издание прямо пишет, что Пентагон не обладает достаточным количеством сотрудников в Киеве, чтобы обеспечить контроль за всем отправляемым Украине оружием.