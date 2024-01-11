Ту-16 и F-4 в воздухе (иллюстративное фото). Фото: USN / wikimedia.org

После окончания Второй мировой войны начался новый виток глобального противостояния. С одной стороны – Советский Союз во главе стран соцлагеря и поддерживаемые СССР государства. С другой стороны – США во главе блока НАТО. Глобальное противостояние, прозванное холодной войной, продолжалось до самого распада СССР. И за это время произошло немало воздушных инцидентов с участием советских и западных самолётов.

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Одним из таких стал случай, когда американский F-4 "догнал" советский Ту-16.

Произошло это в те годы, когда СССР поддерживал власти Египта. Поддерживал и поставлял вооружение и военную технику. В числе прочих образцов поставлялись и дальние бомбардировщики Ту-16, а так же разведывательная модификация этого бомбардировщика – Ту-16Р.

Разведчик Ту-16Р над кораблями сопровождения авианосца ВМС США «Китти Хок» (CV-63), 1986 год. Фото: © bbs.voc.com.cn

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Помимо поддержки техникой Москва оказывала поддержку Каиру и военными советниками. Уже ни для кого не секрет, что в одно время численность советских "советников" на территории Египта превышала 30 тысяч человек. Разумеется, все эти советские военные специалисты действовали не только в интересах Египта, но и в интересах СССР.

В одних источниках говорится, что инцидент от 11 марта 1970 года произошёл с самолётом 90-й отдельной дальней разведывательной авиационной эскадрильи (одраэ) из состава ВВС Египта, просто по стечению обстоятельств в тот день им управлял советский экипаж.

Самолёт-разведчик Ту-16Р с опознавательными знаками ВВС Египта. Источник фото: авиару.рф

На самом деле, это немного не так. 90-я одраэ действительно существовала, на самолётах были нанесены опознавательные знаки ВВС Египта. Базировалась эскадрилья на столичном аэродроме Кир-Вест. Только эта эскадрилья никогда не подчинялась египетскому командованию, а подчинялась командованию ВМФ СССР и работала в интересах 5-й оперативной эскадры в Средиземном море. Соответственно, в экипажах летали лётчики Морской авиации. Советские люди.

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В тот день в район острова Сицилия вылетела пара разведчиков Ту-16Р под управлением командира отряда майора Кадомцева и капитана Григорьева. Задача – воздушная разведка.

Полёт проходил ночью и на большой высоте. В ходе проведения разведки советскими экипажами был обнаружен американский авианосец "Кеннеди". Для того чтобы визуально определить тип корабля, ведущий пошёл на снижение. Только в это время американцы проводили ночные полёты. Производились частые взлёты и посадки. Самих американских самолётов не было видно, но о том, что они есть, говорили их проблесковые огни.

В один прекрасный момент советский разведчик оказался в самоё гуще американских самолётов. То ли американские лётчики восприняли это как вызов, то ли просто решили попрактиковаться на реальной "цели". В общем, один из "Фантомов" (палубный истребитель-бомбардировщик F-4) пристроился над правой плоскостью советского разведчика. Очень близко, на расстоянии нескольких метров... Это при том, что Ту-16 двигался прямолинейно.

После выполнения задания советский самолёт вернулся на базу. Разумеется, сел на свой плавучий аэродром и американский "Фантом". О том что ночью произошло столкновение советским лётчикам стало известно, когда они утром прибыли на аэродром.

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Из книги Леонида Захарова "Командировка в Египет. Воспоминания штурмана авиации ВМФ":

Лишь утром выяснилось, какому риску подвергался экипаж в тот ночной вылет. Прибыв на стоянку, летчики увидели следующую картину: возле самолета, на котором летал А. Кадомцев, лежала смятая законцовка крыла, а инженерно-технический состав уже заканчивал установку на ее место новой. Конечно, каждому стало ясно, ночью произошло столкновение Ту16Р с палубным перехватчиком.

Хорошо, что всё обошлось. О произошедшем инциденте вскоре раструбили все каирские газеты и журналы. Из их публикаций и стало ясно, что американский "Фантом" сел на авианосец, а с его экипажем ничего серьёзного не произошло. Кстати, это был единственный случай столкновения этих самолётов в воздухе.

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Выходит, что экипаж советского Ту-16 просто не почувствовал момент столкновения? Получается так. И это вполне объяснимо, поскольку советского разведчика и американского истребителя сильно разные весовые категории. А ещё советские конструкторы заложили в свою машину огромный запас прочности, что в последствии позволило эксплуатировать Ту-16 многие годы. Достаточно отметить тот факт, что отечественным инженерам ещё на стадии проектирования самолёта (50-е годы XX столетия) удалось создать достаточно жёсткое крыло. Тот же американский стратегический бомбардировщик B-52 (впервые поднявшийся в воздух в том же 1952 году, что и Ту-16) таким жёстким крылом похвастаться не может.