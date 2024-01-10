В Польшу прибыла оперативная группа ВС Чехии, основной задачей которой является взаимодействие со спецназом армии Польши

Чешский Ми-171. Фото: Вооруженные силы Чехии

Стало известно, что в январе в Польшу прибыло вертолётное подразделение из Чехии. Об этом сообщило польское военно-аналитическое издание Defence 24.

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Согласно данным издания, чешское подразделение эксплуатирует модернизированные вертолёты Ми-171Ш, постоянным пунктом его дислокации является 22-я вертолётная авиационная база в Намешть-над-Ославой. Именно на этой базе размещена большая часть вертолётов Вооруженных сил Чехии, среди которых несколько Ми-35 и 15 Ми-171, а также недавно поставленные Штатами AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.

Прибывшая оперативная группа называется Hippo ("Бегемот") и насчитывает 100 человек личного состава. Помимо вертолётов эти "бегемоты" имеют собственную наземную технику. Заявлено, что чешские военные будут нести службу на территории Польши в течение всего 2024 года.

Как сообщается, чехи должны будут работать с польским спецназом, тем самым поддержав коллективную оборону Североатлантического альянса (НАТО) на его восточном фланге. Вертолётчики из Чехии будут выполнять транспортно-разведывательные задачи. Но с учётом того, что они будут работать с польскими спецназовцами, возможно, они будут отрабатывать высадку и эвакуацию польских солдат.

Как заявляет Defence 24, ожидается, что прибывшие экипажи имеют большой опыт выполнения подобных миссий и являются участниками операции в Афганистане. Прибытию чешских военных в Польшу предшествовала целая серия учений, в ходе которых моделировались "различные инциденты в оперативном и разведывательном направлениях, а также в областях охраны сил и тылового обеспечения".

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С учётом приведённой информации, прибытие чешских вертолётчиков в Польшу выглядит очень подозрительным. Особенно с учётом той техники, на которой они летают. Кроме того, на определенные мысли наводит заявление про "высадку и эвакуацию". А что, у Польши своих вертолётов нет? Согласно данным профильных ресурсов, на начало 2024 года армейская авиация авиация польской армии имела в своём распоряжении 27 вертолётов Ми-8/17.