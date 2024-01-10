К бастующим немецким фермерам присоединились железнодорожники

Фото: SCANPIX/DPA/LENNART PREISS Похоже, у канцлера Германии Олафа Шольца и его коалиционного правительства (иногда это правительство называют "светофорным") появились серьёзные проблемы. Первыми поднялись немецкие фермеры, которые устроили забастовку из-за планов федерального правительства ликвидировать субсидии для сельхозпроизводителей. Местные труженики села на своих тракторах устроили настоящий транспортный коллапс на дорогах Германии.

Теперь к фермерам присоединились и работники железных дорог. Как сообщило агентство Reuters, железные дороги Германии практически остановились из-за забастовки машинистов пассажирских поездов.

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По данным агентства, сотни тысяч немцев в среду 10 января столкнулись с отменой поездов из-за трёхдневной общенациональной забастовки железнодорожников. Отсутствие поездов "усугубило транспортный хаос" в крупнейшей экономике Европы, где протест фермеров уже затруднил движение транспорта.

Забастовка, объявленная профсоюзом железнодорожников (GDL) вынудила национального железнодорожного оператора Deutsche Bahn использовать только "сокращённое аварийное" расписание. Отмечено, что работает только каждый пятый рейс дальних высокоскоростных поездов, а региональные перевозки существенно сокращены.

Причиной забастовки машинистов назван затянувшийся "спор" по поводу заработной платы и рабочего времени. Профсоюз железнодорожников требует сокращения еженедельного рабочего времени для своих сменных сотрудников с 38 до 35 часов при сохранении нынешнего уровня заработной платы. Компания Deutsche Bahn предложила гибкий график рабочего времени, но отказалась количество часов без снижения заработной платы. В операторе железных дорог Германии утверждают, что требования железнодорожников приведут к увеличению затрат на персонал на 50%, поскольку придётся нанимать больше рабочих. Но Германия столкнулась с нехваткой квалифицированных рабочих.

В то же время Клаус Везельски, руководитель GDL, заявил, что профсоюз готов идти на компромиссы (речь о постепенном снижении рабочего времени), чтобы у работодателя было время для подготовки новых кадров.

Кроме машинистов пассажирских поездов в забастовке принимают и машинисты грузовых локомотивов. И это приводит к проблемам в цепочке поставок, так как пятая часть грузов в Германии перевозится по железной дороге.

Как отмечает Reuters, забастовки и протесты усиливают давление на коалиционное правительство Шольца. А оно и без того сталкивается с растущими экономическими проблемами, среди которых слабые макроэкономические данные, высокие ставки и бюджетный беспорядок.

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Похоже, что для Шольца и его кабинета министров это только "цветочки", "ягодки" будут позже. Рядовые немцы стали о чём-то догадываться. Интересно, сколько сотен миллионов евро потеряет экономика Германии из-за забастовки железнодорожников? Кстати, по сообщениям местных СМИ после начала забастовки фермеров с прилавков магазинов пропали овощи. Рядовые немцы даже зло шутят, что овощи пропали из-за того, что их съели Зеленский и Шольц.