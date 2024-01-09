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crazycat21
Швеция направит батальон для "сдерживания" России
Швеция ещё не вступила в НАТО, а её военно-политическое руководство уже делает громкие заявления

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Фото из открытых источников

Некоторое время назад две страны Балтийского региона – Финляндия и Швеция, ранее на протяжении длительного времени соблюдавшие хоть формальный нейтралитет, решили вступить в НАТО. В настоящий момент Финляндия уже стала членом этого "оборонительного" альянса [по версии генсека НАТО Столтенберга]. Принятие Швеции пока затянулось из-за принципиальных позиций Венгрии и Турции. Но это дело времени. К тому же власти Швеции уже подписали двухстороннее соглашение о военном сотрудничестве, что автоматически означает появление американских баз на территории скандинавской страны.

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А ещё в Стокгольме прекрасно осознают, что Вашингтон поддержит руководство Швеции во всех стремлениях. Поэтому в последнее время позволяют себе довольно дерзкие заявления. Мало того, что главком Вооружённых сил Швеции Микаэль Бюден призвал население страны готовится к возможной войне [аналогичное заявление сделал и Карл-Оскар Булин, министр гражданской обороны], так стало известно, что власти Швеции решили "сдерживать" Россию.

Как сообщила местная шведская газета Dagens Nyheter, после того, как страна "окончательно" вступит в НАТО, она направит в Латвию 800 своих военнослужащих. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время конференции "Народ и безопасность", проходившей 8 января. 

Правительство решило, что сокращенный батальон Швеции примет участие в составе сил НАТО под руководством Канады в Латвии.

Со слов главы правительства Королевства, батальон будет сформирован из личного состава полка, расквартированного в городе Лунд на юге страны. Задачей подразделения станет "охрана границ страны в рамках союзной группы". И эта группа якобы создана для "сдерживания России от нападения".

Шведские военнослужащие. Фото: © forsvarsmakten.se (Вооружённые силы Швеции)

Согласно данным газеты Dagens Nyheter, власти Швеции планируют отправить в Латвию механизированный батальон численностью 800 человек вместе с бронетехникой. Речь может идти как о бронированных машинах AMV 360, так и о БМП Stridsfordon 90 (СV90) и даже танках.

Интересно, об охране границ какой страны говорил шведский премьер-министр, Латвии или Швеции. Если речь о границах самой Швеции, то эта скандинавская страна расположена на приличном расстоянии от России. Если речь идёт об охране границ Латвии, то зачем это шведам? Похоже, что в Стокгольме взыграли реваншистские настроения.

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В общем, ничему история шведов не учит. Кроме того, шведским властям срочно надо показать свою лояльность новым хозяевам.

#новости #политика #армия #нато #военный #швеция
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