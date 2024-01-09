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О том, как американцы по ошибке возили ядерные ракеты под крылом стратегического бомбардировщика

В 2007 году бравые военные из США умудрились подвесить под крыло B-52Н ракеты с настоящими ядерными боевыми частями. В последствии этот самолёт на некоторое время остался без охраны
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Стратегический  бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США и его арсенал. Фото: ВВС США

Всего три государства в мире имеют на вооружении стратегические бомбардировщики. Это США, Россия и Китай. Крупнейшим авиационным парком "стратегов" традиционно обладают Штаты. Все эти большие американские самолёты подчинены Командованию глобальных ударов ВВС США, образованному в 2009 году. Ранее стратегической авиацией в Америке заведовало Авиационное боевое командование.

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Авиационный парк стратегической авиации состоит из стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress сверхзвуковых стратегических ракетоносцев B-1B Lancer и малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно открытым данным, в настоящий момент у американцев на начало 2024 года суммарно насчитывался 131 большой самолёт. Уже на один меньше, поскольку совсем недавно сверхзвуковой B-1B Lancer "разложился" при заходе на посадку на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте.

Больше всего у заклятых недругов имеется бомбардировщиков B-52H – 72 машины. При этом самый новый самолёт этого типа покинул заводские цеха в далёком 1962 году. Но "Стратосферные крепости", прошли не одну модернизацию и продолжают оставаться в строю. Согласно открытым данным, срок службы данного типа "бомбовозов" будет продлён как минимум до 2040 года.

Именно c таким стратегическим бомбардировщиком связан инцидент с ядерными боеголовками ВВС США. Произошёл он 30 августа 2007 года.

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В тот день с авиационной базы ВВС США Майнот в штате Северная Дакота на авиабазу Барксдейл в Луизиане должны были быть перевезены 12 крылатых ракет AGM-129 c учебными боеголовками. Цель транспортировки – перемещение боеприпасов на хранение. Специально для транспортировки ракет был выделен "стратег" B-52H из состава 2-го бомбардировочного авиационного крыла (авиабаза Барксдейл). Под каждой из плоскостей крыла самолёта данного типа можно разместить по шесть крылатых ракет.

Бомбардировщик B-52H c крылатыми ракетами AGM-129 на внешней подвеске. Источник фото: military.com

Что касается самих ракет, то их подготовка к перевозке началась ещё за день – 29 августа. Группа специально обученных бравых американских военных сняла ядерные боеголовки и заменила их на учебные боевые части. Только данная операция была проделана только с шестью ракетами. На остальных же шести AGM-129 была проделана обратная операция – с них демонтировали учебные боеголовки и установили термоядерные W80-1. Мощность каждой такой боевой части составляет от 5 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Как такое могло произойти? Элементарно. Из-за обычного армейского разгильдяйства, которое, как оказалось, присутствует в американской армии. И даже в тех подразделениях, которые заняты ядерным сдерживанием.

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Дело в том, что персонал авиационной базы Майнот, ответственный за хранение ядерных боеприпасов, попросту не провёл ряд проверок. В результате оказалась "незамеченной" замена шести ракет с учебными боевыми частями на изделия со специальными БЧ, имевшая место ранее. Кстати, ракеты с ядерными боеголовками были предназначены к утилизации.

Дальше ещё интереснее. Утром 30 августа 2007 года экипаж и расчёт тягача начал транспортировку ракет к бомбардировщику. Разумеется, ракеты расчётом осмотрены не были. А ответственные лица из управления авиабазы не глядя подписали разрешение на погрузку ракет...

Подвеска крылатых ракет AGM-129 на стратегический бомбардировщик B-52H. Фото: commons.wikimedia.org

Подвеска крылатых ракет – процесс очень трудоёмкий и достаточно продолжительный по времени. Авиационные инженеры и техники подвешивали ракеты в течение восьми часов! И никто из авиационно-технического персонала не заметил ничего странного во время своей работы. После того как подвеска авиационных боеприпасов была завершена, борт был оставлен... до утра без какой-то либо специальной охраны.

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А что экипаж? А ничего. Утром 30 августа один из операторов из состава экипажа бомбардировщика, действуя в соответствии с руководящими документами и наставлениями, самым тщательным образом осмотрел шесть ракет, подвешенных под правой плоскостью самолёта. Но ничего подозрительного он не заметил, поскольку осмотрел ракеты с учебными "болванками". После этого экипаж подписал сопроводительные документы на 12 учебных крылатых ракет.

При этом ракеты под левой плоскостью крыла никто не осматривал. А командир бомбардировщика вообще пренебрёг своими обязанностями и даже не провёл предполётный осмотр своей машины.

В общем, B-52 благополучно взлетел с авиабазы Майнот и взял курс на аэродром Барксдейл, где успешно приземлился меньше, чем через два часа. После чего машина зарулила на стоянку, экипаж покинул самолёт и отправился заниматься своими делами. А севший борт с ядерными боеприпасами на внешней подвеске снова был брошен без охраны на несколько часов.

Лишь вечером к бомбардировщику прибыла группа технических специалистов, которые должны были снять ракеты с подвески и транспортировать их к месту хранения. И лишь тогда один из техников заметил странность – ракеты под правой плоскостью крыла бомбардировщика как-то сильно отличались от тех, чтоб были подвешены под левой.

После этого был проведён дополнительный осмотр, в ходе которого стало понятно, что под левой плоскостью подвешены совсем не учебные ракеты, а ядерные. Шесть штук!

Лишь после этого возле самолёта поставили охрану, а об "интересной находке" доложили на самый верх.

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Поначалу власти США не хотели предавать огласке произошедшее. Но через несколько дней в результате утечки информации об инциденте стало известно газетчикам. Властям пришлось старательно оправдываться. Что касается наказания виновных, то от должностей были отстранены командир 5-го бомбардировочного крыла (авиабаза Барксдейл), командир 5-й группы материально-технического обеспечения, командир 2-го боевого крыла и несколько сержантов.

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Теги

армия оружие авиация ракеты военный самолёты бомбардировщик b-52h agm-129
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