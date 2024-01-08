Власти Дании решили отложить передачу истребителей F-16, обещанных Киеву. Среди причин названы подготовка лётчиков и наличие соответствующей инфраструктуры

Истребители F-16 датских ВВС. Фото: Министерство обороны Дании

На протяжении достаточно длительного времени коллективный Запад, заинтересованный в ослаблении России, продолжает оказывать Украине военную "помощь". В составе переданного военного имущества присутствует практически вся номенклатура вооружений армий НАТО: от стрелкового оружия до основных боевых танков. Не было только самолётов западного производства.

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Однако после многократных настойчивых требований Киева (вероятно, и по велению Вашингтона) предоставить самолёты летом 2023 года была создана так называемая "истребительная коалиция", куда вошли европейские страны. На роль стран-доноров, которые должны предоставить истребители из наличия собственных ВВС, были назначены Нидерланды, Дания и Норвегия. Под конец 2023 года стало известно, что к этим странам присоединится и Бельгия. По крайней мере, бельгийские политики заявляли о таких намерениях.

Достаточно долгое время в прессе появляются сообщения о том, что в заграничных учебных центрах полным ходом идёт подготовка самостийных лётчиков к полётам на F-16. И о том, что эти истребители в скором времени должны быть переданы Киеву. Однако что-то пошло не так...

Как сообщается, Дания откладывает передачу Украине истребителей F-16 на срок до шести месяцев. Такую информацию распространили западные СМИ с ссылкой на датскую газету Berlingske. А последняя, в свою очередь, ссылается на заявление Министерства обороны Дании.

Согласно первоначальным планам датских властей, первые истребители F-16 в количестве шести единиц должны были быть переданы Украине ещё до конца 2023 года. Однако теперь сообщается, что поставка самолётов состоится лишь во втором квартале 2024 года.

По данным датской газеты, перенос поставки самолётов связан с выполнением целого ряда условий. Среди них успешная подготовка лётчиков Повитряных сил, а так же наличие необходимой логистики и инфраструктуры для базирования самолётов на территории Украины.

Интересно, с чем может быть связано такое решение военного ведомства Дании? В данном случае можно только предполагать.

Вариант первый – власти Дании прекрасно осознают, что передаваемые самолёты не внесут перелома в закономерный ход событий, поэтому решили повременить. Тем более в Копенгагене явно оглядываются на Вашингтон, последний сильно сократил объёмы помощи, выделяемой Киеву.

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Вариант второй действительно связан с отсутствием необходимой инфраструктуры. С учётом довольно частых ударов, которые Вооружённые силы России наносят по аэродромам на территории Украины, такой вариант имеет право на существование.