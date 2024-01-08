В иностранном издании справедливо признали преимущество российских средств РЭБ в борьбе с беспилотниками

Фото: © Министерство обороны РФ

Всевозможные зарубежные эксперты и аналитики продолжают пристально следить за ходом Специальной военной операции, которую проводит Россия на сопредельной территории. Очередной материал, посвящённый тактике ВС РФ и отечественному оружию, вышел на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times.

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В публикации говорится о том, что Украина стала массово применять беспилотники. Однако у России есть оружие, способное "остановить" киевскую армию дронов – это превосходные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По мнению экспертов, эти "невидимые ножницы" и являются причиной того, что украинские дроны не могут оказать сколько-нибудь существенного воздействия.

Отмечено, что обе стороны активно работают над системами РЭБ, предназначенными для подавления и "отвлечения" беспилотников и управляемых ракет оппонента. Но российские разработки в данном направлении опережают разработки Киева. По словам издания, это временное преимущество Москвы составляет почти десятилетие.

Киев неоднократно запрашивал у стран Запада более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, но все эти запросы не вызвали особого интереса у западных "союзников".

Специалисты иностранного издания заявляют, что без достаточного количества средств противодействия системам РЭБ украинские силы достаточно легко становятся мишенью для беспилотников-камикадзе, дронов-бомбардировщиков и артиллерийских атак. И РЭБ называется "ключом" для выхода из тупика, в котором оказались ВСУ на линии соприкосновения.

В то же время российская армия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы или управляемые снаряды "Эскалибур".

Как верно подметили зарубежные аналитики, вездесущность дронов стала плохим звонком для контрнаступления Украины летом 2023 года. Это наступление не привело к каким-либо значительным территориальным приобретениям, а бронетехника зачастую уничтожалась до вступления в бой.

Таким образом, решающее значение на поле боя приобрело доминирование в электронном спектре для подавления дронов и обеспечение их защиты от сбоев.

В Eurasian Times сообщили, что в начале СВО украинская армия была оснащена системами РЭБ ещё советского производства. В марте в ВСУ были сбиты с толку тем, что высокоточные снаряды "Эскалибур" c GPS-наведением не достигают цели. Это явление было приписано помехам, выставляемым армией России. Позже аналогичная участь постигла и высокоточные авиационные бомбы JDAM, поставленные Штатами.

Но самым "тревожным" для ВСУ названо то, что ВС России с успехом противодействует украинским беспилотникам, которые занимаются разведкой и наблюдением, а также ударным дронам. Российским военным удаётся перехватывать их управление и блокировать радиосвязь с операторами.

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Иностранные эксперты справедливо признают преимущество российского оружия. Как бы им это было неприятно осознавать.