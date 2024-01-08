Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
В иностранном издании справедливо признали преимущество российских средств РЭБ в борьбе с беспилотниками

реклама

Фото: © Министерство обороны РФ

Всевозможные зарубежные эксперты и аналитики продолжают пристально следить за ходом Специальной военной операции, которую проводит Россия на сопредельной территории. Очередной материал, посвящённый тактике ВС РФ и отечественному оружию, вышел на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times.

реклама

В публикации говорится о том, что Украина стала массово применять беспилотники. Однако у России есть оружие, способное "остановить" киевскую армию дронов – это превосходные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По мнению экспертов, эти "невидимые ножницы" и являются причиной того, что украинские дроны не могут оказать сколько-нибудь существенного воздействия. 

Отмечено, что обе стороны активно работают над системами РЭБ, предназначенными для подавления и "отвлечения" беспилотников и управляемых ракет оппонента. Но российские разработки в данном направлении опережают разработки Киева. По словам издания, это временное преимущество Москвы составляет почти десятилетие. 

Киев неоднократно запрашивал у стран Запада более совершенные средства радиоэлектронной борьбы, но все эти запросы не вызвали особого интереса у западных "союзников".

Специалисты иностранного издания заявляют, что без достаточного количества средств противодействия системам РЭБ украинские силы достаточно легко становятся мишенью для беспилотников-камикадзе, дронов-бомбардировщиков и артиллерийских атак. И РЭБ называется "ключом" для выхода из тупика, в котором оказались ВСУ на линии соприкосновения. 

В то же время российская армия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы или управляемые снаряды "Эскалибур".

Как верно подметили зарубежные аналитики, вездесущность дронов стала плохим звонком для  контрнаступления Украины летом 2023 года. Это наступление не привело к каким-либо значительным территориальным приобретениям, а бронетехника зачастую уничтожалась до вступления в бой.

Таким образом, решающее значение на поле боя приобрело доминирование в электронном спектре для подавления дронов и обеспечение их защиты от сбоев.

В Eurasian Times сообщили, что в начале СВО украинская армия была оснащена системами РЭБ ещё советского производства. В марте в ВСУ были сбиты с толку тем, что высокоточные снаряды "Эскалибур" c GPS-наведением не достигают цели. Это явление было приписано помехам, выставляемым армией России. Позже аналогичная участь постигла и высокоточные авиационные бомбы JDAM, поставленные Штатами. 

Но самым "тревожным" для ВСУ названо то, что ВС России с успехом противодействует украинским беспилотникам, которые занимаются разведкой и наблюдением, а также ударным дронам. Российским военным удаётся перехватывать их управление и блокировать радиосвязь с операторами. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Иностранные эксперты справедливо признают преимущество российского оружия. Как бы им это было неприятно осознавать. 

#новости #армия #беспилотники #военный #дроны #рэб
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
4
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
11
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
14
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
2
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
1
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
3
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
7
Бывший руководитель Alibaba Джек Ма вернулся и основывает новую компанию
1
Xerox сокращает тысячи работников и подтверждает тренд массовых увольнений в технологической отрасли
1
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
Выпущено смарт-кольцо Rollme R1 как бюджетное устройство для отслеживания здоровья
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
197
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
56
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
19
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
4
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
2

Сейчас обсуждают

Ванадий Рениевский
16:53
Статья ни о чем, автор водолей и урод
Полеты более 170 самолетов Boeing 737 приостановлены, сотни рейсов отменены по всему миру
Drunk Axxturel
16:39
Ну шляпа... радеонам пора на помойку истории
AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ поступит в продажу 24 января по цене 329 долларов США
Подарочек
16:35
Да я помню, ты его уже два раза хоронил и два раза воскрешал на СВО. Лёха в курсе, что ты его опять на СВО отправил?
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Вася Пупкин
16:34
Новость для мобиков их мамок и их сосок, способных уверовать в секретность того, что они пишут в телеге, Вотсапе, сигнале и прочем, читаемом шмаровой.
Telegram в неведении, почему в России отменили штрафы против многих крупных технологических компаний
Подарочек
16:32
Нет, могу даже даты сказать когда сделано. Текст оригинал, твоя брехня, за 2 января, 18:30.
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Umid Xaydarov
16:31
отредачил страницу и сделал скрин. силён базару нет
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Подарочек
16:30
нет, это только ты страницу редактируешь, а я по старинке, скрины делаю.
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Umid Xaydarov
16:29
опять страницу редактируешь.. ничё нового
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Подарочек
16:29
Ну посмейся, хохол. Сейчас твой кореш в бане наверно то же смеётся, как думаешь?
BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ
Артём Николаев
16:28
Это как видюшки с PCIe 8х, зато 5.0
Раскрыты характеристики SSD-накопителя Samsung 990 EVO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем