Несколько европейских стран решили приобрести около 1000 зенитных ракет. Где они окажутся, вопрос интересный

Пуск зенитной ракеты комплекса Patriot. Фото: Министерство обороны США

Похоже, что последние массированные удары Вооружённых сил России по объектам на территории Украины заставили сильно беспокоится бывших "партнёров", а по факту заклятых недругов страны. Стало известно, что страны Европы закупают ракеты для ЗРК Patriot на сумму, превышающую $5 миллиардов. Об этом сообщило профильное издание Defense News.

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Как говорится в материале зарубежных авторов, коалиция европейских стран совместно заказала "до 1000" зенитных ракет для своих "Пэтриотов". В составе коалиции Германия, Нидерланды, Испания и Румыния. Сделка осуществляется при непосредственной поддержке Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. Стоимость контракта составляет $5,5 миллиардов. Исполнителем контракта является фирма COMLOG – совместное предприятие MBDA Germany и американской компании RTX (Raytheon Technologies).

Согласно опубликованным данным, если все варианты будут реализованы, все четыре страны суммарно закупят около 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced. Сроки исполнения контрактных обязательств не сообщаются.

Со слов Томаса Готшильда, управляющего директора MBDA Germany, контракт должен укрепить промышленный и военный потенциал Европы. Объём заказа позволяет организовать производство ракет для ЗРК "Пэтриот" на промышленных предприятиях Германии. Компания COMLOG является единственным производителем ракет для зенитных комплексов Patriot за пределами США. В заявлении НАТО говорится о том, что фирма расширит производственные мощности по выпуску ракет с улучшенным наведением GEM-T в Европе.

GEM-T — один из вариантов, предлагаемых международным клиентам. По данным RTX, он обеспечивает возможность уничтожения тактических баллистических ракет и самолетов противника в дополнение к версии PAC-3.

Как говорится в материале Defense News, в декабре 2023 года Министерство обороны Румынии подало в парламент страны запрос на закупку 200 ракет PAC-2 GEM-T для зенитно-ракетных комплексов Patriot. И остаётся непонятным, связана ли эта закупка с многомиллиардным контрактом. Данный заказ был принят на фоне активизации воздушных атак, осуществляемых Вооружёнными силами России по объектам на территории Украины.

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Исходя из опубликованных данных возникает впечатление, что заказанные Румынией ракеты могут быть предназначены вовсе не для этой страны, а для соседней территории. Кроме того, Defense News немного слукавили, когда заявили о том, что фирма COMLOG является единственным производителем зенитных ракет для "Пэтриотов" за пределами США. Согласно открытым данным, производство аналогичных изделий ведётся также и на промышленных предприятиях Японии.