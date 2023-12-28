Изображение из открытых источников

В западном обществе давно и прочно укоренился стереотип, что русские – самая пьющая нация в мире. И данное убеждение усиленно подогревается средствами массовой информации (в данном случае дезинформации). Поэтому какой-нибудь среднестатистический европеец или американец при слове "Россия" сразу же представляет себе матрёшку и пьяного русского в ушанке и верхом на медведе, с балалайкой в одной руке и бутылкой водки в другой. Ну, пусть представляют. Им же потом будет хуже.

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На самом деле, убеждение в том, что в России пьют больше всех в мире, является крайне ошибочным. Это не так. Согласно открытым данным, те же самые "цивилизованные" немцы, французы, ирландцы пьют намного больше граждан России, бухают по-чёрному, до настоящего поросячьего визга. Кстати, многие источники указывают, что к числу самых пьющих стран в мире также относятся США с Великобританией. Но вряд ли англосаксы готовы это признать. Им проще и привычнее показывать пальцем на других. А что касается России, то она даже не входит в первую десятку лидеров по среднедушевому потреблению алкоголя.

Но всё равно в нашей стране, к огромному сожалению, по-прежнему пьют много. Статистику не обманешь. При этом все знают, что России пили, пьют и будут пить. Традиция, что ли такая? Но при это все прекрасно осознают, что пьянство – это настоящий бич российского общества. В связи с этим возникает резонный вопрос, а кто споил Россию?

Как ни странно, но споило население страны когда-то само государство. Печально, но это исторический факт.

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Ещё в середине XIX столетия император Александр II взялся за реализацию сразу двух дел, имевших стратегическое значение для государства. Первое – отмена крепостного права. Второе – пересмотр правил питейного дела.

Картина Леонида Соломаткина. Источник: commons.wikimedia.org

Просто до этого на протяжении двух столетий в стране существовала система откупов. Состоятельный гражданин (купец) платил в государственную казну фиксированную сумму денег и торговал себе водкой в волю. В неограниченном количестве. При этом никто кроме откупщика не мог осуществлять торговлю алкоголем на данной территории. В результате откупщики сами устанавливали цены на алкоголь (они были очень высокими), а водка была отвратительного качества. Огромные суммы "пролетали" мимо казны.

С 1863 года откупная система канула в небытие, вместо неё на государственном уровне ввели систему акцизных сборов. Заплатил акциз – торгуй, не заплатил – мимо. Результат реформы? Водка очень сильно подешевела. Но вместе с этим резко увеличилось среднедушевое потребление алкоголя в России. Поэтому власти решили повысить акцизные сборы. Они стали повышаться регулярно. Результат – население страны резко сократило потребление алкоголя! Люди перестали пить.

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Зато акцизная система дала огромные доходы государственной казне. Но, как известно, денег много не бывает. Министр финансов России граф Витте затеял индустриализацию. На это нужны были деньги, очень много денег. Где их взять? Совершенно верно, деньги можно было получить от торговли водкой. Только чтобы получить эти миллионы рублей, государство должно было установить тотальный контроль за торговлей спиртным.

В результате уже в 1904 году в России была введена так называемая винная монополия. Теперь продажей алкоголя могла заниматься только государственная казна. Водку по-прежнему производили частники, однако сырьё для неё (спирт) они были обязаны покупать у государства. Государственные винные лавки стали продавать водку исключительно в запечатанной таре, никакого "на разлив". Кстати, именно поэтому в народе водку стали называть казённой или "казёнкой".

В то время в России пили много. Но, согласно официальным статистическим данным, в 1910 году среднедушевое годовое потребление алкоголя по стране в пересчёте на чистый спирт составляло всего 3,4 литра. Если сравнить с современными реалиями, то не так и много!

Крестьяне после употребления. Фото из открытых источников

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Говорили, что крестьяне пили много. Да ладно? Крестьянам просто некогда было пить. Они от зари и до заката гнули спины в полях. Селяне выпивали редко, но метко. Поводом напиться "в зюзю" могли стать большие церковные праздники, свадьбы или похороны. Обычно больше всего селяне напивались на свадьбах, которые могли затянуться на 4-5 дней. Но таких поводов было от силы 3-4 в год.

Кстати, и самогона в российских деревнях изначально не было. Буйным цветом самогоноварение расцвело после того, как император Николай II своим высочайшим указом ввёл в стране сухой закон. Это было в 1915 году. Шла Первая мировая война, поэтому пить возбранялось.

Что касается самой пьющей категории населения царской России, то ей, как ни странно, оказался рабочий класс. Да, тот самый пролетариат, который потом делал революцию. Для сравнения, среднестатистический мужчина-крестьянин в год выпивал чуть больше ведра водки (ведро – 12 литров), а городской пролетарий, работающий на заводе, выдувал в год уже 4 ведра водки. А в обеих столицах рабочие пили ещё больше!

Но в России грянули обе революции. В конечном итоге к власти пришли большевики. Молодой советской стране срочно нужны были деньги на восстановление после кровопролитных Первой мировой и Гражданской войны. Очень много денег. Где взять? Совершенно верно, деньги можно было найти у населения, реализуя ему водку.

В результате в период НЭПа большевики стали раскручивать гайки, закрученные последним царём. В начале 20-х годов в свободной продаже появилось вино, потом пиво. А уже в 1924 году на прилавках появилась водка. Правда, крепость её составляла всего 30 градусов. Это была та самая "рыковка", получившая название по фамилии председателя совнаркома Рыкова. Однако уже на следующий год стали выпускать водку крепостью 40 градусов. Власти вняли чаяниям трудящихся.

Результат? Резкий удар по печени пролетариата. Водка стала доступной, страна резко запила. Государство вынуждено было поднять цену на водку. Тогда из щелей повылезали самогонщики со своим дешёвым дрянным пойлом. Государство понизило цены на водку – самогон практически исчез из городов.

В 1927 большевики сжалились над самогонщиками. Были сняты все ограничений на производство самогона. В результате бедные советские крестьяне полностью отказались от покупки казенной водки. Но в месте с этим в государственном бюджете СССР образовалась огромная дыра. Поэтому власти страны вновь были вынуждены возобновить "беспощадную" войну с самогонщиками.

Между тем производства спирта в стране только увеличивалось. В 1940 году объемы его выпуска уже вдвое превышали показатели 1913 года. Но само потребление спирта было на относительно низком уровне. Спирт нужен был советской промышленности.

Где-то в советском селе во времена позднего СССР. Фото из открытых источников

В послевоенные годы благосостояние населения СССР только росло, в 1960-1970-х годах многие селяне переехали в города, стали трудиться на промышленных предприятиях и стройках. То есть стали пролетариями. А что такое город? Об этом было сказано выше. Город – рассадник алкоголизма. Что касается тех крестьян, кто остался в селе, то и они тоже превратились в пролетариев. Речь не о колхозниках (там была своя система финансирования), а о трудящихся совхозов. По сути это были те же рабочие, только в аграрной отросли. А что простому работяге постоянно не хватало? Совершенно верно, после трудового дня необходимо было пропустить рюмку-другую.

Страна стала спиваться. К 1980 году, а это период брежневского застоя) потребление алкоголя в СССР на душу населения превысило отметку 13,4 литра в год. Для сравнения, в современной России пьют значительно меньше, и показатели потребления алкоголя постоянно снижаются. Это позитивный признак.