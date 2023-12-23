Существует некоторая вероятность, что Польша купит американские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Фото: ВМС США

В последнее время Польша очень активно вооружается, намного активнее, чем любое другое государство Европы. И несмотря на то, что в Варшаве сменилась власть – недавние выборы выиграла более "умеренная" партия, польские амбиции всё равно остались. Польша явно претендует на лидерство в Европе, тем более старшие товарищи из-за океана поддерживают польские власти в таком стремлении.

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Тысячи с лишним заказанных танков (включая американские M1 Abrams), нескольких сотен 155-мм самоходных гаубиц и РСЗО южнокорейского производства, десятков вертолётов и самолётов официальной Варшаве показалось мало. Похоже, там "замахнулись" на собственные самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Любопытный материал на эту тему опубликовало профильное польское военно-аналитическое издание Defence24.

Есть такая американская корпорация, называется она Northrop Grumman. Данная фирма является одним из мировых оружейных гигантов и производит широкий спектр всяких товаров военного назначения – от микроэлектроники и боеприпасов до стратегических бомбардировщиков. А ещё Northrop Grumman давно и плотно работает с Польшей в сфере обороны, преимущественно в создании системы ПВО.

Как сообщило издание Defence24, в Варшаве побывала Кэти Уорден, президент правления Northrop Grumman Corporation, которая дала изданию развёрнутое интервью. Нет смысла передавать его полностью, поскольку там очень много информации. Следует выделить главное.

Сотрудник издания заявил, что защита региона Балтийского моря является приоритетом для польского правительства. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион превратился в зону напряжённости между Альянсом и Россией, а Балтийское море очень важно для поставок энергоносителей в Польшу... После чего польский аналитик поинтересовался у президента американской корпорации, видит ли компания Northrop Grumman потенциал для усиления защиты Балтийского моря?

На это был дан утвердительный ответ. Ниже представлены слова Кэти Уорден.

Мы видим такие возможности. Одна из вещей, которая меня больше всего волнует и которая, по моему мнению, обеспечивает важные возможности наблюдения, — это наша программа E-2D Advanced Hawkeye.

Как заявила президент правления американского оборонного гиганта, данная система была построена для ВМС США. Также такие самолёты были приобретены Францией и Японией. А ещё самолёт E-2D Advanced Hawkeye продемонстрировал высокую эффективность в предоставлении разведывательной информации Украине, выполняя "наблюдательные" полёты у её границ.

Таким образом, самолет E-2D станет очень важным дополнением к системе безопасности в Балтийском море, и, конечно, мы ведем переговоры с польским правительством об этих возможностях. Это пример одной из многих систем, которые мы можем предоставить.

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Тут уже и добавить нечего. Явно против кого это всё направлено. Интересно, что польский эксперт в разговоре прямо сказал, что официальная Варшава сильно переживает за поставки энергоносителей. Интересно, а что мешало получать газ из России по трубопроводу? Ответ очевиден.