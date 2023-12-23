Венгрия решила приобрести современную немецкую систему ПВО ближнего действия, которой нет на вооружении у Германии

БМП Lynx KF41 с боевым модулем Skyranger 30. Скриншот демонстрационного видео концерна Rheinmetall

Компания Rheinmetall опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о том, что Венгрия запросила индивидуальную разработку башни Skyranger 30 для боевой машины пехоты Lynx KF41. Новый боевой модуль соответствует требованиям Венгрии к системам вооружения, способным противостоять новым типам угроз. Соответствующую информацию разместило профильное румынское издание Defense Romania.

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Как сообщается, контракт на концептуальную разработку нового комплекса ПВО был подписан ещё 15 декабря 2023 года. Стоимость контракта составляет 30 миллионов евро.

Ранее Венгрия выбрала гусеничную БМП Lynx производства Rheinmetall в рамках программы по усилению обороны. Контракт с немецким концерном предусматривает поставку 209 таких боевых машин с первоначальной поставкой 46 единиц техники. Все заказанные БМП будут произведены на территории Венгрии, в городе Залаэгерсег, где 18 августа немецкий концерн открыл завод по производству бронетехники. Часть из заказанных Венгрией боевых машин будет собрана в формате мобильного комплекса ПВО.

Skyranger 30 — мобильная система ПВО разработки компании Rheinmetall. Система оснащена расширенными возможностями, включая модернизированную версию с лазерным лучом для борьбы с дронами и другими воздушными угрозами.

Система Skyranger 30 включает 30-мм автоматическую зенитную пушку, две ракеты класса "земля-воздух" и систему управления огнём. Данный боевой модуль может устанавливаться на любую колёсную или гусеничную бронетехнику.

Колёсный БТР Boxer с боевым модулем Skyranger 30. Фото: скриншот демонстрационного видео концерна Rheinmetall

Автопушка Oerlikon KCE-ABM использует программируемые боеприпасы воздушного взрыва для поражения воздушных целей. Перед попаданием в цель боеприпас из автопушки Oerlikon взрывается и превращается в облако осколков.

Пока неизвестно, какой тип зенитных ракет выбран для венгерской версии Skyranger 30. Это могут быть как американские Stinger, так и южнокорейские Chiron.

Для обнаружения воздушных целей система использует радар с активной фазированной решёткой (АФАР) S-диапазона из пяти плоских антенн, установленных по периметру боевого модуля. Такое решение позволяет обеспечить круговой обзор при дальности обнаружения целей до 20 километров. Кроме того, Skyranger 30 оснащён видеокамерой, тепловизором и парой лазерных дальномеров для обнаружения и идентификации целей.

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В настоящий момент Венгрия является второй страной после Дании, заказавшей Skyranger 30. Интерес к системе проявляют Великобритания, Швейцария и сама Германия.