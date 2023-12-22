Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Испания купила морские патрульные самолёты почти на $2 миллиарда, и это не P-8 Poseidon
Власти Испании проявили своеволие и заказали патрульные морские самолёты, которые будут произведены на испанских предприятиях

реклама

C295 в варианте морского патрульного самолёта с вооружением. Фото: Airbus

В последнее время США активно навязывают странам-союзникам своё вооружение. Касается это и морской патрульной авиации. Взамен снимаемых с вооружения устаревших противолодочных P-3 Orion американского же производства, американские союзники заказывают базовые патрульные самолёты P-8 Poseidon, производимые корпорацией Boeing. Кстати, даже Индия приобрела "Посейдоны" для замены снятых с вооружения советских Ил-38. В общем, американские дельцы от военно-промышленного комплекса потирают руки и считают прибыль.

реклама

Однако даже в стройных рядах союзников Америки по НАТО есть страны, которые позволяют себе проявлять самостоятельность в некоторых вопросах. Стало известно, что Испания купила морские патрульные самолёты почти на $2 миллиарда. Об этом сообщил военно-аналитический ресурс Defense News.

Как говорится в публикации, официальный Мадрид заказал 16 самолётов Airbus C295 в конфигурациях для морского патрулирования и наблюдения. Озвученная стоимость контракта составляет €1,7 миллиарда, что по нынешнему курсу эквивалентно $1,9 миллиарда США.

По данным компании Airbus, шесть из заказанных самолётов будут оснащены оборудованием для противолодочных и противокорабельных боевых действий. Эти машины предназначены для замены испанского парка P-3 Orion. Последние были сняты с вооружения в 2022 году. Оборудование каждого противолодочного C295 включает детектор магнитных аномалий и гидроакустические буи для обнаружения ПЛ противника, многорежимную РЛС дальнего действия и технологии спутниковой связи. Кроме того, эти самолёты будут нести вооружение, в том числе торпеды, и смогут работать в качестве воздушных центров управления и контроля.

Остальные десять заказанных C295 в конфигурации морского наблюдения должны заменить парк устаревших самолётов CN-235, принятых на вооружение ещё в 1988 году. Компания Airbus оборудует эти машины для поисково-спасательных операций, а также операций по борьбе с контрабандой, наркоторговлей и нелегальной миграцией.

Испания уже имеет на вооружении 13 самолётов C295 в транспортной конфигурации. Новые машины будут иметь высокую степень унификации с уже имеющимся. 

По данным компании Airbus, в стоимость контракта включены система обучения, полноценный тренажёр, а также первоначальный пакет логистической поддержки. 

Испания рассчитывает получить первый самолёт С295 в противолодочной конфигурации уже в 2025 году. Годом позже должен быть передан первый борт в конфигурации морского наблюдения. Последний из заказанных самолётов должен быть передан в 2031 году.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но не это главное в материале заокеанских аналитиков. Главное другое, а именно то, что сборка самолётов будет производиться на предприятии Airbus в испанской Севилье. То есть деньги от оборонного заказа останутся в Испании. Американцев сильно "обломили".

#новости #техника #оружие #авиация #военный #самолеты #p-8 poseidon #airbus c295
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
6
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
8
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
2
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
137
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
60
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
396
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
78
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

Подарочек
15:30
ни пишсди, ты тут сидишь 24\7
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Подарочек
15:29
вспомни свой пьяный бред https://overclockers.ru/blog/Vizir47/show/127517/20-stran-zhiteli-kotoryh-yavlyajutsya-samymi-obespechennymi-v-mire
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Олег Тимофеев
15:29
Когда связь пехоте нормальную дадут? Че непонятно?
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
Подарочек
15:28
Полностью согласен, 1080Ti отличная карта, кто купил не разу не пожалел. Толян Хрюнвлюшин вам завидует, т.к. ему на ботоферме платят копейки, а с учетом того, что США больше не дает денег, он перееде...
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Farhad Nedirov
15:28
Воо 100% здесь одни краснобои сидят уже не один год
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
glavhyilo
15:26
могут и новый год заодно
Генерал Террас: ВС РФ могут "украсть" Рождество у Украины и пойти в масштабное наступление
Umid Xaydarov
15:26
всм?
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Farhad Nedirov
15:26
Вы краснобои прям эктрасенсы какие то ещё ненаступившее будущее вангуете, да ещё и с розовыми очками
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Umid Xaydarov
15:25
ку парни чето на клокеше редко сижу, мертвый сайт. но щя на пикабу зависаю и нашол ком трусикера.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Александр Кузнецов
15:25
Ты много хочешь. Автору нужно чтоб его статью прочитали, а значит нужна интрига хотя бы для тех кто не в теме. Маркетинг такой 🤑
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем