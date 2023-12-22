Власти Испании проявили своеволие и заказали патрульные морские самолёты, которые будут произведены на испанских предприятиях

C295 в варианте морского патрульного самолёта с вооружением. Фото: Airbus

В последнее время США активно навязывают странам-союзникам своё вооружение. Касается это и морской патрульной авиации. Взамен снимаемых с вооружения устаревших противолодочных P-3 Orion американского же производства, американские союзники заказывают базовые патрульные самолёты P-8 Poseidon, производимые корпорацией Boeing. Кстати, даже Индия приобрела "Посейдоны" для замены снятых с вооружения советских Ил-38. В общем, американские дельцы от военно-промышленного комплекса потирают руки и считают прибыль.

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Однако даже в стройных рядах союзников Америки по НАТО есть страны, которые позволяют себе проявлять самостоятельность в некоторых вопросах. Стало известно, что Испания купила морские патрульные самолёты почти на $2 миллиарда. Об этом сообщил военно-аналитический ресурс Defense News.

Как говорится в публикации, официальный Мадрид заказал 16 самолётов Airbus C295 в конфигурациях для морского патрулирования и наблюдения. Озвученная стоимость контракта составляет €1,7 миллиарда, что по нынешнему курсу эквивалентно $1,9 миллиарда США.

По данным компании Airbus, шесть из заказанных самолётов будут оснащены оборудованием для противолодочных и противокорабельных боевых действий. Эти машины предназначены для замены испанского парка P-3 Orion. Последние были сняты с вооружения в 2022 году. Оборудование каждого противолодочного C295 включает детектор магнитных аномалий и гидроакустические буи для обнаружения ПЛ противника, многорежимную РЛС дальнего действия и технологии спутниковой связи. Кроме того, эти самолёты будут нести вооружение, в том числе торпеды, и смогут работать в качестве воздушных центров управления и контроля.

Остальные десять заказанных C295 в конфигурации морского наблюдения должны заменить парк устаревших самолётов CN-235, принятых на вооружение ещё в 1988 году. Компания Airbus оборудует эти машины для поисково-спасательных операций, а также операций по борьбе с контрабандой, наркоторговлей и нелегальной миграцией.

Испания уже имеет на вооружении 13 самолётов C295 в транспортной конфигурации. Новые машины будут иметь высокую степень унификации с уже имеющимся.

По данным компании Airbus, в стоимость контракта включены система обучения, полноценный тренажёр, а также первоначальный пакет логистической поддержки.

Испания рассчитывает получить первый самолёт С295 в противолодочной конфигурации уже в 2025 году. Годом позже должен быть передан первый борт в конфигурации морского наблюдения. Последний из заказанных самолётов должен быть передан в 2031 году.

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Но не это главное в материале заокеанских аналитиков. Главное другое, а именно то, что сборка самолётов будет производиться на предприятии Airbus в испанской Севилье. То есть деньги от оборонного заказа останутся в Испании. Американцев сильно "обломили".