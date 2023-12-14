Истребитель-бомбардировщик Су-17М4. Источник фото: oruzhie.infoВ настоящее время термином "изменяемая геометрия крыла" абсолютно никого не удивить. Боевые самолёты с подвижными плоскостями выпускались и в нашей стране, и в Европе, и за океаном. Более того, они продолжают оставаться на вооружении. Достаточно вспомнить отечественные стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24М. Да что говорить, если даже в ВВС Германии и Италии также остаются тактические самолёты с изменяемой геометрией крыла – Panavia Tornado.

Несмотря на то, что самолёты с подвижными плоскостями крыла остаются на вооружении, их время истекло. Все больше авиастроительных фирм предпочитают интегральную компоновку в конструкциях своих самолётов.

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Если говорить о нашей стране, а Россия является наследницей Советского Союза, то к самолёту с изменяемой геометрией крыла пришли, можно сказать вынуждено. Первым таким самолётом стал истребитель-бомбардировщик Су-17. Для начала немного истории, предопределившей появление такого самолёта в СССР.

Су-17 выруливает на взлёт. Фото: Роб Шлейфферт/ commons.wikimedia.orgДело в том, что после окончания Великой Отечественной войны, штурмовая авиация волевым решением Н.С. Хрущёва была упразднена как вид фронтовой авиации. Считалось, что противники будут закидывать друг друга ракетами, а самолёты будут вести воздушные бои и атаковать вражеские позиции исключительно на больших скоростях. Впрочем, погоня за скоростью была основным трендом того времени как в СССР, так и за океаном.

После ликвидации штурмовой авиации задачи по нанесению ударов на поле боя возложили на реактивные истребители. Собственно, так и появилась ИБА – истребительно-бомбардировочная авиация. Первым советским истребителем-бомбардировщиком стал Су-7Б. Именно литера "Б" и указывала на его ударную функцию.

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Несмотря на то, что Су-7Б с крылом большой стреловидности был выдающимся для своего времени самолётом, в ходе его эксплуатации в войсках были выявлены некоторые трудности. Нарекания военных вызывали высокая посадочная скорость самолёты, большая длина разбега и пробега, состояние электроники. Ко всему прочему, лётчики, пилотировавшие Су-7Б при нанесении ударов по наземным целям на полигоне, часто промахивались. Вроде бы пилот только начал прицеливаться, а цель уже позади. Виной всему была высокая скорость самолёта.

Истребитель-бомбардировщик Су-7Б. Источник фото: airwar.ruА ещё в 60-х годах прошлого столетия в высоких кабинетах наконец сообразили, что самолёты тактической авиации должны базироваться на неподготовленных аэродромах с короткой взлётно-посадочной полосой (ВВП), иметь крейсерский сверхзвук, уметь летать на малых высотах для прорыва ПВО. Собственно, главной предпосылкой для появления Су-17 стали высокие требования Су-7Б к аэродромам.

Работы над новым самолётом были начаты в 1965 году. За основу был взят всё тот же Су-7Б, получивший новое крыло с подвижными плоскостями. В серийной производство самолёт был запущен в 1969 году. Помимо нового крыла дополнительными внешними отличиями Су-17 от предшественниками стали увеличенная длина фюзеляжа (на 0,8 метра) и наличие гаргрота от кабины до киля.

Взлёт пары Су-17. Фото: Роб Шлейфферт/ commons.wikimedia.orgПоначалу Су-17 оснащался всё тем же двигателем АЛ-7Ф-1, что и Су-7Б. Двигатель обеспечивал тягу 9600 кгс на форсаже. Затем появилась модернизированная версия самолёта Су-17М с двигателем АЛ-21Ф-3, обеспечившим форсажную тягу 11200 кгс. В результате модернизации максимальная боевая нагрузка самолёта возросла до 4000 кг против 3000 кг у базового Су-17.

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Самая совершенная модификация этого самолёта – Су-17М4. Выпуск Су-17М4 продолжался до 1990 года. В России данный тип был снят с вооружения в 1998 году.

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Истребитель-бомбардировщик Су-17 (хотя истребитель он номинально), в экспортных модификациях Су-20 и Су-22 активно продавался за рубеж. Кроме того, этот очень удачный самолёт оказался очень воющим: арабо-израильская война 1973 года, война в Ливане, война в Афганистане, ирано-иракская война, Ангола, Чад, Персидский залив, Ливия. И в настоящее время данный самолёт продолжает нести свою нелёгкую службу. На Су-22 продолжают летать сирийские лётчики.