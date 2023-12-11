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Самолёт ДРЛО Ан-71 – необычный самолёт с килем задом наперёд

об уникальном самолёте, который так и не стал на вооружение Военно-воздушных сил СССР
[ ] для раздела Блоги
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1.jpgПервый лётный экземпляр Ан-71. Фото: Ю.В.Бродовский, "Авиация и время" №5 / 1995 г., http://aviadejavu.ruТак получилось, что с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) в нашей стране не сложилось совсем, в отличие от наших постоянных заокеанских противников, которых одно время переименовали в "партнёров" (время расставило всё на свои места).

В настоящее время в ВВС и в авиации ВМС США на вооружении стоят самолёты дальнего радиолокационного обзора и наблюдения Boeing E-3 Sentry и палубные Grumman E-2 Hawkeye. Это не говоря о том, что самолёты ДРЛО есть у других стран НАТО, а так же государств не входящих в альянс, но являющихся давними союзниками Америки.

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В частности ВВС Турции имеют эскадрилью ДРЛО из четырёх самолётов Boeing 737AEW&C, Королевские ВВС Великобритании имеют на вооружении Boeing E-3 Sentry в количестве восьми единиц, в воздушно-космических силах Франции в наличии четыре Boeing E-3F Sentry. Даже в ВВС Японии имеется четыре самолёта Boeing E-767. Кроме того самолёты ДРЛО есть на вооружении ВВС Израиля, Швеции. А ещё и Испания не прочь обзавестись собственным самолётом аналогичного назначения.

Если посмотреть географию распределения самолётов ДРЛО у потенциальных противников, то становится понятно, что нас просто "обложили". А что у нас, чем Россия может ответить?

А в нашей стране с самолётами ДРЛО не так хорошо. Не исключено, что это связано с исключительно оборонной доктриной России. Наша страна мирная. Но это не говорит о том, что тема самолётов ДРЛО в нашей стране была незаслуженно обойдена.

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В Военно-воздушных силах СССР на вооружении стояли самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 с комплексом "Лиана". В настоящее время ВКС России имеют некоторое количество самолётов А-50 и А-50У. Кстати, эти машины, судя по последним сообщениям прессы, были отлично модернизированы и проявили себя в ходе СВО. Так же ожидается запуск в серийное производство и принятие на вооружение самолёта ДРЛО А-100 "Премьер".

Самолёт ДРЛО Ту-126. Источник фото: commons.wikimedia.orgСамолёт ДРЛО Ту-126. Источник фото: commons.wikimedia.orgКроме того, следует отметить, что в Советском Союзе велись над перспективными воздушными комплексами ДРЛО. Одним из них был Як-44 – палубный самолёт ДРЛО, оснащённый турбовентиляторными двигателями. По сути, это отечественный аналог американского "Хоккая". Но в связи с распадом СССР, отсутствием финансирования и отсутствием подходящего авианосца эта тема была закрыта. Втором перспективным комплексом должен был стать самолёт ДРЛО Ан-71. Последний, кстати, поднялся в воздух в отличие от Як-44.

Ан-71 выглядит довольно необычно. Любителям авиационной тематики он с первого взгляда кажется каким-то несуразным. Действительно, необычный самолёт с килем задом наперед. Киль – часть хвостового оперения, предназначенная для обеспечения устойчивости летательного аппарата по углу скольжения. Глядя на самолёт, иногда возникает ощущение, что какой-то шаловливый ребенок отломал своему игрушечному самолёту хвост, а потом приделал его обратно, только задом наперёд.

В 70-80х годах прошлого столетия единственным самолётом ДРЛО был Ту-126. Но это был самолёт стратегического назначения. Аналогичного воздушного комплекса оперативно-тактического звена для непосредственного управления войсками не было. А военачальникам всех рангов очень хотелось "заглянуть за горизонт".

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Поэтому в начале 80-х годов XX века был сформирован ряд требований к новому самолёту ДРЛО: продолжительность патрулирования 4,5-5 часов; возможность одновременного сопровождения 120 целей и передачи данных на несколько командных пунктов, возможность взаимодействия с истребителями-перехватчиками, работа летательного аппарата в любых климатических условиях, автономность самолёта ДРЛО в отрыве от места базирования в течение длительного времени.

Задание было получено. Родина сказала: "Надо!" Конструкторы ответили: "Есть!". В качестве базы для нового комплекса ДРЛО был взят уже выпускавшийся серийно тактический военно-транспортный самолёт Ан-72. Данная машина как ни одна другая подходила под требования военных благодаря своей конструктивной особенности – расположению двигателей над крылом. Такое расположение двигателей снижало требования к качеству аэродромов, а так же обеспечивало летательному аппарату дополнительную подъемную силу.

Самолёт Ан-71 в полёте. Фото из открытых источниковСамолёт Ан-71 в полёте. Фото из открытых источниковЧто касается необычного внешнего вида самолёта, то он приобрел его из-за необходимости обеспечения работы антенны радиотехнического комплекса без затенения конструкцией самолёта. Проработав все варианты размещения обтекателя антенны, конструкторы пришли к выводу, что лучше его расположить на хвостовом оперении.

Но для реализации данного замысла пришлось переработать конструкцию самолёта. Вертикальное оперение базового Ан-72 подверглось радикальной переделке. Киль самолёта приобрел обратную стреловидность, стал значительно толще. А горизонтальное оперение было перемещено на фюзеляж.

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Одновременно строилось сразу три самолета ДРЛО Ан-72. Два из них предназначались для лётных испытаний, а один для статических. Все самолёты ДРЛО переделывались из уже имевшихся транспортных Ан-72 (двух опытных и одного серийного).

Первый полёт Ан-71 состоялся в июле 1985 года. За годы испытаний оба лётных экземпляра налетали более 1000 часов. К сожалению, оперативно-тактические самолёты ДРЛО Ан-71 так и не были запущены в серийное производство.  Советский Союз уже "трещал по швам", поэтому в последние месяцы 1990 года программ Ан-71 была приостановлена. Причина – недостаточное финансирование.

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Вот так современные военно-воздушные силы остались без тактического самолёта ДРЛО. К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Что произошло, того не исправить.

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