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О палубном штурмовике A-7 Corsair II авиации ВМС США

Об американском палубном штурмовике, который умудрился повоевать ещё на Ближнем Востоке
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Палубный штурмовик A-7E Corsair II ВМС США летит к своей цели во время операции "Буря в пустыне", 1991 год. Фото: commons.wikimedia.orgАмериканский палубный штурмовик A-7 Corsair II, разработанный фирмой Vought, совершил свой первый полёт в сентябре 1965 года. На вооружение авиации ВМС США машина была принята спустя полтора года, в феврале 1967 года.

A-7 Corsair II считается, пожалуй, самым малоизвестным американским военным самолётом. И это несмотря на то, что штурмовик прослужил в американском флоте больше четверти века. Его сняли с вооружения только в 1993 году. А в ВВС Португалии машина эксплуатировалась вплоть до 1999 года.

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Причиной такой низкой "популярности" штурмовика является его невзрачный, даже несколько уродливый внешний вид. Действительно, если взглянуть на самолёт со стороны, то он очень далёк от изящных аэродинамических форм.

Штурмовик A-7C Corsair II Центра морского вооружения ВМС США, 1980 год. Фото: commons.wikimedia.orgA-7 Corsair II был лёгким дозвуковым штурмовиком и изначально предназначался для замены другого палубного штурмовика – Douglas A-4 Skyhawk. Однако полностью поменять один самолёт на другой у американцев не получилось, оба штурмовика стояли на вооружении ВМС США параллельно.

Своим появлением A-7 Corsair II обязан работе исследовательской группе морских ударных сил (SBASF). Данная группа была создана с целью проверки характеристик боевых самолётов новой конструкции. В ходе работы группы было установлено, что в отличие от тенденций мировой авиации 60-х годов, палубный дозвуковой штурмовик является более предпочтительным, чем сверхзвуковой. Просто он будет меньше по габаритам, дешевле, проще в производстве и техническом обслуживании.

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Штурмовики A-7B в полёте, 1972 год. Фото: commons.wikimedia.orgВ конкурсе на новый штурмовик помимо фирмы Vought принимали участие такие именитые производители как Douglas, Grumman и North American. Но победа досталась компании Vought.

За основу для своего нового штурмовика инженеры компании взяли уже прекрасно себя зарекомендовавший сверхзвуковой палубный истребитель F-8 Crusader и кардинально его упростили. Базовую машину немного укоротили, поставили крыло меньшей стреловидности и "лишили" самолёт летать возможности на сверхзвуке...

Во время испытаний машина, которой в последствии предстояло стать A-7 Corsair II, продемонстрировала весьма впечатляющие результаты. Штурмовик запросто крутил бочки с бомбовой нагрузкой в шесть тонн! При этом максимальная боевая нагрузка A-7 Corsair II была в два раза больше, чем у A-4 Skyhawk. Вдвое больше была и дальность полёта.

Несмотря на наличие некоторых недостатков, которые впоследствии были устранены, новый самолёт был запущен в серийное производство. За годы производства (с 1965 по 1984 годы) было выпущено 1569 самолётов данного типа.

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У строевых палубных лётчиков новый штурмовик, что называется "зашёл". Лётчики, пилотировавшие A-7 Corsair II, отмечали его приличную боевую нагрузку, высокую точность бомбометания и непревзойдённую надежность. Штурмовик оказался настолько хорош, что авиационные эскадрильи на "Корсарах" среди моряков получили шутливое прозвище "Мафия A-7".

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Что касается внешнего вида самолёта, его эстетики, то и здесь не обошлось без шуток. Своему самолёту американские лётчики дали интересное название – SLUF (Short Little Ugly Fucker). В переводе с английского это звучит как "короткий маленький ублюдок". Именно так американские лётчики называли свой палубный штурмовик. Довольно странное отношение к боевому самолёту. Впрочем, оно не должно удивлять, поскольку американцы всегда отличались несколько специфическим чувством юмора.

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