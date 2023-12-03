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Немецкая система залпового огня LARS-1

О первой РСЗО Североатлантического альянса. Её создали немцы, впечатлённые работой легендарных "Катюш"
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Немецкая РСЗО LARS-1 и её расчёт. Фото: Güwy / commons.wikimedia.orgЛегендарная советская реактивная установка БМ-13, прозванная в народе и среди красноармейцев "Катюшей", а так же установка БМ-31 большего калибра стали родоначальниками всей советской реактивной артиллерии.

Можно без преувеличения говорить о том, что именно Советскому Союзу принадлежит первенство в развитии реактивных артиллерийских систем. Безусловно, в годы Второй мировой реактивные установки были и у немцев, были они и у американцев. Но по своей огневой мощи и практичности применения они не шли ни в какое сравнение с советскими системами.

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РСЗО LARS-1 на позиции. Фото из открытых источниковПосле окончания Второй мировой войны бывшая гитлеровская Германия была разделена на две зоны ответственности – советскую и союзников. Впоследствии на этих территориях были образованы два новых государства с совершенно противоположным государственным строем: Германская Демократическая Республика (ГДР), находившаяся под влиянием СССР, и капиталистическая Федеративная Республика Германия (ФРГ).

Спустя некоторое время вновь образованным государствам разрешили иметь собственные вооружённые силы. При это особо стоит отметить, что Национальная народная армия ГДР на протяжении достаточно длительно получила от СССР реактивные системы БМ-14, затем БМ-24 и даже БМ-21. Но таких систем не было в западногерманском бундесвере.

Западным немцам прекрасно запомнились русские "Катюши" во Второй мировой войне. Советские реактивные установки, мягко говоря, впечатлили немецких солдат, офицеров и генералов. В итоге в ФРГ решили создать свою собственную реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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Установки LARS-1 на военном параде в честь 20-летия НАТО. Фото: Bundesarchiv / wikipedia.orgРаботы над собственной установкой были начаты в начале 60-х годов. Испытания новой системы проводились в середине того же десятилетия. На вооружение бундесвера немецкая система залпового огня, получившая обозначение LARS-1 стала поступать с 1969 года. Для сравнения, реактивная установка БМ-21 "Град" стала поставляться в артиллерийские подразделения Советской армии ещё в 1963 году.

В состав немецкой системы LARS-1 входили сама пусковая установка, неуправляемые реактивные снаряды калибром 110 миллиметров, бортовая система управления огнем (СУО), машина управления на шасси грузовика Magirus-Seutz 178 и транспортно-заряжающая машина. Все компоненты комплекса монтировались на грузовых шасси повышенной проходимости.

110-мм реактивная система залпового огня LARS-1. Фото из открытых источниковКаждая пусковая установка имела вспомогательное вооружение в виде 7,62-мм пулемёта, установленного на крыше бронированной кабины. Предполагалось, что пулемёт будет необходим при отражении атак вражеской пехоты и в качестве зенитного оружия.

Расчёт каждой пусковой установки насчитывал 5 человек.

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Изначально конструкторы предложили два варианта РСЗО. Один из них имел цельный пакет направляющих, состоящий из 36 стволов. Второй – два пакета по 18 стволов. В результате военные выбрали второй вариант.

Угол горизонтальной наводки пакетов составлял 50 градусов вправо ли влево от оси автомобиля, угол вертикальной наводки – от 0 до 50 градусов. Для устойчивости установки при стрельбе шасси разгружалось при помощи пары механических аутригеров в задней части.

Установка LARS-1 могла выпустить все 36 неуправляемых ракет всего за 18 секунд. Стрельбу вёл командир расчёта из кабины или с помощью выносного пульта управления. Максимальная дальность стрельбы установки – 17,4 километра. Перезарядка установки занимала всего 15 минут и проводилась исключительно силами расчёта вручную.

Немецкая система залпового огня LARS-1 могла вести огонь различными типами боеприпасов: осколочно-фугасными, шрапнельными, дымовыми, кассетными с противотанковыми минами и пристрелочными с радиолокационными отражателями.

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За годы производства было выпущено около 220 систем LARS-1, которые передавались на вооружение ракетных дивизионов артиллерийских полков в составе дивизий бундесвера.

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LARS-1 стала первой реактивной системой залпового огня в НАТО. Американская M270 MLRS стала выпускаться только с 1980 года. Кроме того, самым впечатляющим достоинством LARS-1 стало наличие системы управления огнём.

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