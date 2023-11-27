Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как американцы медведем испытывали кресло катапультирования бомбардировщика

Американцы привлекали животных для испытаний средств аварийного покидания боевых самолётов
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

1.jpgБомбардировщик Convair B-58 Hustler и его полезная нагрузка, включая водородную бомбу. Фото: commons.wikimedia.orgConvair B-58 Hustler, совершивший свой первый полёт в 1956 году, был официально принят на вооружение ВВС США четыре года спустя, в августе 1960 года. Этот самолёт стал первым в мире сверхзвуковым дальним бомбардировщиком. Правда выпускался он недолго, только до 1962 года. Всего было выпущено 116 машин данного типа.

Convair B-58 Hustler в полёте. Фото: commons.wikimedia.orgПринятие на вооружение самолёта и его эксплуатация сопровождались весьма занимательным фактом. Дело в том, что американские конструкторы бились над решением вопроса, как спасти экипаж при экстренном покидании самолёта на больших скоростях. Разумеется, ничего лучшего кроме системы катапультирования никто придумать не смог. Но систему аварийного покидания самолёта необходимо было испытать. И в этом помог обыкновенный медведь. Медведь испытал катапультное кресло дальнего бомбардировщика. Публикацию, посвящённую этой истории на своих страницах когда-то разместил профильный ресурс Flug Revue.

реклама



Отстрел катапультируемого кресла-капсулы с медведицей. Фото: ВВС СШАПроизошло всё 21 марта 1962 года. Самка чёрного медведя по кличке Йоги стала первым живым существом, катапультировавшимся из кабины самолёта на сверхзвуковой скорости полёта. Так изначально и было запланировано.

Медведице было всего два года от роду, когда в её жизни произошёл переломный момент. Её выбрали для выполнения ответственного задания. В тот день животное усадили в катапультируемую спасательную капсулу бомбардировщика B-58 Hustler, самолёт подняли в воздух, разогнали до сверхзвуковой скорости и катапультировали медведицу...

Медведица Йоги. Фото: ВВС СШАСам бомбардировщик на момент своего принятия на вооружение в 1960 году оснащался обычными катапультируемыми креслами. Однако в случае экстренного покидания машины на сверхзвуковой скорости у экипажа практически не оставалось шансов на выживание.

реклама



Именно поэтому ВВС США совместно с авиационной компанией Convair и корпорацией Stanley Aircraft Corporation стали искать альтернативные варианты спасения лётчиков. Испытания новых систем проводились на авиационной базе Эдвардс. Сначала это были наземные испытания с участием людей. Эти эксперименты стали причиной смертей нескольких испытателей. Поэтому ответственные инженеры привлекли к дальнейшим испытаниям животных.

Наиболее подходящими кандидатами на роль "лётчиков" показались именно американские чёрные медведи. Почему? Потому что мишки имеют массу и габариты сопоставимые с человеческими. Кроме того, внутренние органы медведей имеют схожее строение с органами человека. А в авиации это очень важно!

Перед тем как Йоги совершила свой "прыжок", её предварительно усыпили. Потом привязали к сиденью-капсуле. Самолёт взлетел, набрал высоту 10668 метров и начал разгон. Когда бомбардировщик разогнался до скорости 1,3 Маха, медведицу принудительно катапультировали. Сработал пороховой заряд, после мощного "пинка" кресло-капсула вылетело из самолёта на 69 метров вверх. Парашют благополучно раскрылся.

Через 7 минут и 49 секунд спасательная капсула с находившимся в ней подопытным животным приземлилась в калифорнийской пустыне. Испытание было признано успешным – медведица выжила!

реклама



Правда, нет никакой информации о том, в каком состоянии в тот момент находилась сама Йоги. Спала ли она от слоновьей дозы снотворного, принятого перед полётом. Или она просто офигиевала от людской подлости? Вероятен второй вариант. Скорее всего животное проснулось после срабатывания пиропатронов катапульты.

Примерно через две недели другой чёрный медведь по кличке Большой Джон, повторил подвиг Йоги. На этот раз животное катапультировали с бомбардировщика с высоты 13716 метров и на скорости 1,5 Маха. Как сообщается, Большой Джон пережил экстремальное путешествие "более или менее невредимым".

Спасательная капсула B-58 в состоянии после катапультирования (закрыт складной защитный щит). Фото: commons.wikimedia.orgНо это не единственные герои-испытатели из числа животных. В общей сложности для испытаний средств спасения экипажей были привлечены шесть медведей и один шимпанзе. Результаты катапультирований были признаны положительными. В 1962 году фирма Stanley наладила серийное производство спасательных капсул. Такими креслами капсулами были оснащены все ранее выпущенные бомбардировщики Convair B-58 Hustler.

По данным американской стороны, испытания не обошлись без травм. У подопытных животных были обнаружены синяки и переломы. Был и один летальный исход. У одного медведя была болезнь мозга, которую не смогли диагностировать заранее. И этот мишка не выдержал высоких перегрузок при выходе спасательной капсулы из самолёта.

реклама



Интересно, кто бы там собирался диагностировать болячки медведя перед важными испытаниями. Тем более речь идёт об американцах, которые почему-то считают себя "исключительными".

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

К сожалению, другие животные-испытатели тоже не покинули базу ВВС Эдвардс живыми. Для получения полной картины результатов испытаний спасательных средств бомбардировщика инженеры их усыпили и провели вскрытия после полётов. Животные пали "смертью храбрых" во имя национальной безопасности США.  Однако реактивный дальний бомбардировщик B-58 Hustler задержался в строю ВВС США ненадолго. В 1970 году последние самолёты данного типа были выведены из эксплуатации.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

техника армия оружие самолеты боевая авиация ввс бомбадировщики
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
28
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
141
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
20:09
Штрафы пересчитают?
Путин повысил МРОТ: что изменится в лучшую сторону для российских работников и предприятий
Иван Горыныч
20:09
А хочешь газ в Китай задаром продать?💰💰💰
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:08
НАТОвамвхату и Балтика внутреннее море НАТО с дронами и без него. Балтфлот Калининград и Кронштадт и танкера, всё под угрозой.
Судно израильского предпринимателя было поражено дроном-камикадзе в Индийском океане
Иван Горыныч
20:04
Можно конечно вечно смотреть на газ в Китай что в два раза дешевле Европы и Турции, $271 и $482 соответственно.
Газпромом установлен исторический рекорд по поставке газа в Китай за сутки
сура
20:04
прощай сони.. да здравствует икс бокс
Sony PlayStation может обанкротиться
scvitaly
19:59
тебе ссылку на первоисточник предоставить, экономист ты наш ? ;-)
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
Алексей Носков
19:56
Скорость распила синергирует с энергией отката. - теорема Чубайса-Ковальчука.
Российские власти потратят 67 000 000 000 р на планшеты для учителей, медиков и пожарных
Абубачир Абрикосов
19:52
Ну чё, прикольно. И как нежиданность приятно, и если что потом аккаунт можно будет за неплохие деньги продать
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
Ярослав Павловский
19:51
Ну и что-же там по твоему полностью перестраивалось??? Перечисли конкретно!☝🏻 Кстати, я помню ещё в советские времена был такой полугрузовой горе-автомобиль под названием ЕрАЗ, вот в нём уж точно всё...
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
KAA
19:50
Вообще топовые кулеры, как правило, берут с целью добиться максимальной тишины на конкретном твоем железе. Если задача максимум производительности, то тут вода.
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем