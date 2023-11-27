Бомбардировщик Convair B-58 Hustler и его полезная нагрузка, включая водородную бомбу. Фото: commons.wikimedia.orgConvair B-58 Hustler, совершивший свой первый полёт в 1956 году, был официально принят на вооружение ВВС США четыре года спустя, в августе 1960 года. Этот самолёт стал первым в мире сверхзвуковым дальним бомбардировщиком. Правда выпускался он недолго, только до 1962 года. Всего было выпущено 116 машин данного типа.

Convair B-58 Hustler в полёте. Фото: commons.wikimedia.orgПринятие на вооружение самолёта и его эксплуатация сопровождались весьма занимательным фактом. Дело в том, что американские конструкторы бились над решением вопроса, как спасти экипаж при экстренном покидании самолёта на больших скоростях. Разумеется, ничего лучшего кроме системы катапультирования никто придумать не смог. Но систему аварийного покидания самолёта необходимо было испытать. И в этом помог обыкновенный медведь. Медведь испытал катапультное кресло дальнего бомбардировщика. Публикацию, посвящённую этой истории на своих страницах когда-то разместил профильный ресурс Flug Revue.

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Отстрел катапультируемого кресла-капсулы с медведицей. Фото: ВВС СШАПроизошло всё 21 марта 1962 года. Самка чёрного медведя по кличке Йоги стала первым живым существом, катапультировавшимся из кабины самолёта на сверхзвуковой скорости полёта. Так изначально и было запланировано.

Медведице было всего два года от роду, когда в её жизни произошёл переломный момент. Её выбрали для выполнения ответственного задания. В тот день животное усадили в катапультируемую спасательную капсулу бомбардировщика B-58 Hustler, самолёт подняли в воздух, разогнали до сверхзвуковой скорости и катапультировали медведицу...

Медведица Йоги. Фото: ВВС СШАСам бомбардировщик на момент своего принятия на вооружение в 1960 году оснащался обычными катапультируемыми креслами. Однако в случае экстренного покидания машины на сверхзвуковой скорости у экипажа практически не оставалось шансов на выживание.

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Именно поэтому ВВС США совместно с авиационной компанией Convair и корпорацией Stanley Aircraft Corporation стали искать альтернативные варианты спасения лётчиков. Испытания новых систем проводились на авиационной базе Эдвардс. Сначала это были наземные испытания с участием людей. Эти эксперименты стали причиной смертей нескольких испытателей. Поэтому ответственные инженеры привлекли к дальнейшим испытаниям животных.

Наиболее подходящими кандидатами на роль "лётчиков" показались именно американские чёрные медведи. Почему? Потому что мишки имеют массу и габариты сопоставимые с человеческими. Кроме того, внутренние органы медведей имеют схожее строение с органами человека. А в авиации это очень важно!

Перед тем как Йоги совершила свой "прыжок", её предварительно усыпили. Потом привязали к сиденью-капсуле. Самолёт взлетел, набрал высоту 10668 метров и начал разгон. Когда бомбардировщик разогнался до скорости 1,3 Маха, медведицу принудительно катапультировали. Сработал пороховой заряд, после мощного "пинка" кресло-капсула вылетело из самолёта на 69 метров вверх. Парашют благополучно раскрылся.

Через 7 минут и 49 секунд спасательная капсула с находившимся в ней подопытным животным приземлилась в калифорнийской пустыне. Испытание было признано успешным – медведица выжила!

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Правда, нет никакой информации о том, в каком состоянии в тот момент находилась сама Йоги. Спала ли она от слоновьей дозы снотворного, принятого перед полётом. Или она просто офигиевала от людской подлости? Вероятен второй вариант. Скорее всего животное проснулось после срабатывания пиропатронов катапульты.

Примерно через две недели другой чёрный медведь по кличке Большой Джон, повторил подвиг Йоги. На этот раз животное катапультировали с бомбардировщика с высоты 13716 метров и на скорости 1,5 Маха. Как сообщается, Большой Джон пережил экстремальное путешествие "более или менее невредимым".

Спасательная капсула B-58 в состоянии после катапультирования (закрыт складной защитный щит). Фото: commons.wikimedia.orgНо это не единственные герои-испытатели из числа животных. В общей сложности для испытаний средств спасения экипажей были привлечены шесть медведей и один шимпанзе. Результаты катапультирований были признаны положительными. В 1962 году фирма Stanley наладила серийное производство спасательных капсул. Такими креслами капсулами были оснащены все ранее выпущенные бомбардировщики Convair B-58 Hustler.

По данным американской стороны, испытания не обошлись без травм. У подопытных животных были обнаружены синяки и переломы. Был и один летальный исход. У одного медведя была болезнь мозга, которую не смогли диагностировать заранее. И этот мишка не выдержал высоких перегрузок при выходе спасательной капсулы из самолёта.

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Интересно, кто бы там собирался диагностировать болячки медведя перед важными испытаниями. Тем более речь идёт об американцах, которые почему-то считают себя "исключительными".

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К сожалению, другие животные-испытатели тоже не покинули базу ВВС Эдвардс живыми. Для получения полной картины результатов испытаний спасательных средств бомбардировщика инженеры их усыпили и провели вскрытия после полётов. Животные пали "смертью храбрых" во имя национальной безопасности США. Однако реактивный дальний бомбардировщик B-58 Hustler задержался в строю ВВС США ненадолго. В 1970 году последние самолёты данного типа были выведены из эксплуатации.