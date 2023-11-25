Военный обозреватель западного издания перечислил главные проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ

Танки Leopard 1A5. Фото из открытых источников

Коллективный Запад, заинтересованный в максимальном ослаблении России, продолжает накачивать Украину вооружением. Однако всеми этими импортными танками и новомодными боевыми машинами кто-то должен управлять. Кроме того, успешные боевые действия невозможны без грамотного командования и обеспечения, как инженерного, так и материального. А с этим у Киева серьёзные проблемы. Как констатировал Дэвид Экс, военный обозреватель журнала Forbes, у Украины есть сотни танков и боевых машин западного производства, но нет боеприпасов, сапёров и командиров.

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Танки Leopard 1A5 немецкого производства стали массово поступать на Украину. Как предполагает американский аналитик, спустя неделю после появления в сети фотографии одной из таких 40-тонных боевых машин, можно назвать соединение, которое будет эксплуатировать эти "лёгкие" танки. Это 44-я механизированная бригада. Образцовое подразделение ВСУ.

Основная боевая техника вновь сформированной 44-й механизированной бригады – танки Leopard 1A5 и боевые машины Wolverine ("Росомаха") польского производства. Вся эта техника должна быть доступна в больших количествах в течение по 2024 года. Немецко-голландско-датский консорциум заявил, что может оплатить промышленности восстановление 200 "Леопардов" перед тем, как они будут отправлены на Украину. В свою очередь, Польша пообещала поставить 200 25-тонных колёсных бронетранспортёров "Росомаха" и может передать ещё больше по мере наращивания производства этой манёвренной боевой машины. Поэтому в скором времени у Украины должно быть достаточное количество техники, чтобы оснастить ей несколько бригад.

Отмечено, что эти бригады по своей сути будут лёгкими. Безусловно, "Леопарды 1" вооружены быстрыми и точными 105-мм орудиями. Но максимальная толщина их броневой защиты не превышает 70 миллиметров. Танки этого типа являются наименее защищёнными из всех танков, стоящих на вооружении ВСУ. Что касается БТР "Росомаха", то они вооружены эффективными 30-мм автоматическими пушками. Но польские конструкторы захотели чтобы эти боевые машины могли плавать. Поэтому пришлось пожертвовать броневой защитой для снижения массы.

Относительная "лёгкость" 44-й механизированной бригады по сравнению с десятками армейских бригад, на вооружении которых остаются танки ещё советского производства, может отразиться на её наступательном потенциале.

Но не толщина брони сотен танков и боевых машин будет играть решающее значение, сможет ли Украина вновь начать "наступление", как только подсохнет ранняя зимняя грязь (в январе или феврале). Основные проблемы ВСУ совершенно другого характера. Это инженерная разведка, боеприпасы и командный состав.

Украине необходимы постоянные поставки снарядов со стороны Америки и Европейского союза. Но республиканцы в Конгрессе США и "пророссийские" страны ЕС (Венгрия и Словакия) могут осложнить будущие поставки боеприпасов.

Помимо снарядов ВСУ нужны технология и тактика обнаружения и уничтожения или обхода крупнейших препятствий на поле боя во время бронетанковых атак. В данном случае под препятствиями понимаются минные поля [прим.]. Чтобы избежать неприемлемых потерь бронетехники, перед каждым крупным наступлением необходимо проводить тщательную инженерную разведку. Глубокую инженерную разведку провести нереально, часто приходится полагаться на спешившихся инженеров. Поэтому очень сложно планировать операции за пределами обороны конкретного подразделения и на большую глубину.

Как отмечает Forbes, помощь Запада должна включать оборудование для разминирования и методику для их обнаружения. Сюда могут входить дроны для обнаружения мин, а также тяжелая инженерная техника и обучение сапёров ВСУ.

Но все боеприпасы и средства разминирования не имеют значения, если украинские бригады не смогут применить их в нужном месте в нужное время в координации с другими силами и средствами. Планирование остается серьезной проблемой для ВСУ из-за ограниченного количества обученных штабных офицеров. Массовая мобилизация гражданского населения привела к тому, что подразделений намного больше, чем обученного командного состава для них. Толковые командиры отсутствуют в списках многомиллиардной западной военной помощи. А ведь штабные офицеры имеют такое же значение, как и снаряды и возможности по разминированию.

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В общем, у ВСУ одни проблемы. И это признаёт даже западный эксперт. Неужели открылись глаза? Только непонятно, о каком зимнем "наступлении" говорит Экс? Для него нужны не только боевая техника, средства разминирования и командиры, но и линейный личный состав. А с последним у Киева после провального летнего "контрнаступа" на южном направлении явные трудности.