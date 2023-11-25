Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
Военный обозреватель западного издания перечислил главные проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ

реклама

Танки Leopard 1A5. Фото из открытых источников

Коллективный Запад, заинтересованный в максимальном ослаблении России, продолжает накачивать Украину вооружением. Однако всеми этими импортными танками и новомодными боевыми машинами кто-то должен управлять. Кроме того, успешные боевые действия невозможны без грамотного командования и обеспечения, как инженерного, так и материального. А с этим у Киева серьёзные проблемы. Как констатировал Дэвид Экс, военный обозреватель журнала Forbes, у Украины есть сотни танков и боевых машин западного производства, но нет боеприпасов, сапёров и командиров.

реклама

Танки Leopard 1A5 немецкого производства стали массово поступать на Украину. Как предполагает американский аналитик, спустя неделю после появления в сети фотографии одной из таких 40-тонных боевых машин, можно назвать соединение, которое будет эксплуатировать эти "лёгкие" танки. Это 44-я механизированная бригада. Образцовое подразделение ВСУ.

Основная боевая техника вновь сформированной 44-й механизированной бригады – танки Leopard 1A5 и боевые машины Wolverine ("Росомаха") польского производства. Вся эта техника должна быть доступна в больших количествах в течение по 2024 года. Немецко-голландско-датский консорциум заявил, что может оплатить промышленности восстановление 200 "Леопардов" перед тем, как они будут отправлены на Украину. В свою очередь, Польша пообещала поставить 200 25-тонных колёсных бронетранспортёров "Росомаха" и может передать ещё больше по мере наращивания производства этой манёвренной боевой машины. Поэтому в скором времени у Украины должно быть достаточное количество техники, чтобы оснастить ей несколько бригад.

Отмечено, что эти бригады по своей сути будут лёгкими. Безусловно, "Леопарды 1" вооружены быстрыми и точными 105-мм орудиями. Но максимальная толщина их броневой защиты не превышает 70 миллиметров. Танки этого типа являются наименее защищёнными из всех танков, стоящих на вооружении ВСУ. Что касается БТР "Росомаха", то они вооружены эффективными 30-мм автоматическими пушками. Но польские конструкторы захотели чтобы эти боевые машины могли плавать. Поэтому пришлось пожертвовать броневой защитой для снижения массы.

Относительная "лёгкость" 44-й механизированной бригады по сравнению с десятками армейских бригад, на вооружении которых остаются танки ещё советского производства, может отразиться на её наступательном потенциале.

Но не толщина брони сотен танков и боевых машин будет играть решающее значение, сможет ли Украина вновь начать "наступление", как только подсохнет ранняя зимняя грязь (в январе или феврале). Основные проблемы ВСУ совершенно другого характера. Это инженерная разведка, боеприпасы и командный состав.

Украине необходимы постоянные поставки снарядов со стороны Америки и Европейского союза. Но республиканцы в Конгрессе США и "пророссийские" страны ЕС (Венгрия и Словакия) могут осложнить будущие поставки боеприпасов.

Помимо снарядов ВСУ нужны технология и тактика обнаружения и уничтожения или обхода крупнейших препятствий на поле боя во время бронетанковых атак. В данном случае под препятствиями понимаются минные поля [прим.]. Чтобы избежать неприемлемых потерь бронетехники, перед каждым крупным наступлением необходимо проводить тщательную инженерную разведку. Глубокую инженерную разведку провести нереально, часто приходится полагаться на спешившихся инженеров. Поэтому очень сложно планировать операции за пределами обороны конкретного подразделения и на большую глубину. 

Как отмечает Forbes, помощь Запада должна включать оборудование для разминирования и методику для их обнаружения. Сюда могут входить дроны для обнаружения мин, а также тяжелая инженерная техника и обучение сапёров ВСУ.

Но все боеприпасы и средства разминирования не имеют значения, если украинские бригады не смогут применить их в нужном месте в нужное время в координации с другими силами и средствами. Планирование остается серьезной проблемой для ВСУ из-за ограниченного количества обученных штабных офицеров. Массовая мобилизация гражданского населения привела к тому, что подразделений намного больше, чем обученного командного состава для них. Толковые командиры отсутствуют в списках многомиллиардной западной военной помощи. А ведь штабные офицеры имеют такое же значение, как и снаряды и возможности по разминированию.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В общем, у ВСУ одни проблемы. И это признаёт даже западный эксперт. Неужели открылись глаза? Только непонятно, о каком зимнем "наступлении" говорит Экс? Для него нужны не только боевая техника, средства разминирования и командиры, но и линейный личный состав. А с последним у Киева после провального летнего "контрнаступа" на южном направлении явные трудности.

#новости #оружие #танки #военный #leopard 1a5 #бтр #боевые машины #бтр &quot;росомаха&quot;
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
4
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
5
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
6
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
1
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Российские войска продавили украинскую армию на юго-западе промышленной зоны Авдеевки
1
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
2
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
8
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
4
Власти Пакистана рассматривают вариант покупки китайских истребителей вместо американских
2
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
+
Можно окончательно попрощаться со знаменитой функцией Touch ID от Apple
+
Стали известны лучшие процессоры 2023 года в различных категориях
1
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Business Insider: Украина не использует танки Abrams на поле боя из-за погодных условий
2
ASRock представила белый вариант Radeon RX 7900 XTX в серии Phantom Gaming
+
В «Чёрную пятницу» компания Tronsmart предлагает Bang Max и другие колонки по сниженным ценам
+

Популярные статьи

О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
1
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
43
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
5
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
5
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:58
Не переживай, мексиканцам твоё лицо выглядит ещё хуже.
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
Dimkovski
12:58
6600 половину ААА-проектов не тянет. Завязывай
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
Jonni46
12:57
Патрушев поставит своего сына!
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
REY_B_
12:55
В этом и дело, что все хотят срубить бабла по-легкому. Но на литии хранилища энергии для переменчивой зелёной энергетики в принципе не построишь. Жажда бабла по-легкому вообще проблема. "Классические...
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
beltar
12:53
Никаких сотен танков у нее нет.
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
glavhyilo
12:47
в 2029г китайцы выложат доказательства,что человек ещё не был на луне,они в нужный момент всегда кладут козырей на стол просто,а доказательства эти давно у них есть.Китайцы как-то сами писали,что выло...
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
VAKT
12:45
натрий заведомо хуже лития, поэтому акб с натрием банально не интересны ни бизнесу ни промышленности
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Сергей Оперман
12:44
Да зае...ли уже этими сказками и картинками. 20 лет су-57 делают, и ни как, а уже на шестое поколение губу раскатали. Редакция, давайте уже о чем нибудь реальном, проверенном будете писать.
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
REY_B_
12:44
Вопрос не в долговечности, у тех же литий-железо-фосфорных её нет, а в цене! Нужны натриевые аккумуляторы. Натрия полно, и он в 50 раз дешевле лития. Но вот в развитие этого денег вкладывалось мало.
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Алексей Соснов
12:43
Новые игры от CDPR появятся ещё не скоро, к тому времени уже UE6 вполне появится :)
CD Projekt Red обсуждает переход на движок Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем