Бельгийская фирма предложила установить на устаревший танк с тонкой бронёй современную башню

Основной боевой танк Leopard 1A5. Фото: KNDS

Основной боевой танк Leopard 1 немецкого производства в строю с далёкого 1966 года. За годы своей службы танк неоднократно модернизировался. Самой "свежей" версией является Leopard 1A5. Данная модификация была разработана ещё в 1987 году. Танки именно этой версии за неимением свободных современных коллективный Запад в настоящее время пытается сплавить незалежной. Согласно открытыми данным, Украина должна получить от западных партнёров около 200 боевых машин данного типа.

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Танки очень старые, не отвечающие суровым реалиям времени. И если пушка и система управления огнём "Леопарда" ещё на что-то сгодятся, то бронирование откровенно слабое. Несмотря на это не прекращаются попытки дать вторую жизнь устаревшей немецкой бронетехнике.

Бельгия предложила свой вариант модификации танка Leopard 1A5. Соответствующая публикация появилась на страницах профильного польского издания Defence24. Автором материала является Адам Сверковски, редактор издания.

Модернизированный Leopard 1A5 c новой башней на выставке Eurosatory 2022. Источник фото:

EDR Magazine

Как говорится в материале, в декабре на французской военной базе Камп-де-Сюип пройдет демонстрация модернизированного в Бельгии танка Leopard 1. Но это не серийный танк. Вместо штатной башни он получил новую, известную как система Cockerill 3105. Это не первая демонстрация. Впервые данная модификация была продемонстрирована на парижской оружейной выставке Eurosatory 2022.

Предложение бельгийцев включает полную замену существующей башни на модель 3105 производства компании John Cockerill Defense. Основное вооружение – 105-мм нарезная пушка Cockerill HP, оснащённая автоматом заряжания на 12-16 снарядов.

Корпус башни выполнен из алюминиевой брони. Недостатком такого решения является низкий уровень баллистической защиты. Таким образом, особенность танка Leopard 1 – слабая базовая броня, сохранилась. Однако несомненным преимуществом является то, что новый боевой модуль является необитаемым. Поэтому в случае поражения танка, жизнь и здоровье его экипажа подвергаются меньшей опасности, чем ранее.

Модернизированный Leopard 1A5 c новой башней на выставке Eurosatory 2022. Источник фото:

EDR Magazine

Преимуществом предложения бельгийцев является увеличенный диапазон вертикального наведения орудия, который составляет от -10 до +42 градусов. Соответственно, такое решение делает модернизированный танк пригодным для ведения боевых действий в гористой местности. Однако для установки новой башни необходима значительная доработка корпуса танка. Необходимо переделывать "участок стопорного кольца", на где добавлена надстройка, на которой размещен бельгийский боевой модуль. По всей видимости, в данном случае речь идёт о переделке погона башни [прим.]. А это существенно увеличивает затраты на модернизацию боевой машины.

Бельгийский вариант модернизации танка Leopard 1 имеет неоспоримые преимущества. К ним относятся повышение ситуационной осведомлённости экипажа, улучшение огневых возможностей за счёт увеличенного диапазона вертикального наведения орудия, а также повышение огневой мощи за счёт использования современной системы управления огнём.

Но есть нюансы. Против предложения фирмы из Бельгии говорит позиция основных на данный момент операторов танков Leopard 1: Бразилии, Греции и даже Турции. Перечисленные страны не готовы вкладывать средства в такую модернизацию, поскольку Leopard 1 – это уже устаревшая боевая машина, нуждающаяся в замене. Но на практике замена старых танков новыми тормозится из-за недостатка финансов. К тому же ситуация усугубляется отсутствием достаточного количества запчастей для танков Leopard 1. Имеющиеся комплектующие массово скупаются для танков данного типа, идущих на Украину. Кстати, именно по этому Бразилия прекратила модернизацию своих танков, что вызвало опасения у местных военных по поводу целесообразности дальнейшей эксплуатации "Леопардов".

Польский аналитик задался закономерным вопросом: "Есть ли смысл перестраивать Leopard 1 по бельгийскому предложению?" И сам же на него ответил. На первый взгляд, ввиду огромных потребностей ВСУ в танках Leopard 1 кажется "да". Будет ли готова Украина заплатить за такую модернизацию? Во-первых, Киев ещё долгое время не сможет выделять средства на такие цели из-за гораздо больших затрат по другим направлениям и давления дефицитного бюджета военного времени. Во-вторых, хватит ли запасных частей для обновлённых боевых машин? Украина должна постараться сохранить более сотни танков Leopard 1 в различных модификациях. Поэтому имеющиеся комплектующие будут истрачены на покрытие текущих потребностей. Причем израсходованы они будут очень быстро. В-третьих, будут ли вообще украинские военные заинтересованы в такой модернизации?

Одни вопросы... Эксперт из Польши констатировал, что вариант модернизации танка Leopard 1, предложенный Бельгией, – это не только промах, но и опоздание на несколько лет.

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Совершенно верно, никто не заинтересован в модернизации "картонных" танков. А что касается бельгийской фирмы, то она просто предприняла попытку заработать денег в свете современных событий. Просто бизнес.