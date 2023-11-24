Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Бельгия предложила свой вариант модификации танка Leopard 1A5, только он никому не нужен
Бельгийская фирма предложила установить на устаревший танк с тонкой бронёй современную башню

реклама

Основной боевой танк Leopard 1A5. Фото: KNDS

Основной боевой танк Leopard 1 немецкого производства в строю с далёкого 1966 года. За годы своей службы танк неоднократно модернизировался. Самой "свежей" версией является Leopard 1A5. Данная модификация была разработана ещё в 1987 году. Танки именно этой версии за неимением свободных современных коллективный Запад в настоящее время пытается сплавить незалежной. Согласно открытыми данным, Украина должна получить от западных партнёров около 200 боевых машин данного типа.

реклама

Танки очень старые, не отвечающие суровым реалиям времени. И если пушка и система управления огнём "Леопарда" ещё на что-то сгодятся, то бронирование откровенно слабое. Несмотря на это не прекращаются попытки дать вторую жизнь устаревшей немецкой бронетехнике. 

Бельгия предложила свой вариант модификации танка Leopard 1A5. Соответствующая публикация появилась на страницах профильного польского издания Defence24. Автором материала является Адам Сверковски, редактор издания.

Модернизированный Leopard 1A5 c новой башней на выставке Eurosatory 2022. Источник фото: 

EDR Magazine

Как говорится в материале, в декабре на французской военной базе Камп-де-Сюип пройдет демонстрация модернизированного в Бельгии танка Leopard 1. Но это не серийный танк. Вместо штатной башни он получил новую, известную как система Cockerill 3105. Это не первая демонстрация. Впервые данная модификация была продемонстрирована на парижской оружейной выставке Eurosatory 2022.

Предложение бельгийцев включает полную замену существующей башни на модель 3105 производства компании John Cockerill Defense. Основное вооружение – 105-мм нарезная пушка Cockerill HP, оснащённая автоматом заряжания на 12-16 снарядов.

Корпус башни выполнен из алюминиевой брони. Недостатком такого решения является низкий уровень баллистической защиты. Таким образом, особенность танка Leopard 1 – слабая базовая броня, сохранилась. Однако несомненным преимуществом является то, что новый боевой модуль является необитаемым. Поэтому в случае поражения танка, жизнь и здоровье его экипажа подвергаются меньшей опасности, чем ранее.

Модернизированный Leopard 1A5 c новой башней на выставке Eurosatory 2022. Источник фото: 

EDR Magazine

Преимуществом предложения бельгийцев является увеличенный диапазон вертикального наведения орудия, который составляет от -10 до +42 градусов. Соответственно, такое решение делает модернизированный танк пригодным для ведения боевых действий в гористой местности. Однако для установки новой башни необходима значительная доработка корпуса танка. Необходимо переделывать "участок стопорного кольца", на где добавлена надстройка, на которой размещен бельгийский боевой модуль. По всей видимости, в данном случае речь идёт о переделке погона башни [прим.]. А это существенно увеличивает затраты на модернизацию боевой машины.

Бельгийский вариант модернизации танка Leopard 1 имеет неоспоримые преимущества. К ним относятся повышение ситуационной осведомлённости экипажа, улучшение огневых возможностей за счёт увеличенного диапазона вертикального наведения орудия, а также повышение огневой мощи за счёт использования современной системы управления огнём.

Но есть нюансы. Против предложения фирмы из Бельгии говорит позиция основных на данный момент операторов танков Leopard 1: Бразилии, Греции и даже Турции. Перечисленные страны не готовы вкладывать средства в такую модернизацию, поскольку Leopard 1 – это уже устаревшая боевая машина, нуждающаяся в замене. Но на практике замена старых танков новыми тормозится из-за недостатка финансов. К тому же ситуация усугубляется отсутствием достаточного количества запчастей для танков Leopard 1. Имеющиеся комплектующие массово скупаются для танков данного типа, идущих на Украину. Кстати, именно по этому Бразилия прекратила модернизацию своих танков, что вызвало опасения у местных военных по поводу целесообразности дальнейшей эксплуатации "Леопардов".

Польский аналитик задался закономерным вопросом: "Есть ли смысл перестраивать Leopard 1 по бельгийскому предложению?" И сам же на него ответил. На первый взгляд, ввиду огромных потребностей ВСУ в танках Leopard 1 кажется "да". Будет ли готова Украина заплатить за такую модернизацию? Во-первых, Киев ещё долгое время не сможет выделять средства на такие цели из-за гораздо больших затрат по другим направлениям и давления дефицитного бюджета военного времени. Во-вторых, хватит ли запасных частей для обновлённых боевых машин? Украина должна постараться сохранить более сотни танков Leopard 1 в различных модификациях. Поэтому имеющиеся комплектующие будут истрачены на покрытие текущих потребностей. Причем израсходованы они будут очень быстро. В-третьих, будут ли вообще украинские военные заинтересованы в такой модернизации?

Одни вопросы... Эксперт из Польши констатировал, что вариант модернизации танка Leopard 1, предложенный Бельгией, – это не только промах, но и опоздание на несколько лет.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Совершенно верно, никто не заинтересован в модернизации "картонных" танков. А что касается бельгийской фирмы, то она просто предприняла попытку заработать денег в свете современных событий. Просто бизнес.

#армия #оружие #танки #военный #бронетехника #leopard 1а5 #cockerill 3105
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
6
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
2
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
6
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
11
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
10
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Согласно новым данным, Poco F6 — это глобальная версия смартфона Redmi К70Е
+
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
2
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Одно из самых популярных шоу Netflix возвращается
+
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
6
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
AMD готовит игровую графическую архитектуру следующего поколения - GFX1200 и GFX1201
1
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
1
Новые утечки об iPhone 16 и iPhone 16 Pro дают представления о дизайне
+
В продажу скоро может поступить смартфон Vivo X100s плоским экраном
+
Российские войска продавили украинскую армию на юго-западе промышленной зоны Авдеевки
1

Популярные статьи

Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
44
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
19
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
41
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
2
Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США
7

Сейчас обсуждают

Васька Пупкин
18:35
Больше 30 лет уже льют кал в уши, про новые технологии, новые аккумуляторы.... Так же как и про выращивание зубов и всё остальное. Бла бла бла.
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
samoyla_yt
18:35
А он вам нравится?)
Владимир Путин: В России необходимо увеличить мощности отечественных суперкомпьютеров
nukemall
18:32
Я тоже могу написать, что я президент США и сбил 100500 летающих тарелок в воздушном бою.
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
УдалЁн
18:30
АМД в принципе рассчитаны на 2года.
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:28
Менять надо на нвидиа и Интел...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:27
За 800е взял с рук эйсер Орион 3000 с 4060 и 12700к + Моник Самсунг g4
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:25
Ну на оверах всегда красноглазая сборка. Потенцевал с бубном:)
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Самый Бодрый
18:25
а ты богатей наверное интеренетовский...за интернет платишь а потом хлеб ешь или мама исправно кормит? один из тех зомби ,что телефон из рук не выпускают, даже когда дорогу переходите, бедолаги зомбир...
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
skyclad80
18:23
пыня забавен))
Владимир Путин: В России необходимо увеличить мощности отечественных суперкомпьютеров
Зубенко Михаил-Петрович
18:16
Укрочмо говорите🤣🤣 ?этот человек говорит что его внук на войне давит хохлов 🤣🤣🤣👍
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем