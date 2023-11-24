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CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками

Когда-то в Канаде создали совершенный для своего времени реактивный боевой самолёт, но проект не получил развития
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Художественное изображение пары перехватчиков Avro Arrow в полете. Фото: commons.wikimedia.org

В настоящее время не так много стран в мире имеют собственное авиастроение. А если речь заходит о военном авиапроме, то таких государств и того меньше. Всё по той причине, что современный боевой самолёт – удовольствие далеко не из дешёвых. Мало спроектировать запустить в серийное производство истребитель и бомбардировщик. Такие боевые машины должны оправдывать себя на международных рынках. Либо государство-производитель должно быть достаточно богатым.

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К списку государств, имеющих собственное авиастроение относится и Канада. В настоящее время на её территории успешно функционируют четыре авиастроительных фирмы: Canadair, Bombardier Aerospace, De Havilland Canada, Airbus Canada. Только все они специализируются на выпуске гражданских воздушных судов. Военные самолёты канадцы почему-то не строят. Хотя причина ясна – южные старшие "товарищи", заинтересованные в сбыте своей военной продукции, не дают.

Модель Avro Arrow в Бэррис-Бей, Онтарио. Фотография отретуширована автором для удаления основы модели. Фото: Деннис Джарвис / commons.wikimedia.org

А ведь когда-то всё было совершенно по-другому, и у Канады были все шансы плотно закрепится в рядах стран, выпускающих собственные боевые самолёты. Причем канадская школа военного авиастроения могла стать такой же самобытной, как и шведская.

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Наглядным примером может послужить CF-105 Arrow ("Стрела") – истребитель, который создавался для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками. Вероятно, это название мало кому что-то говорит, но этот самолёт существовала на самом деле.

CF-105 Arrow в полёте. Фото из открытых источников

Машина проектировалась авиастроительной компанией Avro Aircraft Limited (Canada) ещё в начальный период холодной войны, в 1953-1959 годах. Это был тяжёлый истребитель-перехватчик с дельтовидным крылом, отличавшийся довольно высокой скоростью как при полёте на сверхзвуке, так и при полёте на крейсерском режиме (2104 км/ч и 977 км/ч), а так же большим потолком полёта в 18300 метров.

Производитель этого самолёта появился "на сцене" в тот момент, когда британская авиационная промышленность испытывала достаточно серьезные трудности. Нужен был скоростной высотный перехватчик, способный эффективно перехватывать советские стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами в ходе возможного конфликта. И канадская фирма Avro Canada представила такой самолёт.

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CF-105 Arrow на стоянке. Фото из открытых источников

Вообще, данная фирма на тот момент была достаточно молодым и малоизвестным аэрокосмическим предприятием. Достаточно отметить, что появилась компания только в 1945 году. Фактически у неё не было ни особого опыта, ни какой-либо значимой репутации. Но именно это компания спроектировала и построила первый канадский пассажирский самолёт и первый полностью канадский истребитель – CF-100 Canuck. Это были первые шаги на пути к тому, чтобы Avro Canada стала одним из крупнейших фирм на территории Канады.

В 1954 году канадские власти выдали компании техническое задание на новый сверхзвуковой боевой самолёт. Им впоследствии и стал истребитель CF-105 Arrow. Изначально было представлено несколько проектов самолёта с треугольным крылом. Но правительство Канады и командование Королевских ВВС страны требовали машину, которая бы по своим характеристикам превзошла все имевшиеся на тот момент типы истребителей в мире.

CF-105 Arrow. Источник фото: airwar.ru

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Конструкторы и инженеры проделали колоссальную работу. Была даже построена масштабная модель, которая прошла невероятное количество испытаний в аэродинамической трубе. Затем был построен полноразмерный металлический макет, который так же подвергся многочисленным испытаниям. Примечательно, что канадским конструкторам пришлось полагаться исключительно на компетенции и мощности национальной промышленности.

Но самым любопытным является то, что на момент проектирования CF-105 Arrow для него ещё не существовало двигателя. Фактически он создавался параллельно с самолётом. В качестве силовой установки выбрали двигатель PS.13 Iroquois от канадской фирмы Orenda Aerospace, тяга которого на форсаже составляла 13500 кг. На тот момент это был самый мощный авиационный двигатель на всём североамериканском континенте. Истребитель должен был получить два таких двигателя.

Первый Avro Arrow, RL-201, официально выпущен 4 октября 1957 года. Фото: commons.wikimedia.org

Первый образец самолёта был продемонстрирован широкой публике 4 октября 1957 года. Компания Avro Canada планировала привлечь к выкатке самолёта широкое внимание общественности и мировых СМИ. Одних гостей на мероприятие было приглашено около 14000 тысяч. Но сразу вышла незадача. Внимание граждан и средств массовой информации было отвлечено другим событием. На другой стороне земного шара, в Советском Союзе в тот же день был запущен первый советский спутник.

Первый полёт CF-105 Arrow состоялся только в марте 1958 года. Самолёт получился. Тяжелая машина массой в 28 тонн продемонстрировала уникальную управляемость на абсолютно всех режимах полёта, что является заслугой дельтовидного крыла. Особо необходимо отметить, что таким характеристикам истребитель был обязан первой в мире электродистанционной системе управления!

Но этот замечательный самолёт так и не был запущен в серийное производство. Всего за период с 1958 по 1959 годы было построено пять опытных самолётов. Далее программу CF-105 Arrow просто закрыли волевым решением тогдашнего канадского премьер-министра Джона Дифенбейкера. Решение о прекращении работ над перехватчиком он принял 20 февраля 1959 года. В результате закрытия программы около 14,5 тысячи человек, так или иначе занятых в ней, оказались без работы. Лучшие инженеры были вынуждены уехать в соседние Соединённые Штаты, где затем принимали участие в ряде авиационно-космических программ, в том числе и в программе "Аполлон".

Все построенные прототипы CF-105 Arrow были списаны, а что касается фирмы Avro, то в 1962 году она окончательно закрылась. На улице оказались около 50 тысяч её работников.

В чём причина прекращения работ над довольно многообещающим перехватчиком? Она довольно банальна – деньги. Только на этапе проектирования и испытаний CF-105 Arrow было потрачена сумма в размере 1,5 миллиарда долларов в сегодняшнем эквиваленте. Канадский премьер решил, что государство не в силах вкладывать огромные средства в серийной производство самолётов.

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Но только ли в деньгах причина? Вероятно, нет. Закрытие программы перехватчика является в какой-то степени еще политическим. Дело в том, что ещё в 1957 году Канада и США подписали соглашение о создании NORAD – единой системы ПВО. Советские бомбардировщики в случае гипотетического конфликта предлагалось сбивать американскими ракетами с ядерными боеголовками. Если бы ракеты разместили в США, то возникала проблема воздушных ядерных взрывов над густонаселенными канадскими территориями. Поэтому ракеты решили разместить в Канаде. Рассматривая программу перевооружения, правительство Джона Дифенбейкера пришло к выводу, что не может финансировать одновременно программу перехватчика и свои обязательства в рамках единого командования ПВО. Результат известен. Выиграли только американцы.

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Теги

техника оружие история истребители военный самолеты боевая авиация cf-105 arrow
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