Подводная лодка "Готланд" ВМС Швеции во время военно-морского парада в американском порту Сан-Диего, 2005 год. Фото: commons.wikimedia.org

Балтийское море довольно специфический театр военных действий в современных реалиях. Развитая боевая авиация, дальнобойные авиационные средства поражения и береговые ракетные комплексы позволяют простреливать морскую акваторию практически вдоль и поперек.

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В контексте того, что до последнего времени формально нейтральная Швеция в настоящее время одной ногой практически вступила в НАТО, особый интерес представляет её военный флот. Даже не весь флот, состоящий преимущественно из относительно слабовооружённых стелс-корветов, а подводная компонента этого флота, потенциально создающая определённые риски для Балтийского флота России. В настоящее время в составе шведского подплава находятся пять дизель-электрических субмарин: две типа «Сёдерманланд», введенные в состав ВМС в 1989-1990 годах, и три более новые типа "Готланд". Последние заслуживают особого внимания.

Все субмарины данного типа были введены в состав шведских подводных сил в 1996-1997 годах. Лодки далеко не новые, но и старыми их назвать достаточно сложно. Тем более, что последняя подводная лодка этого типа в настоящее время проходит масштабную модернизацию.

Согласно изначальному проекту все субмарины имели длину 60,7 метров. В процессе модернизации длина корпуса была увеличена до 62,7 метров. Подводное водоизмещение такой субмарины составляет 1600 тонн. Экипаж состоит из 32 человек, большая часть из которых офицеры (22 человека). Вооружение подводной лодки типа "Готланд" включает в себя четыре 533-мм торпедных аппарата с боекомплектом 12 торпед и два 400-мм торпедных аппарата с боекомплектом 6 торпед. Все торпедные аппараты расположены в носовом отсеке лодки. Кроме того, при необходимости лодка типа "Готланд" может выступать в роли подводного минного заградителя и в этом случае берёт на внешнюю подвеску до 48 морских мин.

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Подводная лодка типа "Готланд" ВМС Швеции. Источник фото: blogspot.com

Стоимость каждой такой подводной лодки составляет порядка 1,1 млрд шведских крон, что эквивалентно 116,75 млн долларов США.

В ходе глубокой модернизации на всех "Готландах" было обновлено 59 различных систем, из них 20 систем являются абсолютно новыми и будут использоваться на шведских подводных лодках следующего поколения. Усовершенствования позволят шведским субмаринам проводить мониторинг окружающей обстановки при помощи так называемой оптронной мачты, которая заменила традиционный перископ и связанную с ним систему управления.

Дизель-электрическая подводная лодка "Уппланд" типа "Готланд" ВМС Швеции во время учений в Балтийском море, 2016 год. Фото: commons.wikimedia.org

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Несмотря на то, что подлодки типа "Готланд" считаются дизель-электрическими, они достаточно далеко ушли от традиционных "дизелюх". Это первые в мире субмарины, которые ещё в ходе постройки получили двигатель Стирлинга с воздухонезависимой силовой установкой (ВНСУ). Такая силовая установка существенно увеличивает время нахождения в подводном положении, позволяя не всплывать для подзарядки аккумуляторных батарей (АКБ) в течение нескольких недель.

Обычные дизель-электрические подводные лодки вынуждены всплывать раз в несколько дней или использовать шноркель для зарядки АКБ. У лодок типа "Готланд" такой необходимости нет. Заряд батарей сохраняется на тот случай, когда подлодке потребуется скорость. В остальное время она движется с использованием ВНСУ.

Максимальная скорость надводного хода "Готланда" – 11 узлов, подводного – 20 узлов.

Технология ВНСУ включает в себя использование запасов кислорода, хранящегося на лодке, для работы дизельного двигателя в подводном положении. Кислород хранится в баллонах в сжиженном виде. Для того чтобы кислород не взорвался, он смешивается с инертным газом (аргоном) после чего подаётся в двигатели. В ходе работы двигателей выхлопные газы очищаются от остатков кислорода и аргона, а оставшиеся газы после смешивания с морской водой сбрасываются за борт. Что касается извлечённого из отработанных выхлопных газов аргона, то он снова смешивается с кислородом и подаётся в двигатели лодки.

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Помимо достаточно длительного нахождения в подводном положении ещё одним преимуществом лодок, оснащённых ВНСУ, является низкий уровень издаваемого шума при движении малым ходом. Отсутствие шума делает "Готланды" почти незаметными для гидроакустических средств обнаружения потенциального противника.

Шведская подводная лодка "Готланд" в американском Сан-Диего, на заднем плане авианосец "Рональд Рейган", 2005 год. Фото: commons.wikimedia.org

В 2004 году ВМС США "арендовали" одну из шведских подводных лодок данного типа (А-19 "Готланд") для участия в совместных учениях по противолодочной обороне. В ходе этих манёвров шведская субмарина наглядно продемонстрировала, насколько она может быть незаметной. Во время многократных имитаций атак подлодка постоянно "топила" американский атомный авианосец "Рональд Рейган". При этом она постоянно ускользала от кораблей боевого охранения авианосца.

Американские ВМС в течение года проводили совместные манёвры с "Готландом", и каждый раз подлодка ускользала не только от надводных кораблей, но и от многоцелевых АПЛ. Ответственные лица в командовании флота США были не только впечетлены такими возможностями, но и сильно ими встревожены. Для того чтобы понять, как шведская подлодка остаётся незамеченной, она была "арендована" ещё на год.

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Особо следует отметить, что шведские военные моряки продемонстрировали возможности ещё не модернизированной субмарины. После прохождения модернизации возможности "Готландов" заметно возросли.