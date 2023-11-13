Морской тральщик "Разведчик". Фото: А.Кузенков

Тральщик – специальный военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, а также проводки через минные поля других кораблей. В зависимости от выполняемых задач тральщики подразделяются на рейдовые, базовые и морские.

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В силу своей специфики все тральщики имеют относительно слабое вооружение. Они не предназначены для ведения морского боя. Для этого есть другие корабли. Обычно вооружение тральщика представлено одним-двумя скорострельными автоматами калибра 30 миллиметров (в данном случае речь идёт об отечественных тральщиках) и парой пулемётов. Это оружие предназначено для самообороны и уничтожения обнаруженных морских мин.

Пожалуй, самыми мощно вооружёнными являются морские тральщики. Обычно это уже достаточно крупные корабли, способные совершать дальние походы. Именно таким кораблём был морской тральщик "Разведчик" проекта 266М. Полное водоизмещение корабля составляло 800 тонн, а комплект вооружения помимо минно-трального и гидроакустического оборудования включал две двуствольных 30-мм скорострельных пушки АК-230М, пару двуствольных зенитных установок 2М-3М калибра 25 миллиметров и два крупнокалиберных пулемёта ДШК на тумбовых установках! Помимо этого на корабле имелись два реактивных бомбомёта РБУ-1200М "Ураган". Минно-торпедное вооружение состояло из 32 обычных глубинных бомб ББ-1 или 7 морских мин КМД-1000. Для защиты от воздушного нападения экипаж корабля имел в своём распоряжении 4 переносных зенитно-ракетных комплекса "Стрела-3". Достаточно серьёзный арсенал.

И именно с этим арсеналом (без мин) тральщику "Разведчик" пришлось вступить в бой с численно превосходящим противником! Произошло это незадолго до распада Советского Союза, 14 мая 1990 года.

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Считается, что после окончания Второй мировой войны на морских и океанских просторах было спокойно и не было никаких боевых столкновений. Однако это не так. Периодически в различных уголках земного шара вспыхивали военные конфликты. И эти конфликты сопровождались столкновениями в прибрежных водах.

В то время СССР имел в своём распоряжении пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) флота. Располагался он на острове Нокра архипелага Дахлаг, Эфиопия. Но в самой Эфиопии в то время было неспокойно, там разгорелась гражданская война. С одной стороны – официальные власти страны, с другой – Национальный фронт освобождения Эритреи. Боевые действия набирали обороты и советские военные корабли и суда стали попадать под обстрелы повстанцев. В задачи тральщика "Разведчик" под командованием капитан-лейтенанта Виктора Носенко входило сопровождение советских судов в опасных для судоходства прибрежных районах.

В тот день "Разведчик" осуществлял сопровождение танкера "Интернационал", шедшего с Дахлака. Показались скоростные катера повстанцев шведской постройки. Эти катера, атаковавшие конвой, были вооружены 107-мм безоткатными пушками.

"Разведчик" радировал на базу о том, что конвой подвергся нападению. Танкеру "Интернационал" было рекомендовано уходить, а сам тральщик вступил в бой. Корабль вел огонь по нападавшим из всего своего арсенала за исключением реактивных бомбомётов. По противнику били из скорострельных пушек, крупнокалиберных пулемётов и даже из автоматов матросов специальной группы огневого противодействия. Дистанция между тральщиками и катерами противника была минимальной. Машины корабля работали на максимальных режимах, тральщик пытался оторваться от противника...

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Морской тральщик "Черкассы" (бывший советский "Разведчик") в составе ВМСУ. Фото из открытых источников

Весь бой был достаточно скоротечным, он продолжался всего восемь минут. В ходе боя ранение получил гидроакустик старшина второй статьи Игорь Швец. Он вёл огонь по нападавшим из пулемёта ДШК. Но противник был остановлен. Советским морякам точной очередью удалось потопить один из катеров неприятеля. Оставшиеся катера были вынуждены развернуться и скрыться за островами.

Интересно, советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя. При этом весь боекомплект составлял 6 тонн. Это говорит о том, насколько высокой была плотность огня в том скоротечном бою. В последствии госпитальное судно "Енисей" доставило на базу недостающий БК для "Разведчика" и он продолжил выполнение задач в районе советского присутствия. Всего на счету команды тральщика 52 отконвоированных судна.

По возвращению в Севастополь советские моряки за тот бой были представлены к правительственным наградам. Медали и ордена получили 17 членов экипажа корабля, а сам корабль был награждён Вымпелом Министерства обороны СССР "За мужество".

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После распада Советского Союза и последовавшего за ним разделом Черноморского флота тральщик "Разведчик" достался Украине. В 1997 году на нём был поднят флаг ВМСУ. Сам корабль получил новое название – "Черкассы". На этом славная история тральщика закончилась. Именно под этим названием он встретил события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Вместе с другими бывшими кораблями ВМС Украины бывший "Разведчик" превратился в имущество и ржавеет в гавани Севастополя.