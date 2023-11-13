Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г

В 1990 году экипаж обычного морского тральщика ВМФ СССР совершил подвиг у берегов Африки
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

1.jpgМорской тральщик "Разведчик". Фото:  А.Кузенков

Тральщик – специальный военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, а также проводки через минные поля других кораблей. В зависимости от выполняемых задач тральщики подразделяются на рейдовые, базовые и морские.

реклама



В силу своей специфики все тральщики имеют относительно слабое вооружение. Они не предназначены для ведения морского боя. Для этого есть другие корабли. Обычно вооружение тральщика представлено одним-двумя скорострельными автоматами калибра 30 миллиметров (в данном случае речь идёт об отечественных тральщиках) и парой пулемётов. Это оружие предназначено для самообороны и уничтожения обнаруженных морских мин.

Пожалуй, самыми мощно вооружёнными являются морские тральщики. Обычно это уже достаточно крупные корабли, способные совершать дальние походы. Именно таким кораблём был морской тральщик "Разведчик" проекта 266М. Полное водоизмещение корабля составляло 800 тонн, а комплект вооружения помимо минно-трального и гидроакустического оборудования включал две двуствольных 30-мм скорострельных пушки АК-230М, пару двуствольных зенитных установок 2М-3М калибра 25 миллиметров и два крупнокалиберных пулемёта ДШК на тумбовых установках! Помимо этого на корабле имелись два реактивных бомбомёта РБУ-1200М "Ураган". Минно-торпедное вооружение состояло из 32 обычных глубинных бомб ББ-1 или 7 морских мин КМД-1000. Для защиты от воздушного нападения экипаж корабля имел в своём распоряжении 4 переносных зенитно-ракетных комплекса "Стрела-3". Достаточно серьёзный арсенал.

И именно с этим арсеналом (без мин) тральщику "Разведчик" пришлось вступить в бой с численно превосходящим противником! Произошло это незадолго до распада Советского Союза, 14 мая 1990 года.

реклама



Считается, что после окончания Второй мировой войны на морских и океанских просторах было спокойно и не было никаких боевых столкновений. Однако это не так. Периодически в различных уголках земного шара вспыхивали военные конфликты. И эти конфликты сопровождались столкновениями в прибрежных водах.

В то время СССР имел в своём распоряжении пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) флота. Располагался он на острове Нокра архипелага Дахлаг, Эфиопия. Но в самой Эфиопии в то время было неспокойно, там разгорелась гражданская война. С одной стороны – официальные власти страны, с другой – Национальный фронт освобождения Эритреи. Боевые действия набирали обороты и советские военные корабли и суда стали попадать под обстрелы повстанцев. В задачи тральщика "Разведчик" под командованием капитан-лейтенанта Виктора Носенко входило сопровождение советских судов в опасных для судоходства прибрежных районах.

В тот день "Разведчик" осуществлял сопровождение танкера "Интернационал", шедшего с Дахлака. Показались скоростные катера повстанцев шведской постройки. Эти катера, атаковавшие конвой, были вооружены 107-мм безоткатными пушками.

"Разведчик" радировал на базу о том, что конвой подвергся нападению. Танкеру "Интернационал" было рекомендовано уходить, а сам тральщик вступил в бой. Корабль вел огонь по нападавшим из всего своего арсенала за исключением реактивных бомбомётов. По противнику били из скорострельных пушек, крупнокалиберных пулемётов и даже из автоматов матросов специальной группы огневого противодействия. Дистанция между тральщиками и катерами противника была минимальной. Машины корабля работали на максимальных режимах, тральщик пытался оторваться от противника...

реклама



Тральщик – специальный военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, а также проводки через минные поля других кораблей.-2Морской тральщик "Черкассы" (бывший советский "Разведчик") в составе ВМСУ. Фото из открытых источников

Весь бой был достаточно скоротечным, он продолжался всего восемь минут. В ходе боя ранение получил гидроакустик старшина второй статьи Игорь Швец. Он вёл огонь по нападавшим из пулемёта ДШК. Но противник был остановлен. Советским морякам точной очередью удалось потопить один из катеров неприятеля. Оставшиеся катера были вынуждены развернуться и скрыться за островами.

Интересно, советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя. При этом весь боекомплект составлял 6 тонн. Это говорит о том, насколько высокой была плотность огня в том скоротечном бою. В последствии госпитальное судно "Енисей" доставило на базу недостающий БК для "Разведчика" и он продолжил выполнение задач в районе советского присутствия. Всего на счету команды тральщика 52 отконвоированных судна.

По возвращению в Севастополь советские моряки за тот бой были представлены к правительственным наградам. Медали и ордена получили 17 членов экипажа корабля, а сам корабль был награждён Вымпелом Министерства обороны СССР "За мужество".

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

После распада Советского Союза и последовавшего за ним разделом Черноморского флота тральщик "Разведчик" достался Украине. В 1997 году на нём был поднят флаг ВМСУ. Сам корабль получил новое название – "Черкассы". На этом славная история тральщика закончилась. Именно под этим названием он встретил события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Вместе с другими бывшими кораблями ВМС Украины бывший "Разведчик" превратился в имущество и ржавеет в гавани Севастополя.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

армия техника оружие история военный ссср флот
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
9
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
17
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
3
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
11
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
12
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
1
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
5
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Выход Galaxy Z FE выглядит реальным после утечки цен и сроков выпуска дешевого складного устройства
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
+
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
3
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
104
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
68
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
14
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
27

Сейчас обсуждают

Vito Vago
21:04
Одна большая дурка...
Кулеба надеется на создание для Украины спецфонда ЕС на 20 миллиардов евро
Свиборг Шаролюбов
21:02
Чумба и есть Дениска Попов.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Зю
20:57
Яблодрочер порвался
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
Свиборг Шаролюбов
20:57
Слушай сюда, чмошник заднеприводный, я Пека-Боярин, а все приставочники - гомосеки.
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Артём Николаев
20:50
А кто потерпевший? Председатель ТСЖ, чья карманная компания могла упустить заказ на вывоз мусора?
Пермский полицейский попытался украсть лифт
Артём Николаев
20:49
Это никто и не скрывает. https://www.vice.com/en/article/v7bxyj/us-defense-contractor-ceos-see-profit-opportunity-in-israel-hamas-war
Разведка РФ: США, Германия и Великобритания не допустят мирных переговоров по Сектору Газа
Михаил Barash Андреев
20:47
Речь о том, что обеим сторонам следует отбросить свои максималистские хотелки. Не будет ни "возвращения в границы 91 года" для Украины, ни "Харьков наш, Николаев наш, Одесса наша, Днепропетровск наш, ...
Политик Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому, а не по корейскому сценарию
Vito Vago
20:44
"...сбито 104 самолета противника и ни одной потери". *воевали с ПО-2 и их модификациями. "F-15 в первую очередь возник в ответ на недостатки американских истребителей во время войны во Вьетнаме...". ...
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
valderm
20:44
5000 серии не будет ... и нвидиа тут не причем ... не кому ее выпускать будет
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Артём Николаев
20:44
Наоборот, умных развелось! А когда все в церковь ходили вместо универов, с рождаемостью всё было в порядке.
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем