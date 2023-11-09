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crazycat21
Украина утвердила бюджет военного времени на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов
Верховная Рада приняла бюджет на следующий год. Власти Украины надеются на западную финансовую помощь и рассказывают про повышение зарплат и пенсий

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Фото: © Global Look Press Стало известно, что Верховная Рада Украины во время очередного заседания утвердила государственный бюджет на 2024 год. Об этом сообщило агентство Reuters. 

Согласно опубликованным данным, планируемые доходы незалежной в следующем году установлены на уровне 1,77 триллиона гривен, что по нынешнему обменному курсу составляет 48,4 миллиарда долларов США. Размер государственных расходов в следующем периоде составит 3,35 триллиона гривен. Таким образом, в следующем году Украина столкнётся с огромным бюджетным дефицитом в размере около 43,8 миллиарда долларов США. Нехватка средств составляет почти половину от запланированных расходов!

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Как говорится в материале Reuters, в следующем году более половины всего государственного бюджета будет направлено на нужды обороны страны. Приводятся слова Дениса Шмыгаля, премьер-министра правительства Украины, который заявил, что приоритеты чётко прописаны в бюджете и все внутренние ресурсы страны будут направлены на то, чтобы Украина смогла "победить врага". Как заявил Шмыгаль, будет больше вооружения и техники, больше дронов, ракет и боеприпасов. Каждая гривна украинских налогоплательщиков пойдёт на нужды украинской армии. 

Помимо этого Шмыгаль также сообщил, что в следующем году власти Украины планируют повысить размер минимальной зарплаты и пенсии, чтобы помочь населению справиться с ростом стоимости уровня жизни.

Отмечено, что проект государственного бюджета на следующий год, который также включает увеличение расходов на образование и здравоохранение, поддержали 276 депутатов Верховной Рады. Но при этом приводятся слова министра финансов Сергея Марченко, который заявил, что финансовая помощь со стороны стран Запада будет иметь ключевое значение для покрытия бюджетного дефицита и оплаты социальных расходов.

Интересная ситуация, в которой желаемое не совпадает с действительностью. 

Некоторое время назад Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, прямо сказал, что США уже потратили 96% всех средств, выделенных на поддержку Украины. Средства были потрачены не только на военную помощь, но и на финансовую и гуманитарную поддержку. Было прямо сказано, что денег нет! Во всяком случае пока нет.

Об отсутствии средств на поддержку незалежной говорила и Эрин Макки, помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии. Выступая в Сенате США, она заявила, что денег на прямую бюджетную поддержку Киев совсем не осталось. С её слов, в отсутствие дальнейших бюджетных ассигнований властям Украины придётся прибегнуть к чрезвычайным мерам. К ним относятся эмиссия денег и прекращение выплат зарплат многим госслужащим. Такие меры могут привести к гиперинфляции. Как заявила Макки, если американский Конгресс не рассмотрит выделение дополнительного финансирования для поддержки Украины, то организации-партнёры Вашингтона либо сильно сократят количество получателей гуманитарной помощи, либо вообще перестанут её предоставлять.

Итак, дефицит бюджета незалежной в 2024 году составит почти 50%. И если на вооружение киевские деятели ещё смогут найти деньги за счёт собственных средств, то с учётом приведённой информации про всю социалку придётся забыть. О каком повышении пенсий и зарплат говорил Шмыгаль? Кстати, о гривнах от налогоплательщиков... Премьер-министр Украины почему-то просто "забыл" что более 8 миллионов таких плательщиков налогов находятся на территории стран Европы.

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Не исключено, что Штаты, занятые Ближним Востоком, постараются перебросить бремя финансовой поддержки Киева на Евросоюз. Только у коллективных европейцев бюджеты тоже не резиновые.

#украина #новости #сша #политика #экономика #геополитика
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