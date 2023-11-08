Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

Шведы всегда умели строить боевые самолёты. Каждое изделие шведского авиапрома обладает своей собственной неповторимой изюминкой. Связано это с тем, что самого основания собственной авиационной промышленности шведы не стали слепо копировать зарубежные наработки, а разрабатывали и строили собственные образцы. В результате уже к 1957 году шведские ВВС стали четвёртыми в мире по численности летательных аппаратов. Часть из них была представлена самыми современными самолётами, закупленными за рубежом в послевоенные годы, а часть – самолётами собственной разработки.

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"Вигген" на Уоддингтонском авиашоу, 2013 год. Фото: John5199 / commons.wikimedia.org

В настоящее время ВВС Швеции намного скромнее по размерам, но значительно превосходят по своему боевому потенциалу аналогичные виды вооруженных сил ряда развитых европейских государств. И шведы не прекратили строить собственные боевые самолёты, сохраняя тем самым собственный авиапром.

Одним из наиболее знаковых шведских боевых самолётов стал Saab 37 Viggen, совершивший свой первый полёт в 1967 году и принятый на вооружение ВВС Швеции в 1971 году. За годы производства было построено 330 машин данного типа. Ни одна из них не поставлялась на экспорт, все самолёты несли боевую службу исключительно в рядах шведских ВВС. Последняя эскадрилья "Виггенов" была снята с боевого дежурства не так давно, в 2005 году.

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Saab 37 Viggen на рулёжной дорожке, Уоддингтонское авиашоу, 2013 год. Фото: John5199 / commons.wikimedia.org

Viggen – в переводе со шведского "удар молнии". А ещё в скандинавской истории это доисторический каменный топор. Но и эти два определения не являются единственными. Дело в том, что vigga в шведском языке обозначает хохлатую утку. Оба названия вполне уместны для самолёта. Почему, станет понятно позже.

Saab 37 Viggen изначально проектировался для возможной войны с СССР. В принципе, у шведов уже тогда был вполне адекватный реалиям и достаточно передовой по характеристикам сверхзвуковой перехватчик Saab 35 Draken. В итоге в командовании шведских ВВС задумались над тем, что неплохо было бы получить ударный самолёт, отличающийся приличной дальностью полёта и относительно небольшим расходом топлива на высоких дозвуковых скоростях. В итоге шведские военные получили такой летательный аппарат. Правда, вместо "чистого" штурмовика получился очень хороший многофункциональный истребитель.

Saab 37 Viggen демонстрирует феноменальные взлётные характеристики на авиационном шоу в Мальмене, 2013 год. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

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Saab 37 Viggen – первый в мире реактивный истребитель, в котором были применены новаторские конструкторские решения.

Во-первых, этот первый в мире боевой самолёт, который был построен по аэродинамической схеме "утка" (с передним горизонтальным оперением). Это сейчас никого не удивить французскими истребителями Rafale или европейскими Eurofighter Typhoon, оборудованными ПГО. Но в те годы это было весьма нестандартное решение.

Фото: konflikty.pl / commons.wikimedia.org

Шведские военные требовали от конструкторов наделить истребитель выдающимися взлётно-посадочными характеристиками. Самолёт должен был иметь возможность эксплуатации с коротких взлётно-посадочных полос. Шведские военачальники прекрасно понимали, что в случае нового глобального конфликта в первую очередь будут уничтожены основные аэродромы. Необходимо было иметь возможность рассредоточения авиации. Но где взять запасные аэродромы? Их вполне можно было настроить в достаточном количестве где-нибудь в Центральной или Западной Европе, но не на территории Швеции, где кругом одни только скалы. Поэтому в качестве запасных аэродромов предлагалось использовать автомобильные дороги общего пользования.

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Благодаря новой аэродинамической схеме, обеспечившей высокую подъёмную силу, Viggen смог взлетать с коротких полос и возвращаться на них же. Кроме того, схема "утка" обеспечила самолёту достаточно высокую манёвренность при дозвуковом полёте и на малых высотах!

Во-вторых, на самолёте был установлен уникальный двигатель. Изначально "Вигген" хотели оснастить британским двигателем Rolls-Royce Medway. Но его разработка была остановлена. Тогда в компании SAAB решили сертифицировать авиационный двигатель Pratt & Whitney JT8D. В Швеции эта силовая установка получила обозначение Volvo Flygmotor RM-8A.

Фото: Ragnhild&Neil Crawford / commons.wikimedia.org

Оригинальный двигатель JT8D устанавливался на коммерческие авиалайнеры того времени, в частности, на массовые Boeing-727 и McDonnell Douglas DC-9. В шведском варианте были использованы новые конструкционные материалы, добавлена оригинальная форсажная камера шведской разработки и регулируемое сопло. В итоге Volvo Flygmotor RM-8A позволил истребителю разгонятся до скорости 2 Маха.

Двигатель для пассажирского лайнера отличается от силовой установки истребителя тем, что имеет реверс для сокращения дистанции пробега. Шведские конструкторы не стали убирать реверс, что в последствии положительно сказалось на взлётно-посадочных характеристиках "Виггена". Двигатель получил автомат тяги. Реверс включался при касании носовой стойки истребителя взлётно-посадочной полосы. Посадка производилась "по-авианосному" без выравнивания самолёта.

В-третьих, Saab 37 Viggen в боевом варианте проектировался одноместным, что изначально предусматривало высокую степень автоматизации истребителя. "Вигген" стал первым западноевропейским боевым самолётом получившим бортовой компьютер. На него возлагалось обеспечение навигации, управление вооружением, контроль за расходом и остатком топлива, управление информационным полем кабины лётчика.

Самолёт получился очень удачным, несмотря на реализованные в нём технические новшества. Отличительными особенностями "Виггена" стали надёжность и безопасность при эксплуатации, а так же очень коротко время подготовки к повторному вылету.

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Боевой радиус самолёта – от 500 до 1000 километров, практический потолок – 15500 метров, максимальная скорость – 2195 км/ч. Боевая нагрузка – 5000 килограммов на 7 узлах подвески. Основным ударным вооружением истребителя-бомбардировщика стали противокорабельные ракеты Rb.04E (Rbs.15) или управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Rb.05 (Rbs.75).