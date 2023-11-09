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Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive

Один из американских экспертов попытался определить лучшие боевые самолёты в мире за всю историю мировой авиации
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Биплан По-2. Фото: © CC BY-SA 4.0 / Tibboh

Сравнивать различные образцы вооружения, находящиеся в одной "нише", является крайне неблагодарным занятием. А тем более составлять какие-либо рейтинги. Но на Западе любят этим заниматься.

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Очередной такой рейтинг когда-то был опубликован на страницах популярного аналитического издания 19FortyFive. Он посвящён самым популярным боевым самолётам в истории мировой авиации. Автором рейтинга является Питер Сучиу – писатель из Мичигана. Итак, пять самых популярных и лучших боевых самолётов всех времён. По версии эксперта, если самолётов конкретного типа было выпущено много, то этот тип один из лучших.

Для начала заокеанский аналитик справедливо заметил, что во время Второй мировой войны в мире было произведено наибольшее количество боевых самолётов. Значительное количество из них составили истребители.

По-2 (СССР)

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Советский биплан По-2, построенный в послевоенной Польше. Фото: Алан Уилсон / commons.wikimedia.org

Ни один биплан в мире не выпускался в таком огромном количестве, как машина Поликарпова. Хотя точные цифры неизвестны, в разных источниках есть информация о том, что было выпущено от 20 до 50 тысяч таких самолётов.

Кроме того, впечатляющим является тот факт, что По-2 выпускался с 1928 по 1952 годы. Это дольше, чем период производства любого другого самолёта советской эпохи.

В годы Второй мировой войны самолёт использовался в качестве учебно-тренировочного, а также служил недорогим бомбардировщиком, применялся для воздушной разведки и ведения "психологической войны". На самолётах По-2 летали все советские лётчицы из 588-го ночного бомбардировочного полка, получившие прозвище "Ночные ведьмы". Такое прозвище они получили от гитлеровцев за то, что бомбили цели практически на холостом режиме работы двигателей самолётов.

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Supermarine Spitfire (Великобритания)

Истребитель Supermarine Spitfire в полёте. Фото: commons.wikimedia.orgИстребитель Supermarine Spitfire в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

Когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес слова: "Никогда так многие не были обязаны так многим столь немногим", он имел в виду лётчиков Королевских ВВС (RAF), сражавшихся в битве за Британию.

Supermarine Spitfire, выпускавшийся с различными конфигурациями крыла, стал самым массовым британским самолётом военных лет. Кроме того, он является единственным британским боевым самолётом, который непрерывно выпускался с самого начала войны и до её окончания. Всего был выпущен 20351 такой самолёт.

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Focke-Wulf Fw 190 (Германия)

Focke-Wulf Fw 190 гитлеровских люфтваффе. Фото: commons.wikimedia.orgFocke-Wulf Fw 190 гитлеровских люфтваффе. Фото: commons.wikimedia.org

Одноместный одномоторный истребитель разработки 30-х годов. Самолёт применялся на протяжении всей войны. Наряду с Bf 109 он стал основой истребительной авиации люфтваффе.

Представленный в августе 1941 года, Fw 190 стал одними из лучших истребителей Второй мировой войны и единственным полностью успешным поршневым истребителем люфтваффе.

Самолёт использовался как дневной истребитель, истребитель-бомбардировщик, штурмовик и даже как ночной истребитель. Всего за годы войны было выпущено чуть более 29 тысяч таких самолётов.

Messerschmitt Bf 109 (Германия)

Messerschmitt Bf 109. Фото: Bundesarchiv, Bild / wikipedia.orgMesserschmitt Bf 109. Фото: Bundesarchiv, Bild / wikipedia.org

Этот самолёт, ошибочно называемый Me 109, был наиболее массовым истребителем гитлеровской Германии. Он был спроектирован Вилли Мессершмиттом и Робертом Люссером в первой половине – начале 30-х годов прошлого столетия.

На вооружение люфтваффе истребитель поступил в 1937 году, во время войны в Испании, и стал одним из самых передовых боевых самолётов своего времени. Во время Второй мировой войны на нём летали три самых результативных аса в истории мировой авиации.

Кроме Германии истребители данного типа стояли на вооружении Италии, Румынии, Хорватии, Болгарии и Венгрии. А ВВС Испании эксплуатировали Bf 109 аж до середины 60-х годов. Всего было построено 34852 истребителя Bf 109 в различных модификациях.

Ил-2 (СССР)

Штурмовик Ил-2. Фото: commons.wikimedia.orgШтурмовик Ил-2. Фото: commons.wikimedia.org

Советский штурмовик был принят на вооружение ВВС РККА в 1941 году. Сам Иосиф Сталин считал этот самолёт необходимым для армии в той же степени, как хлеб и воздух. Этот крепкий самолёт среди советских лётчиков был известен под ласковым именем "Илюша", а пехотинцы называли его "Летающим танком".

Штурмовики Ил-2 были выпущены огромным тиражом. Всего было произведено 36183 экземпляра самолёта в различных модификациях. Единственным летательным аппаратом в истории мировой авиации, выпускавшимся в сопоставимых количествах, стал гражданский самолётик Cessna 172.

Довольно любопытный рейтинг. Советский штурмовик Ил-2 является безусловным лидером. Именно этот крепкий самолёт в буквальном смысле вывез всю войну. Не отставал от него и советский По-2 со своими специфическими задачами. Уж нервов он гитлеровцам попортил не меньше, чем "горбатый".

А любопытно то, что в рейтинге лучших самолётов Второй мировой войны есть две советских машины, две немецких и одна британская. Зато нет ни одного американского самолёта. Где все эти "Кингкобры" и "Лайтнинги"? Их нет. И это рейтинг, составленный американским экспертом. Как же так? Похоже, что по другую сторону океана кто-то ещё может проводить взвешенную оценку.

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P.S. А вообще к лучшим боевым самолётам всех времен необходимо добавить истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С ВКС России, прекрасно зарекомендовавшие себя за последние полтора года. Только почему-то американский эксперт не захотел об этом говорить.

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