Одной из целей визита главы Еврокомиссии заявлено обсуждение вступления Украины в ЕС

Фото: соцсети

Довольно неожиданно. Впрочем, ведущие западные политики предпочитают особо не афишировать свои предстоящие визиты в столицу незалежной.

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О прибытии высокопоставленной зарубежной гостьи первым сообщил в своём телеграм-канале нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк. Он же отметил, что в программе визита главы Еврокомиссии значится выступление перед украинским парламентом.

Кстати, это уже шестой визит фон дер Ляйен в Киев с того момента, как Россия начала Специальную военную операцию.

Зачем эта высокопоставленная особа решила посетить украинскую столицу? Как написала сама фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети, её визит связан с обсуждением вступления Украины в Евросоюз, финансовой поддержки и санкций в отношении России.

На железнодорожном вокзале фон дер Ляйен встретил Зеленский. Лично, собственной персоной. Обычно в ходе предыдущих визитов главу ЕК встречали представители посольства Евросоюза в Киеве. Вообще этот визит похож на политический фарс или очередной сеанс аутотренинга для киевских властей.

Во-первых, тщательно спланированный контрнаступ ВСУ провалился. Даже сам главком Залужный это признал. Правда, с оговоркой о том, что он не виноват, а виноваты методички НАТО. Надежды Запада и вложенные средства просто не оправдались.

Во-вторых, США стали на Украину откровенно "забивать". У них сейчас проблемы на Ближнем Востоке. О падении интереса к незалежной со стороны Вашингтона говорит последний озвученный пакет военной помощи в размере всего 425 миллионов долларов. У Америки свободных денег нет и она, вероятно, решила перебросить бремя обеспечения незалежной на европейцев. Но ведь у коллективной Европы свободных денег тоже не густо. А со снарядами вообще беда.

В-третьих, обсуждать вступление Украины в ЕС – не значит принять. Обсуждение может затянутся на долгие годы. Украина в её нынешнем экономическом состоянии никому в Евросоюзе не нужна. Принять Украину в ЕС – значит повесить на коллективных европейцев дополнительный лишний рот. А европейцам и так не сладко. Кроме того, Евросоюз не для того расширяется, чтобы кого-то кормить. Организации нужны дополнительные рынки сбыта для своей продукции на выгодных для экономических лидеров ЕС условиях. Принцип "отобрать и перераспределить", пусть завуалированный под экономическое сотрудничество, никто в Старом Свете не отменял. Впрочем, и отбирать у незалежной уже нечего.

В-четвёртых, какие санкции против России? Уже ввели все ограничения, которые можно было придумать. Россия стала рекордсменом по количеству введенных санкций в мире! Только российская экономика почему-то растёт, а национальные экономики западных стран падают.

Вот и выходит, что Урсула фон дер Ляйен будет много говорить, будет много рассказывать о том, как хорошо выстраиваются отношения между ЕС и незалежной, будет много обещать... А по факту киевских деятелей ждёт нулевой результат.

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Интересно, а воздушную тревогу объявляли? Ведь практически ни один визит западных политиков в Киев не обходится без этого действа.