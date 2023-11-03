США активно продвигаются к размещению ракет средней и малой дальности в Европе и Азии. Необходимо отвечать

Американские оперативно-тактические ракеты "Першинг-2". Именно такие стояли в Европе до подписания договора РСМД. Фото: © catalog.archives.gov

Договор о сокращении ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США был подписан в 1997 году. Подписантами выступили советский генсек Михаил Горбачёв и американский президент Рональд Рейган. В рамках договора стороны обязались полностью уничтожить все свои ракеты с дальностью от 500 до 5000 километров. Что и было выполнено. В данном случае речь о ракетах наземного базирования.

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Однако при подготовке договора "джентльмены" из-за океана снова слукавили. Под действие договора попали советские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Ока", которые имели дальность до 500 километров. Но здесь все вопросы уже именно к Михаилу Горбачеву...

Договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США действовал до 2019 году. Именно тогда Дональд Трамп, занимавший кресло хозяина Белого дома, безосновательно обвинил Россию в наличии крылатых ракет для ОТРК "Искандер", дальность которых превышает оговоренные 500 километров. Договор прекратил существование. Но самое интересное, громче всех кричит "держи вора" именно тот, у кого самого рыльце в пушку. Уже тогда проходили сведения, что американцы активно ведут разработку ракет средней дальности наземного базирования.

После прекращения действия ДРСМД Россия заявила о своём решении не развёртывать ракеты средней и малой дальности в Европе или других регионах до тех пор, пока от этого будут воздерживаться США. Кстати, поддержать такое решение было предложено и странам НАТО.

Что теперь? А теперь в современных геополитических реалиях всё полностью изменилось. Россия заявляет, что мораторий на ракеты в рамках бывшего договора РСМД скоро закончится. Об этом сообщило агентство Reuters.

Запуск ракеты "Першинг". Фото из открытых источников

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ и по совместительству главный российский переговорщик по контролю над вооружениями, предупредил Штаты о том, что Москва отменит предложенный мораторий на ракеты средней и малой дальности, если Вашингтон продолжит реализацию планов по размещению таких ракет в Азии и Европе.

Как заявил российский замминистра, США быстро продвигаются к размещению таких ракет в озвученных регионах. Соответственно, мораторий, предложенный Россией, не может быть сохранён. А ещё Рябков добавил, что своими действиями американцы наносят очередной мощный удар по глобальной стабильности и безопасности указанных регионов.

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А чего ещё было ожидать от "настоящих джентльменов", ведь они не обманывают? Америка всё пытается удержаться на роли мирового гегемона. Тщетно. И хорошо, что у России есть чем ответить на американские ракеты у своих границ, если таковые появятся. Только хуже от этого будет только Европе, ведь именно она окажется под прицелом.