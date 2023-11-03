Польские власти очень амбициозны, они хотят создать одну из мощнейших армий в Европе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Министерство национальной обороны Польши / соцсети

Польша, движимая геополитическими амбициями своих политиков, продолжает активную милитаризацию. В планах официальной Варшавы увеличение численности личного состава вооружённых сил страны до 300 тысяч человек. Соответственно, именно под такую численность армии и закупается новое вооружение: сотни южнокорейских танков, самоходных артиллерийских гаубиц, РСЗО производства Южной Кореи и США, десятки самолётов и вертолётов.

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Правда, в самой Польше есть критики из числа оппозиции, которые прямо говорят, что планы нынешнего руководства страны трудновыполнимы. Во-первых, это существенные затраты. Во-вторых, для того чтобы достичь запланированной численности армии, придётся вернуть обязательный призыв в армию. Но нынешнее русофобское руководство Польши по-прежнему стоит на своём. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создать 300-тысячную армию возможно.

Своё заявление польский министр сделал во время посещения города Нове-Място-над-Пилицон в Мазовецком воеводстве. Об этом сообщил профильный ресурс Defence24. Именно в этом городе будет размещён штаб ещё одной формируемой дивизии армии Польши, 8-й механизированной.

Со слов Мариуша Блащака, формирование ещё одной дивизии необходимо для усиления Войска Польского.

Единственный эффективный метод сдерживания агрессора – это создание сильной польской армии.

Тут сразу понятно, что под "агрессором" польский министр обороны подразумевает Россию. В этом вся суть нынешней польской политики.

Начало формирования новой дивизии названо важной новостью в контексте безопасности Польши. Со слов Блащака, необходимо оснастить новое соединение современным вооружением. Именно для этого необходимо, чтобы у Польши было не менее 500 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Как заявил политик, новая 8-я механизированная дивизия будет состоять из четырёх бригад (по четыре батальона в каждой). Артиллерийская компонента дивизии помимо установок HIMARS будет вооружена и 155-мм самоходными гаубицами Krab.

Как заявил Блащак, создание армии в 300 тысяч солдат абсолютно возможно. Он уверен, что недостатка в желающий служить нет, о чём свидетельствует рост числа поляков, добровольно поступивших на военную службу.

Мы не должны говорить, что численность Войска Польского должна быть менее 300 тысяч человек, мы не должны расторгать заключенные нами контракты на поставку техники.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Министерство обороны Польши / соцсети

Что касается места дислокации новой дивизии, министр обороны Польши заявил, что оно было выбрано на основе анализов, проведённых в военных командованиях и в Министерстве национальной обороны. Кроме того, у города Нове-Място-над-Пилицон очень богатые военные традиции.

В одной из предыдущих публикаций ресурса Defence24 структура новой дивизии изложена более подробно. В её состав войдут две механизированных бригады, одна моторизованная (по факту пехотная), артиллерийская бригада, бронетанковая бригада, полк материально-технического обеспечения, противотанковый полк, зенитный полк, батальон управления, разведывательный батальон и батальон РХБЗ. Итого уже не четыре бригады, а пять! Плюс три полка и три батальона. А ведь это уже не дивизия, а целый корпус.

Исходя из этого, можно предположить, что новая "дивизия" будет насчитывать около 30 тысяч или более "штыков" и более 1 тысячи единиц основной боевой техники! По открытым данным (оценки польских экспертов), приблизительно такую же численность личного состава будет иметь 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, о начале формирования которой было объявлено в январе 2023 года.

Военнослужащие польской армии. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Согласно данным польских военных экспертов, 1-я пехотная дивизия должна стать самым крупным "тактическим" формированием армии Польши. По прогнозам, в её составе будет сразу 12 воинских частей, включая четыре общевойсковых и одну артиллерийские бригады.

Даже гадать не приходится, от кого будут "держать оборону" эти крупные дивизии, а по факту полноценные армейские корпуса. Только вот система залпового огня М142 HIMARS – оружие ни разу не оборонительное.

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Есть определённая вероятность, что в недалёком будущем "старшие товарищи" из Вашингтона попробуют назначить на роль тарана и Польшу. Только если это произойдёт, сама Польша потеряет суверенитет, как в истории уже бывало неоднократно.