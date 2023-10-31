INS Arihant. Фото из открытых источниковНемногие страны мира имеют в составе своих флотов атомные подводные лодки. Это Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Индия. Подводные атомоходы постоянно выходят на боевую службу в различные районы Мирового океана. И в море начинается своя игра. Российские субмарины следят за НАТОвскими и наоборот, также АПЛ стараются уйти от подлодок вероятного противника. В морях Юго-Восточной Азии тоже свои "тёрки".

Наверное, поэтому у каждого уважающего себя командира АПЛ где-то в глубине есть скрытая мечта отправить на дно лодку противника. Впрочем, вероятно, такие же желания есть и у командиров надводных кораблей, специализирующихся на противолодочной борьбе. И это нормально. Инстинкт охотника никто не отменял. И хорошо, что это мечты, поскольку атака на лодку противника – это уже война. А так в повседневной деятельности экипажи подлодок и кораблей постоянно отрабатывают вопросы противолодочной борьбы. Изучают, как обнаружить её, сесть "на хвост", уничтожить...

Как потопить АПЛ стоимость почти 3 миллиарда долларов?

На этот вопрос ответили индийские моряки. Конечно, случай из разряда неприятных военно-морских курьёзов, наглядно демонстрирующий военно-морское разгильдяйство во флотах некоторых стран, но весьма показательный.

Первой атомной подводной лодкой Индии стала INS Arihant (Арихант – Истребитель врагов). Основным вооружением лодки являются 12 баллистических ракет. Спуск субмарины на воду состоялся ещё в 2009 году, но в состав ВМС Индии она была принята лишь в 2016 году. А подготовка к боевому развёртыванию была начата лишь на следующий год. Вот тогда и всё и произошло...

Потом лодка фактически год простояла в нерабочем состоянии просто потому, что кто-то забыл задраить верхний люк! В данном случае речь о верхнем кормовом люке. И хорошо, что лодка находилась в гавани...

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В результате забортная вода хлынула внутрь корабля. Были затоплены двигательные отсеки. Кроме того, были значительно повреждены трубопроводы, проходящие через всю лодку.

Учитывая тот факт, насколько агрессивной является морская вода для различных трубопроводов (в том числе и тех, по которым поступает вода для охлаждения реактора), и корабельной электропроводки, лодку поставили в док. "Арихант" простояла в доке десять месяцев, пока из неё откачивали воду и производили замену коммуникаций и электрики.

Власти Индии пытались не афишировать этот досадный инцидент. Впрочем, безуспешно. Отсутствие АПЛ "Арихант" было замечено летом 2017 года, во время пограничного противостояния Индии и Китая на плато Доклам. Затем индийское военное ведомство подтвердило, что "Арихант" вышла из ремонта в начале 2018 года. Стыдно. Но хорошо, что инцидент не привёл к гибели людей.

В итоге надо просто оставить люк открытым, чтобы потопить АПЛ стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Строительство INS Arihant обошлось бюджету Индии в 2,9 миллиарда долларов. Это без учёта ремонтных работ.