Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В США демонстрируется истребитель Су-27УБ, купленный у Украины
В Национальном музее ВВС США появился новый экспонат. Эксперты предполагают, что он родом из Украины

реклама

Фото: ВВС СШАСогласно открытым данным, на после раздела Вооруженных сил СССР независимой Украине досталось 40 истребителей Су-27. Самолёты данного типа успели получить лишь два истребительных авиаполка – 62-й иап и 136-й гвардейский иап. Но за тридцать лет независимости часть некогда современных машин куда-то делась. Несколько самолётов было потеряно в авиационных катастрофах, часть истребителей была уничтожена в ходе СВО, а некоторые из самолётов были просто проданы.

Материал, касающийся продажи "сушек" вышел на страницах профильного авиационного издания Flug Revue. Как говорится в публикации, в Галерее Холодной войны Национального музея ВВС США в Дайтоне, штат Огайо, выставлен один из таких самолётов, конкретно это Су-27УБ. Как заявляют немецкие авиационные эксперты, первоначально эта машина прибыла в депо музея в сентябре 2023 года. Откуда? Это пока остаётся загадкой, но, как предполагают специалисты издания, судя по окраске, истребитель "родом" из Украины.

реклама

Два самолёта данного типа в демилитаризованном состоянии были официально приобретены американской стороной у Украины в 2009 году. Затем истребители на борту тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 авиакомпании "Антонов" были переправлены в США. Один из Су-27 получил гражданский регистрационный номер N132SU, второй – N131SU. Затем американская компания Американская компания Pride Aircraft из Рокфорда, штат Иллинойс выставила оба борта на продажу. 

Как отмечает издание, на килях выставленного самолёта действительно нанесено изображение компании, предлагающей услуги "мишеней". Но в настоящий момент нет никаких свидетельств долгосрочного использования самолёта именно в таком качестве.

Аналитики издания предполагают, что сначала оба самолёта достались компании Tactical Air Support ("Тактическая авиационная поддержка") из Рино, штат Невада. Предположительно это произошло в 2010 году. И с этого момента считалось, что оба самолёта бесследно исчезли. Однако компания указывает тип Су-27 на странице своего сайта. В то же время Федеральное управление гражданской авиации США указывает, что последним владельцем самолётов стала компания Meridian Inc. из Уилмингтона, штат Делавер. Но срок действия лицензии этой фирмы закончился ещё в 2018 году.

Тот факт что оба тяжёлых истребителя долго нигде "не светились", породил предположение, что Су-27УБ попали в руки Министерства обороны США. Испытания и оценку военной техники потенциального противника ещё никто не отменял. Данная программа известна под названием "Эксплуатация иностранных материалов". А что может быть лучше для таких испытаний, чем Грум-Лейк, известная так же как "Зона 51". Именно там самолёты беспрепятственно совершают полёты, не привлекая чужих глаз. 

О судьбе второго Су-27УБ пока ничего неизвестно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Если верить немецким специалистам, то можно предположить, что второй истребитель пока ещё находится на балансе американских военных и продолжает испытательные полёты. Вероятно, выставленный напоказ самолёт окончательно выработал свой ресурс, а запчастей для продления лётной годности взять негде. Хотя возможны и другие варианты.

#техника #оружие #истребители #самолеты #военный #су-27 #ввс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
24
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
42
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
8
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+
19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
+

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
38
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
1
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
4
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
60

Сейчас обсуждают

Гвоздь
18:29
Можно - хохлам дали пиз*ы, и не что с волосами.
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Гвоздь
18:27
Это как бы намёк и привет нацистам из израиля.
Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
Гвоздь
18:26
Странные приоритеты у англосаксов. Значит жара их пугает, а ядерная война к которой они подгоняют весь мир нет.
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
Гвоздь
18:21
сам лично будет в земле искать?
Канцлер Германии поедет в Нигерию в поисках дешёвого природного газа для своей страны
Alex-IT
18:19
В топовых решениях возможно, а в среднебюджетных и бюджетных кулеры ещё долго будут.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:17
https://www.youtube.com/watch?v=8EDfAnxDxxA&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Dce
18:15
Можно. Нужно называть вещи своими именами.
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Alex-IT
18:14
Спасибо за дополнение, если ещё будут интересные модели, напишите.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Апшеронский скакел
18:04
А куда же мне деть теперь свои 140-е вертушки?
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Fetaminaza
18:03
300-х на органы перепродает же
Rebelión: даже если Зеленский встанет на колени, Запад не простит Киеву долги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем