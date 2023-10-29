В Национальном музее ВВС США появился новый экспонат. Эксперты предполагают, что он родом из Украины

Фото: ВВС СШАСогласно открытым данным, на после раздела Вооруженных сил СССР независимой Украине досталось 40 истребителей Су-27. Самолёты данного типа успели получить лишь два истребительных авиаполка – 62-й иап и 136-й гвардейский иап. Но за тридцать лет независимости часть некогда современных машин куда-то делась. Несколько самолётов было потеряно в авиационных катастрофах, часть истребителей была уничтожена в ходе СВО, а некоторые из самолётов были просто проданы.

Материал, касающийся продажи "сушек" вышел на страницах профильного авиационного издания Flug Revue. Как говорится в публикации, в Галерее Холодной войны Национального музея ВВС США в Дайтоне, штат Огайо, выставлен один из таких самолётов, конкретно это Су-27УБ. Как заявляют немецкие авиационные эксперты, первоначально эта машина прибыла в депо музея в сентябре 2023 года. Откуда? Это пока остаётся загадкой, но, как предполагают специалисты издания, судя по окраске, истребитель "родом" из Украины.

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Два самолёта данного типа в демилитаризованном состоянии были официально приобретены американской стороной у Украины в 2009 году. Затем истребители на борту тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 авиакомпании "Антонов" были переправлены в США. Один из Су-27 получил гражданский регистрационный номер N132SU, второй – N131SU. Затем американская компания Американская компания Pride Aircraft из Рокфорда, штат Иллинойс выставила оба борта на продажу.

Как отмечает издание, на килях выставленного самолёта действительно нанесено изображение компании, предлагающей услуги "мишеней". Но в настоящий момент нет никаких свидетельств долгосрочного использования самолёта именно в таком качестве.

Аналитики издания предполагают, что сначала оба самолёта достались компании Tactical Air Support ("Тактическая авиационная поддержка") из Рино, штат Невада. Предположительно это произошло в 2010 году. И с этого момента считалось, что оба самолёта бесследно исчезли. Однако компания указывает тип Су-27 на странице своего сайта. В то же время Федеральное управление гражданской авиации США указывает, что последним владельцем самолётов стала компания Meridian Inc. из Уилмингтона, штат Делавер. Но срок действия лицензии этой фирмы закончился ещё в 2018 году.

Тот факт что оба тяжёлых истребителя долго нигде "не светились", породил предположение, что Су-27УБ попали в руки Министерства обороны США. Испытания и оценку военной техники потенциального противника ещё никто не отменял. Данная программа известна под названием "Эксплуатация иностранных материалов". А что может быть лучше для таких испытаний, чем Грум-Лейк, известная так же как "Зона 51". Именно там самолёты беспрепятственно совершают полёты, не привлекая чужих глаз.

О судьбе второго Су-27УБ пока ничего неизвестно.

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Если верить немецким специалистам, то можно предположить, что второй истребитель пока ещё находится на балансе американских военных и продолжает испытательные полёты. Вероятно, выставленный напоказ самолёт окончательно выработал свой ресурс, а запчастей для продления лётной годности взять негде. Хотя возможны и другие варианты.