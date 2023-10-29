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crazycat21
Forbes: танки ВСУ беззащитны перед российскими дронами
Военный обозреватель журнала Forbes констатировал, что главной угрозой для украинских танков западного образца являются FPV-дроны

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Фото: ТАСС/EPA/Javier Cebollada
Современные военный конфликт уже трудно представить без беспилотников различного назначения. Ещё несколько лет назад они применялись исключительно для разведки и корректировки артиллерии, а сейчас превратились в очень грозное оружие, способное уничтожать тяжёлую бронетехнику. Даже достаточно передовую западного образца.

Довольно любопытный материал появился на страницах издания Forbes. Его автором является достаточно известный военный обозреватель Дэвид Экс. Данный господин никогда не был замечен в тёплых чувствах к России, всё в точности наоборот. Но в своём материале американский аналитик фактически прямо сказал, что танки ВСУ беззащитны перед российскими дронами.

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Для начала Экс констатировал, что по имеющейся информации только за последнюю неделю ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 только на одном небольшом участке обширной линии фронта. Очевидные недавние потери произошли в Запорожской области, где бои ведёт 33-я механизированная бригада ВСУ. Именно это соединение является единственным в украинской армии оператором 69-тонных танков Leopard 2A4, полученных Украиной от европейских стран весной текущего года. 

Эксперт из США говорит, что есть по крайней мере одно видео, на котором запечатлён один из недавних ударов по танку Leopard 2. Отмечается, что рост потерь "Леопардов" не является неожиданным. По мере того как 33-я бригада втягивается в бои, её танковый батальон, оснащённый как минимум тремя десятками "Леопардов", всё чаще подвергается артиллерийским обстрелам. Но самую большую проблему для танков представляют начинённые взрывчаткой FPV-дроны.

Как отметил Дэвид Экс, похоже, что именно такими дронами были уничтожена большая часть из пяти недавних танков Leopard 2A4. А над Запорожской областью появляется всё больше таких "птичек".

Приводятся слова Самуэля Бендетта, старшего научного сотрудник программы Европы, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований в США. 

"FPV не всегда лучше другого оружия, поскольку не каждое попадание с FPV приводит к реальному уничтожению", — сказал Бендетт. "Иногда требуется несколько ударов дрона с FPV, чтобы уничтожить цель, столь большую и хорошо защищенную, как танк, в то время как мощная противотанковая [ракета] может завершить работу одним попаданием".

При этом сам Экс отмечает, что дроны всё чаще атакуют цели стаями. Первый удар повреждает танк и обездвиживает его. Последующие удары уничтожают боевую машину окончательно.

Разумеется, чем больше дронов-камикадзе имеет армия, тем больше их используется против одного танка. За год Россия значительно увеличила выпуск небольших ударных дронов. Кроме того, подготовлено значительное число квалифицированных операторов для них.

Как отмечает американский аналитик, то что сейчас происходит в Запорожской области, стало фактически неизбежным после того, как Москва всерьёз взялась за производство FPV-дронов. Именно из-за этих беспилотников украинским танкистам крайне опасно выезжать из укрытий и двигаться по полям и дорогам, особенно в дневное время суток.

Фото: © Российская Газета

За четыре месяца тяжелых боев украинцы потеряли семь Leopard 2A4, три Leopard 2A6 и один Challenger 2. Одиннадцать западных танков из примерно 150, поставленных союзниками Киева.

Несмотря на то, что повреждённые танки стараются чинить, многие из навсегда выходят из строя. Кроме того, отмечено, что уровень потерь Украины постоянно растёт. Как заявляет Экс, для того чтобы ВСУ сохранили свою лучшие танки, их необходимо защитить от небольших дронов.

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Как отмечает издание, обе стороны стараются адаптироваться к постоянно растущей угрозе со стороны FPV-дронов. Но и сами операторы беспилотников тоже приспосабливаются к такой адаптации. 

#оружие #танки #беспилотники #leopard 2 #военный #дроны-каимкадзе #fpv
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