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crazycat21
Defense News: США создадут новую ядерную бомбу
Американцы решили создать новый спецбоеприпас для "сдерживания" России и Китая

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ВВС США и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) готовят летные испытания управляемой ядерной бомбы B61-12 на испытательно-тренировочном полигоне в Неваде. Скриншот видео ВВС США сержанта Коди Гриффита / military.com

Основным ядерным оружием вооружённых сил США на протяжении достаточно длительного времени продолжают оставаться авиационные бомбы B61. Сами американцы ещё называют их гравитационными, то есть свободнопадающими. Именно эти бомбы хранятся в ядерных арсеналах США на территории стран Европы. 

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С момента принятия на вооружение в 1968 году термоядерная бомба B61 неоднократно модернизировалась и получала новые возможности. В настоящий момент самой совершенной модификацией данного типа боеприпаса является B61-12. Но в целом это разработка начала 60-х годов.

Стало известно, что США создадут новую ядерную бомбу. Соответствующую информацию опубликовало американское издание Defense News. Согласно данным издания, Министерство обороны США 27 октября объявило о том, что правительство страны "продвигается" к разработке новой гравитационной термоядерной бомбы.

Новое изделие получило обозначение B61-13. Мощность нового заряда будет аналогична мощности B61-7 (больше мощности B61-12). Новые боеприпасы предназначены для замены версии B61-7. Согласно заявлению Пентагона, решение о разработке нового ядерного боеприпаса было принято из-за меняющейся обстановки в области безопасности в соответствии с обзором ядерной политики за 2022 год. В документе упоминается, что американские военные должны модернизировать свои силы сдерживания, чтобы противостоять России и Китаю.

В информационном бюллетене военного ведомства США говорится о том, что бомба B61-13 будет обладать теми же современными функциями безопасности, защиты и точности, что и B61-12. Такие решения дадут президенту Америки больше "возможностей" по нанесению ядерного удара по более "обширным" военным целям.

Согласно заявлению Ханса Кристенсенса, эксперта по ядерному оружию, боеголовки бомб B61-7 разработки 1980-90-х годов будут "интегрированы" с корпусами и хвостовым оперением того же типа, что и у B61-12.

Как считает эксперт, решение о создании нового боеприпаса является компромиссом, чтобы положить конец разногласиям между демократами и республиканцами по поводу дальнейшей судьбы массивной термоядерной бомбы B83-1, созданной ещё 40 лет назад. В настоящий момент это самый мощный боеприпас в арсенале армии США. Мощность боеголовки составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Ещё Барак Обама хотел избавиться от этой бомбы, но Дональд Трамп отменил это решение. Затем Джо Байден предпринял попытки по избавлению от B83-1, но ему воспротивились ключевые законодатели-республиканцы. Последние заявили, что такая бомба нужна для поражения "глубоко залегающих" целей. Для сравнения, мощность B61-7 cоставляет 360 килотонн. Соответственно, мощность нового боеприпаса будет аналогичной. В то же время мощность B61-12 составляет всего 50 килотонн. 

Согласно заявлению Председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерса и сенатора Роджера Уикера, B61-13 не является долгосрочным решением. Но эта бомба предоставит командованию "большую гибкость" в отношении набора целей. Особенно в Тихоокеанском и Европейских регионах.

Как недавно отметила Комиссия по стратегической политике, Китай и Россия ведут полномасштабную гонку вооружений, а США остаются на месте. Для устранения этой угрозы требуется кардинальная трансформация нашей политики сдерживания, а не постепенные или частичные изменения.

Отмечено, что создание нового боеприпаса не приведёт к увеличению ядерного арсенала США. Новых авиационных бомб будет выпущено всего несколько десятков. Вместе с тем старые B61-7 будут сниматься с вооружения. Если создание бомбы B61-13 будет одобрено и профинансировано законодателями США, то она будет запущена в производство.

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P.S. Исходя из опубликованной информации, складывается впечатление, что кое-кто готовится к небольшой ядерной заварушке "невысокой" интенсивности в отдельно взятом регионе земного шара. Но это лишь предположение.

#сша #политика #оружие #ядерное оружие #геополитика #военный
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