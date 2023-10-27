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X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию

Об одной из разработок военно-промышленного комплекса США, которой так и не дали "зелёный свет"
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Не многие авиационные державы могут проектировать и строить боевые самолёты 5-го поколения. Всего таких государств три: США, Россия и Китай. На этом фоне тем более удивительными выглядят запросы коллективных европейцев, которые сразу же замахнулись на истребитель 6-го поколения (FCAS – Future Combat Air System). И это при том, что европейские авиастроители до сих пор не освоили технологии производства 5-го поколения. Производство некоторых элементов американского F-35 в рамках международной кооперации на европейских заводах не в счёт.

Безусловное лидерство в разработке летательных аппаратов 5-го поколения принадлежит США. С другой стороны, какое это лидерство? В настоящий момент у американцев на вооружении два таких истребителя: F-22 Raptor и F-35 Lightning II. И ни один, ни второй полноценно на пятое поколение не тянут.

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Тот же "Раптор" был принят на вооружение ВВС США только в 2005 году. Планы на самолёт у американского командования были достаточно амбициозными. Но запланированную к производству серию машин данного типа серьёзно сократили. А теперь американцы подумывают вообще о снятии F-22 с вооружения. Оказался слишком дорогим в эксплуатации и уже морально устарел, "не вытягивает" современные требования и реалии.

Про F-35 и говорить не приходится. Самолёт с несколькими сотнями выявленных недостатков (многие из них существенные), которые не могут устранить на протяжении многих лет. Да и какой это истребитель 5-го поколения, если самолёт может летать на сверхзвуке лишь чисто номинально? После продолжительного полёта в таком режиме начинает "сыпаться" радиопоглощающее покрытия и разрушаться планер.

Быть может, именно поэтому российские авиаконструкторы оказались правы, детально испытав и проработав свой Су-57 перед запуском его в серийное производство. По крайней мере, это точно самолёт 5-го поколения.

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Но сейчас речь не о российской машине, а об американском самолёте 5-го поколения. Конкретно об F-22 Raptor. Точнее о параллельной его ветке развития.

Ещё в середине 80-х годов прошлого столетия командование ВВС запустила программу перспективного истребителя Advanced Tactical Fighter (ATF), которая должна была выявить оптимальный передовой самолёт для последующего принятия на вооружение. Соревновались такие монстры авиастроения, как Lockheed Martin и Northrop Grumman. Первая копания предложила самолёт, получивший конкурсное обозначение YF-22, самолёт второй корпорации обозначили YF-23.

Два прототипа самолета YF-23 пролетают над пустыней Мохаве перед прибытием в Центр полетов NASA, Калифорния. Фото: commons.wikimedia.org

Два прототипа самолета YF-23 пролетают над пустыней Мохаве перед прибытием в Центр полетов NASA, Калифорния. Фото: commons.wikimedia.org

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Именно машина компании "Локхид" победила в конкурсе и была представлена публике в декабре 2005 года как F-22 Raptor, став первыми истребителем пятого поколения в мире.

Однако даже тогда, когда YF-22 ещё находился в разработке, неугомонные ребята из компании "Локхид" запустили параллельную разработку. Работы над ещё одним самолётом 5-го поколения велись по программе MANTA – Multi-Axis No-Tail Aircraft (многоосный самолёт без хвоста). Перспективная машина получила рабочее обозначение X-44.

Предполагаемый художником концепт бесхвостого исследовательского самолета Lockheed Martin X-44. Изображение: commons.wikimedia.org

Предполагаемый художником концепт бесхвостого исследовательского самолета Lockheed Martin X-44. Изображение: commons.wikimedia.org

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Кстати, у американцев экспериментальные самолёты всегда обозначаются литерой "X". Почему именно так, а никакой другой буквой? Неизвестно. Возможно, за океаном просто страхуются, что на выходе получиться "хороший" самолёт. А так вроде бы как предупреждение.

По своей сути X-44 представлял всё тот же YF-22 (F-22 Raptor) только без хвостового оперения. Изначально машину рассматривали в роли демонстратора технологий, призванного показать, что "бесхвостый" самолёт летает и прекрасно управляется. Управление должно было осуществляться лишь за счёт векторной тяги.

Концепт-арт X-44 MANTA. Изображение: wikipedia.org

Концепт-арт X-44 MANTA. Изображение: wikipedia.org

Конструкция перспективного истребителя имела ряд преимуществ перед традиционными аэродинамическим схемами. В частности, из-за отсутствия хвостового оперения и стабилизаторов X-44 должен был иметь меньшую радиолокационную заметность. Даже меньше, чем у F-22. Помимо этого самолёт должен был иметь больший запас топлива (соответственно, и большую дальность полёта) из-за большего размера крыла и меньшей механической сложности. Кроме того, боевая нагрузка перспективного истребителя должна была быть выше.

Из-за отсутствия хвоста лётчик должен был полагаться исключительно на векторы тяги для управления рысканьем, тангажом и креном. На выходе должен был получиться очень манёвренный самолёт, но очень сложный в пилотировании. Управлять таким истребителем смогли бы лишь только самые опытные лётчики ВВС США.

Чем всё закончилось? Ничем. X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию. Несмотря на то, что NASA и командование ВВС США рассмотрели многообещающие перспективы нового самолёта, программа MANTA была окончательно закрыта к 2000 году. Ещё до того, как первый прототип X-44 поднялся в воздух.

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У компании Lockheed Martin ничего не получилось с их X-44. Зато, похоже, получилось у китайцев. В зарубежных СМИ появились публикации о том, что очень похожий самолёт появился осенью 2021 года на испытательном полигоне авиастроительной фирмы Chengdu Aircraft Corporation в Китае.

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