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crazycat21
Швеция модернизирует свои танки Leopard 2
Вооружённые силы Швеции решили довести часть своих танков до нового стандарта

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Шведские танки Stridsvagn 122. Фото из открытых источников

Одним из крупнейших операторов основных боевых танков Leopard 2 являются Вооружённые силы Швеции. Leopard 2 был принят на вооружение шведской армии в 1996 году. Машина получила обозначение Stridsvagn 122 (Strv 122). Согласно открытым данным, в настоящий момент шведские военные располагают 110 боевыми машинами данного типа в вариантах A, B, C и D. Это уже с учётом переданных Украине.

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Stridsvagn 122 – это шведская лицензионная копия танка Leopard 2A5, но с отличиями. Скандинавы модернизировали немецкую машину исходя из собственных потребностей. Танк приспособлен для ведения боя в условиях заснеженной и лесистой местности.

Шведы усилили ходовую и дополнили переднюю часть корпуса танка дополнительными броневыми модулями. Кроме того, изначально были усилены бронирование крыши башни и противоминная защита боевой машины. Вместо штатных немецких фар, шведские инженеры поставили прожекторы. На башню танка смонтировали мортирки, которые отстреливают не только дымовые гранаты, но и фугасные.

Отличительными чертами шведской версии немецкого танка являются усовершенствованная защита от ОМП и способность форсировать реки вброд глубиной до 1,4 метра без предварительной подготовки. Система управления огнём (СУО) отличается от той, что установлена на немецких "Лео". Шведская СУО позволяет одновременно захватывать и сопровождать несколько целей. Автоматика пушки сама вносит необходимые поправки после каждого выстрела.

Да, Stridsvagn 122 – это, пожалуй, единственный танк в мире, в котором рабочие места экипажа имеют... ремни безопасности. В остальном это всё тот же Leopard 2A5.

Stridsvagn 122. Фото: Вооружённые силы Швеции

Уже внесённых конструктивных изменений в базовую версию боевой машины шведам показалось мало. Стало известно, что  Швеция модернизирует свои танки Leopard 2. 

Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 10 октября подписало с немецким концерном KMW (Krauss Maffei Wegmann) контракт на модернизацию имеющихся танков Leopard 2S до нового стандарта Strv 123A. Стоимость контракта составляет 3,5 миллиарда шведских крон. В пересчёте это около 300 миллионов евро. Немецкая фирма должна будет модернизировать 44 шведских танка.

В версии Strv123A будут реализованы решения, которые ранее применялись в танке Leopard 2A7V. Вместо нынешней пушки Rh120/L44 будет установлена длинноствольная Rh120/L55A1. Электроника танка будет полностью заменена. Рабочие места командира и наводчика получат новые прицелы и приборы наблюдения. Рабочее место механика-водителя будет оснащено новой камерой заднего вида. Возможно, будет добавлена и фронтальная камера, которая позволит мехводу видеть "мёртвые" зоны. Модернизированный танк получит вспомогательную силовую установку (ВСУ), которая будет обеспечивать боевую машину электропитанием во время длительных стоянок при выключенном основном двигателе.

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Поставки модернизированных танков Strv123A будут осуществляться с 2026 года.

#техника #армия #оружие #танки #leopard 2 #военный #stridsvagn 122 #strv 123a
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