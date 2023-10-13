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crazycat21
В Польше предложили выставить счёт Украине на сумму 25 миллиардов долларов
Перед парламентскими выборами в Польше прозвучала очередная инициатива

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Дуда вручает Зеленскому Орден Белого Орла – высшую государственную награду Польши. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Ещё одно доказательство того, что Польша как имела ранее, так и имеет определённые виды на Украину. И это независимо от того, какая политическая партия находится "у руля" в Варшаве. 

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После того как Россия начала СВО на сопредельной территории, Польша первой весьма активно бросилась помогать Киеву. Разумеется, что не просто так. Все эти танки, артиллерийские системы, самолёты никто даром отдавать и не собирался.

Но "дружба" между двумя странами быстро закончилась. Вполне ожидаемо, поскольку Варшава изначально вела свою собственную геополитическую игру. Порой весьма прямолинейную. Как только власти Польши увидели ущерб для экономики собственной страны, так сразу же был прекращён ввоз украинского зерна. И никакие указания Еврокомиссии и требования Киева польским политикам не интересны.

А тут ещё в Польше предложили выставить счёт Украине на сумму 25 миллиардов долларов. С инициативой выступила Анна Брылка, кандидат в депутаты Сейма от партии евроскептиков "Конфедерация". Свое заявление она сделала в ходе телевизионных дебатов на канале Polsat.

Нам необходимо выставить [Украине] счет на нашу помощь, "Конфедерация" такой счет выставила и оценила ее в 100 млрд злотых.

Заявленная сумма по нынешнему курсу эквивалентна 25 миллиардам долларов США. 

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Помимо этого кандидат в депутаты парламента заявила о том, что запрет на ввоз в Польшу зерна с Украины необходимо обязательно сохранить. И не только сохранить. Необходимо ввести запрет и на целый ряд других товаров. Как заявила Брылка по поводу соседей, помощь – да, привилегии – нет!

В принципе, заявление Анны Брылки можно расценивать как обычный предвыборный популизм. Дело в том, что 15 октября в Польше пройдут очередные парламентские выборы. Граждане страны изберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Согласно данным социологических опросов, абсолютного большинства не получит ни одна партия. Поэтому кандидаты и делают довольно интересные заявления.

С другой стороны, популизм это одно, но ведь польские политики привыкли постоянно требовать. Сначала требовали денег от Евросоюза, потом раздавались голоса о том, что необходимо "стрясти" репарации с Германии по итогам Второй мировой войны. В офисе президента Польше даже поднимали вопрос о требовании репараций с России. Опять же по итогам Второй мировой. Хотя всё, что положено (и даже больше) Польша давным-давно получила. В данном случае речь о Германии. Что касается России, то требовать с нашей страны что-то бессмысленно, поскольку СССР в послевоенные годы помогал Польше фактически безвозмездно. Недаром британский премьер-министр Уинстон Черчилль когда-то назвал Польшу "гиеной Европы". 

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Поэтому нельзя исключать, что после парламентских выборов Польша начнёт требовать от Киева оплатить счёт. Кстати, если "Конфедерация" победит, то она намерена потребовать от Украины отозвать иск против Польши в ВТО, провести эксгумацию тел Волынской резни и допустить польские фирмы "к восстановлению" Украины.

#украина #политика #европа #польша #геополитика
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