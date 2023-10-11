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Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины

Западные эксперты бьют тревогу после очередного успешного применения "Ланцета" по аэродрому
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Фото: Владислав Карпов / ТАСС

Ещё года полтора назад о беспилотнике-камикадзе "Ланцет" было известно лишь ограниченному кругу лиц. Но за прошедшее время изделие российских конструкторов стало настоящей легендой и постоянно находится на слуху. Число применений "Ланцетов" постоянно растёт, а результаты все более впечатляющие. На данный момент отечественный продукт по праву считается одним из лучших в своём классе. И самым результативным!

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Совсем недавно российские иксоводы при помощи своего оружия уничтожили истребитель МиГ-29 Повитряных сил, находившийся на одной из стоянок аэродрома Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры поражения облетели весь мир и наделали немало шума в зарубежном экспертном сообществе. Прежде всего из-за дистанции, которую пролетел "Ланцет". Расстояние от линии боевого соприкосновения до цели составило около 70 километров. Ранее считалось, что российские дроны-камикадзе имеют дальность действия порядка 40 километров. Неприятный сюрприз для противников. 

Прошло всего три недели, и в мировой паутине были опубликованы новые кадры успешного применения дальнобойного "Ланцета". На этот раз целью российских иксоводов стал штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Самое интересное, что самолёт был уничтожен на всё том же аэродроме Долгинцево.

Фото: Телеграм

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Именно этому событию посвятил свой материл Дэвид Экс, военный эксперт издания Forbes. Кстати, этого дяденьку отличает очень сильная, даже патологическая нелюбовь к России. Но даже он признает высокую эффективность российских дронов. Кроме того, он прямо говорит, что "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины. В данном случае стоит добавить, что и для НАТО, поскольку в настоящий момент ВСУ – это ни что иное как прокси-армия Североатлантического альянса. 

Экс констатирует, что если уничтоженный на аэродроме Долгинцево штурмовик Су-25 не был нерабочим, а использовался в качестве "приманки", то очевидно, что украинские ВВС не извлекли урока после удара 19 сентября. Самолёт находился под открытым небом среди белого дня.

Аэродром находится в 72 километрах от линии фронта. Соответственно, удар наносился новой версией беспилотника, известной как "Изделие 53", а не "Изделием 51" с дальностью 40 километров.

Как утверждает американский эксперт, в настоящий момент очевидно, что "Изделие 53" представляет серьёзную угрозу для авиационных полков, базирующихся на аэродромах на расстоянии около 70 километров от линии фронта. Также должно быть очевидно, что какие бы средства ПВО не были использованы для прикрытия этих аэродромов, они недостаточны. 

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Мало того, что дальнобойные "Ланцеты" с 10-килограммовой боевой частью спокойно проходят систему ПВО, так и разведывательные беспилотники, фиксирующие результаты поражения, тоже действуют безнаказанно.

Фото: Телеграм

По мнению Экса, у украинских ВВС ещё есть время "адаптироваться". Потеря одного истребителя МиГ-29 и одного штурмовика Су-25 не является катастрофой. Союзники Украины "пообещали" ей достаточное количество МиГ-29 и Су-25, чтобы не ощущать таких мелких потерь.

Как заверяет американский аналитик, украинская авиация умеет рассредоточивать свои "примерно 100 передовых боевых самолётов", чтобы избежать ударов российской армии. Именно так лётные полки ВВС Украины выживали в течение 21 месяца боевых действий.

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Командование Повитряных сил явно применяет методы рассредоточения, чтобы смягчить угрозу от ракет большой дальности, которые разведка Украины и НАТО может обнаружить за несколько минут до удара. Но невозможно обнаружить небольшой дрон-камикадзе, который запущен с расстояния 70 километров.

Эксперт говорит о том, что украинцы должны прятать свои самолёты, пока они простаивают на аэродромах. Также они должны усилить ПВО ближнего действия в районе этих аэродромов.

Нет такого времени, когда бы российские беспилотники "Ланцет" не представляли бы угрозы для боевых самолётов Украины. Экс констатирует, что если украинцы не усвоят эти прописные истины, то они продолжат терять драгоценные боевые самолёты от ударов дронов-камикадзе. 

В качестве резюме необходимо подчеркнуть "экспертность" заокеанского аналитика. 

Он заявил о "примерно 100 передовых боевых самолётах" Повитряных сил. Это он вообще о чём? Безусловно, боевая авиация у Украины ещё есть. Она летает и создаёт определённые проблемы на линии фронта. Но ведь не в таком же количестве. 

Что касается самолётов МиГ-29 и Су-25, которые "в достаточном" количестве пообещали Украине союзники, то обещать – не значит исполнить. Страны коллективного Запада (и прочие с ними) уже передали незалежной всё, что могли. Это касательно штурмовиков Су-25. С учётом тех машин, которые были сбиты или уничтожены на аэродромах, их явно собирали по всему миру. Что касается летающих МиГ-29, то это, вероятно, машины взятые с длительного хранения. После распада СССР Украина получила приличное количество таких самолётов. И сейчас авиационные инженеры развлекаются, собирая из трёх-четырёх нелетающих самолётов один, способный хоть как-то подняться в воздух. 

Ещё один момент, подтверждающий (или опровергающий) экспертность господина Экса, это утверждение про авиационные полки в составе Повитряных сил. Откуда? С тех пор как Украина обернула свой взор в сторону Запада, в ВСУ основным тактическим формированием стали бригады. Не обошло это веяние и самостийные ВВС. Там тоже бригады, состоящие из эскадрилий. По своей сути это полки, только с другой "вывеской". И уже практически без авиационной техники.

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Что касается российского ударного дрона "Ланцет", то он действительно стал серьёзной проблемой для противников. И что-то подсказывает, что продемонстрированная дальность применения в 70 километров является ещё не предельной. Прогресс не стоит на месте. Кроме того, скоро начнётся серийное производство ударных беспилотников "Италмас", способных летать на 200 км. Эти аппараты крупнее и занимают промежуточную нишу между "Ланцетами" и "Геранями".

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Теги

армия оружие беспилотники ланцет беспилотники-камикадзе военный
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