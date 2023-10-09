Новейший корабельный ЗРК сможет работать по всем типам целей

Запуск ракеты с фрегата "Адмирал Горшков". Фото: © Министерство обороны РФ

Российское оружие всегда отличалось своей универсальностью. Стало известно, что корабли ВМФ РФ смогут поражать наземные цели из зенитно-ракетных комплексов. Соответствующую информацию опубликовало издание "Известия".

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Издание со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны России сообщило о том, что в арсенале Военно-морского флота появились новые боеприпасы для ЗРК. Речь идёт о ракетах для корабельных систем "Полимент-Редут". Ранее были проведены испытания, в ходе которых было подтверждено, что ракеты ЗРК "Полимент-Редут" могут эффективно поражать не только воздушные, но и надводные цели. Сейчас идёт доработка этих ракет для применения по наземным целям.

"Полимент-Редут" по сути является флотским вариантом сухопутного зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-350 "Витязь". "Полимент-Редут" может поражать цели тремя типами ракет: большой дальности 9М96Е2-1 (до 150 км), средней дальности 9М96Е (до 50 км) и малой дальности 9М100 (до 10 км). Корабельный ЗРК способен перехватывать цели на высоте до 30 км, летящие со скоростью 4800 м/с.

Системами "Полимент-Редут" оснащаются новейшие корветы проектов 22380 и 22385, а также фрегаты проекта 22350.

Примечательно, что ещё советские корабельные ЗРК были универсальными и могли прекрасно работать по морским целям. В качестве примера можно привести операцию по принуждению Грузии к миру в августе 2008 г. Тогда МРК "Мираж" ВМФ России ракетой, выпущенной из ЗРК "Оса-М", поразил грузинский катер и вывел его из строя.

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В общем, всё новое – хорошо забытое старое. Почему о способности ЗРК "Полимент-Редут" работать по разным типам целей стало известно только сейчас? Вероятно, его доводили до ума именно как зенитный комплекс. Ведь воздушные цели являются самыми сложными.