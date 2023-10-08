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crazycat21
Румыния собирается купить собственный военный спутник
О ещё одном желании румынских военных

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Изображение: Lockheed Martin

Кажется, в ряду космических держав ожидается пополнение. А как же иначе? В век высоких технологий, во многих случаях "завязанных" на космос, без спутников просто никуда. Особенно если спутники необходимы для нужд обороны.

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У Румынии будет собственный военный спутник. Да, именно свой собственный. Об этом сообщило профильный военно-аналитический ресурс Defense Romania.

Как говорится в сообщении, идея покупки орбитального космического аппарата для румынской армии возникла ещё 2018 году. Предложение было выдвинуто для того, чтобы избежать высоких затрат на аренду услуг спутниковой связи. Суммарная стоимость аренды за период с 2008 по 2018 годы составила 7,5 миллионов евро. А по данным на 2018 год гарантированный срок службы спутника составляет 15 лет. Экономия налицо!

В том же 2018 году тогдашний министр обороны страны Габриэль Леш провёл встречи с президентом Румынского космического агентства (ROSA) Мариусом-Иоаном Писо и делегацией технических экспертов Европейского космического агентства (ЕКА). Специалисты из EKA были призваны оказать техническую помощь Румынскому космическому агентству (!). Румынское агентство создано для удовлетворения потребностей системы национальной безопасности Румынии. Координатором программы, старт которой был запланирован ещё на 2022 год, должно было стать Министерство обороны страны. Но что-то пошло не так...

О намерении всё же купить этот злосчастный спутник заявил Генерал-майор Теодор Инчикаш, руководитель Главного управления вооружений. Военный чиновник поведал об очередной хотелке в контексте обсуждения будущих программ снабжения румынской армии.

"Еще одна программа, которую мы хотим начать, но не знаем, произойдет ли это в этом или следующем году, связана с военной спутниковой телекоммуникационной системой. Здесь мы начнем приобретение этой системы в зависимости от того, как бригада под руководством командира связи и информатики завершит обучение оперативным требованиям и по их выбору приобретем эту систему. Это означает, что у нас будет румынский военный спутник".

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То есть желание купить спутник есть (и желание сэкономить). Но пока не известно, представиться ли такая возможность. Она может быть, а может и не быть. Что-то подсказывает, что со спутником может получиться так же, как раньше было с новыми подводными лодками и корветами для ВМС Румынии. Их тоже хотели купить... Кроме того, для обеспечения устойчивой спутниковой связи одного космического аппарата мало. Потому что он летает по орбите. Постоянно висеть над территорией Румынии он не будет. 

#технологии #техника #армия #космос #спутники #спутниковая связь #прогресс
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