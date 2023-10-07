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crazycat21
После испытания ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" на Западе заговорили о Договоре СНВ
Ранее Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник"

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ

Во время последнего заседания дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал об успешном испытании крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Ракета может находится в воздухе практически неограниченное время и нести ядерную боеголовку. Об этом изделии глава государства говорил ещё в марте 2018 года, но тогда западные недруги только посмеялись. Заявили, что всё это "мультики". Интересно, а как они оценивают ситуацию сейчас? Ведь им обещали военно-технический ответ в том случае, если России не обеспечат гарантии безопасности. Реакция закономерная.

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На Западе всерьёз испугались новой ракеты "Буревестник". И этом есть определенные свидетельства. Довольно любопытны материал опубликовало агентство Reuters. Ниже представлена выдержка из него. 

В организации Nuclear Threat Initiative ("Инициатива по борьбе с ядерной угрозой") заявили, что ядерная двигательная установка "Буревестника" может позволить ему оставаться в воздухе в течение нескольких дней, если это необходимо. "В работе "Буревестник" будет нести ядерную боеголовку (или боеголовки), облетать земной шар на малой высоте, избегать противоракетной обороны и уклоняться от местности, а также сбрасывать боеголовку (боеголовки) в труднопредсказуемом месте (или местах).", - говорится в сообщении.

Разработка "Буревестника" и других новых российских стратегических систем может осложнить переговоры между Москвой и Вашингтоном о любой замене нового договора СНВ, который ограничивает количество ядерного оружия, которое может развернуть каждая сторона. Будущее пакта находится под вопросом, поскольку Россия приостановила свое участие в феврале, а срок его действия истекает в 2026 году.

Изображение: mil.ru

Какая-то "Инициатива по борьбе с ядерной угрозой" что-то там заявила. И что? Пусть даже если сообщение было опубликовано на страницах одного из ведущих мировых информационных агентств. Ведь это ещё ни о чем не говорит. Только по странному стечению обстоятельств эта Nuclear Threat Initiative (NTI) была основана в 2001 году в США. Её основателями являются бывший сенатор Сэм Нанн и филантроп Тедом Тёрнером. Позиционирует себя эта контора как некоммерческая организация в области глобальной безопасности. Только всему миру давно понятно, чем занимаются многие заокеанские филантропы. Взять того же Сороса. Да и по странному стечению обстоятельств местом расположения NTI является город Вашингтон, округ Колумбия. 

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Но самое интересное в том, что в Вашингтоне вдруг снова заговорили о Договоре по стратегическим ядерным вооружениям (СНВ) или его альтернативе. А ведь этот договор нужен прежде всего самим Штатам, учитывая довольно преклонный возраст их ядерных ракет шахтного базирования. К тому же их производство давно свёрнуто. 

#россия #сша #политика #оружие #ракеты #гиперзвук #военный #буревестник #военный арсенал
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